Появился «пивной» живот: 24-летнего сына Анастасии Заворотнюк не узнали на кладбище в годовщину смерти мамы
Сын актрисы Анастасии Заворотнюк Майкл Стрюков появился на кладбище в годовщину смерти матери. Пользователи Сети обсуждают, насколько сильно изменился молодой человек.
Старшая дочь актрисы Анна, которая недавно родила первенца, приехала на кладбище в компании младшего брата, которого узнали не сразу.
Некоторое время назад молодой человек имел длинные волосы и выразительные глаза. Однако буквально за пару лет он изменился до неузнаваемости. Парень сильно потолстел, у него появился «пивной» живот.
Напомним, что Майкл родился во втором браке Заворотнюк с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Молодой человек окончил МГИМО. Он не женат и не имеет детей. Неизвестно, как он сейчас живёт и как зарабатывает.
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