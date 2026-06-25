«Надо сжечь ее на костре»: Серов набросился с обвинениями на президента Молдавии
Серов обвинил Санду во включении артистов РФ в черный список Молдавии
Народный артист России Александр Серов обвинил президента Молдавии Майю Санду в попадании российских исполнителей в черный список страны. Он также заявил, что ее «надо сжечь на костре».
По словам певца, которые приводит NEWS.ru. основная задача политика — провоцировать конфликты и вызывать разногласия среди людей.
«[Санду] хочет перессорить всех, особенно тех, кто действительно любит Молдавию. Я эту страну знаю чуть ли не 50 лет. Прекрасная республика, хлебосольная. Здесь комментарии излишни. Из ниоткуда взялся человек и рулит людьми, которые должны иметь собственное мнение. Как это понимать?», — возмутился Серов.Артист подчеркнул, что Санду необходимо «искоренить любым путем», чтобы Молдавия «стала свободной и не отделялась от России».
Ранее Министерство культуры Молдавии опубликовало список российских артистов, которым не рекомендуется выступать в стране. В перечень вошли более двух десятков человек, включая самого Серова. Также там оказались Леонид Агутин, Диана Арбенина, Олег Винник и другие.