Появился «пивной» живот: 24-летнего сына Анастасии Заворотнюк не узнали на кладбище в годовщину смерти мамы

Изменившийся сын Заворотнюк Майкл пришёл на кладбище в годовщину смерти мамы
Майкл Стрюков (фото: Instagram* @a_zavorotnyuk)

Сын актрисы Анастасии Заворотнюк Майкл Стрюков появился на кладбище в годовщину смерти матери. Пользователи Сети обсуждают, насколько сильно изменился молодой человек.



Старшая дочь актрисы Анна, которая недавно родила первенца, приехала на кладбище в компании младшего брата, которого узнали не сразу.

Некоторое время назад молодой человек имел длинные волосы и выразительные глаза. Однако буквально за пару лет он изменился до неузнаваемости. Парень сильно потолстел, у него появился «пивной» живот.


Напомним, что Майкл родился во втором браке Заворотнюк с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Молодой человек окончил МГИМО. Он не женат и не имеет детей. Неизвестно, как он сейчас живёт и как зарабатывает.

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Анастасия Чинкова

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