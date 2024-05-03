«Надо спасать, а не глумиться над ней»: Кудрявцева призвала помочь Волочковой

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Телеведущая Лера Кудрявцева призвала перестать смеяться над Анастасией Волочковой и заявила, что балерину необходимо спасать. Об этом Кудрявцева написала в Telegram-канале.
По словам телеведущей, ей уже давно больно и жалко смотреть и слушать Волочкову. Кудрявцева отметила, что знаменитой балерине нужна помощь, ведь у нее нет настоящих друзей и близких.
Телеведущая также опубликовала в своем блоке пост журналистки Екатерины Гордон, которая недавно летела в одном самолете на Мальдивы с артисткой, и осудила ее поведение. Гордон написала, что Волочкова спивается на глазах у всех.
Кудрявцева, комментируя данный пост, порекомендовала Волочковой бросить употреблять алкоголь, «врать» и оскорблять других, а также убрать из своей жизни ненужных людей, которые не могут дать правдивую оценку поведению звезды балета.
Читайте также:
«Депрессия и развод»: Пугачева покинула Израиль
Раскрыт секрет популярности Стаса Михайлова
Киркоров бросил свою подругу посреди трассы
Телеведущая также опубликовала в своем блоке пост журналистки Екатерины Гордон, которая недавно летела в одном самолете на Мальдивы с артисткой, и осудила ее поведение. Гордон написала, что Волочкова спивается на глазах у всех.
Кудрявцева, комментируя данный пост, порекомендовала Волочковой бросить употреблять алкоголь, «врать» и оскорблять других, а также убрать из своей жизни ненужных людей, которые не могут дать правдивую оценку поведению звезды балета.
Читайте также:
«Депрессия и развод»: Пугачева покинула Израиль
Раскрыт секрет популярности Стаса Михайлова
Киркоров бросил свою подругу посреди трассы
Екатерина Коршунова