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«Надо зарабатывать самой!»: Тина Канделаки отказалась от $1 миллиона за ужин с мужчиной

Тина Канделаки посоветовала женщинам зарабатывать самим, не надеясь на подарки
Тина Канделаки (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Тина Канделаки (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Один из подписчиков на камеру спросил у известной журналистки, телеведущей, продюсера и общественного деятеля Тины Канделаки, согласилась бы она поужинать с мужчиной, если бы он предложил ей за это миллион долларов. Ответом было решительное «нет».
Соответствующий видеоролик опубликовал телеграм-канал «Звёздная пыль». Канделаки пояснила, что, по ей мнению, женщине в современном мире следует зарабатывать самой, не рассчитывая на дорогие подарки щедрых поклонников.

«Надо зарабатывать самой, тратить самой, своими доходами и расходами руководить самой, чтобы вообще ни от кого не зависеть», — заявила звезда телеэкрана и медийной сферы.

Свою точку зрения она объяснила тем, что на самом деле никто никому ничего не дарит, а всё, что женщина не заработала сама, у неё потом могут с лёгкостью отобрать.

«Тот, кто подарил тебе миллион, потом также легко этот миллион и отнимет. Не отнимут только то, что заработано тяжёлым трудом, а остальное — заберут», — заключила сильная женщина Тина Канделаки.

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#женщина
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#продюсер
«Ему неинтересны мероприятия»: Катерина Ковальчук рассказала о жизни с Гариком Харламовым и секрете его похудения
Актриса Катерина Ковальчук рассказала о семейной жизни с Гариком Харламовым
30 марта 2025, 13:09

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов (Фото: Телеграм @katerinakovalchyk)

В прошлом году актриса Катерина Ковальчук вышла замуж за юмориста и шоумена Гарика Харламова и до поры избегала делиться подробностями их личной жизни. Недавно она решила сделать исключение, раскрыв некоторые секреты супруга и детали их семейных отношений.
В «ШБ-шоу» продюсера Георгия Иващенко на канале Music Box 32-летняя артистка призналась, что её супруг не любит светских мероприятий и предпочитает проводить вечера дома.

«Гарик дома, ему неинтересно на мероприятиях. Мы видимся дома каждый вечер, смотрим сериалы», — рассказала Ковальчук.

Иващенко обратил внимание, что в последнее время Харламов, всегда склонный к некоторой полноте, стал выглядеть заметно постройневшим. Катерина согласилась с этим, сказав, что у Гарика есть свой метод похудения, секрет которого она пока не готова раскрыть. Однако актриса, сама отличающаяся стройностью и безупречной фигурой, подчеркнула, что хорошая форма её мужа никак не связана с какими-то диетами.

«Никак и никогда не затыкаю ему рот. Это секретик. Он все любит есть, не ограничивает себя в еде, так как ненавидит это. Правда, не ест куриные яйца из-за аллергии. Я не ем холодец, красное мясо. Рыбу ем редко. Ем курицу», — поделилась Катерина деталями их семейного рациона.

Напомним, Гарик Харламов и Катерина Ковальчук узаконили отношения в прошлом году. До этого пара встречалась несколько лет. Познакомились артисты во время съемок сериала «Гусар», который показывал затем телеканал ТНТ. В начале августа 2024-го звёздная пара сыграла пышную свадьбу, которую посетили многие известные персоны.

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Измены, сыновья, воспитанные чужим человеком, и позднее счастье: личные драмы Юрия Стоянова
30 марта 2025, 12:55

Юрий Стоянов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юрий Стоянов — один из тех актеров, который не нуждается в представлении. Творчество этого выдающегося артиста известно многим, а подробности его личной жизни и пути к успеху остаются малоизвестными. О поздно обретенном счастье и главной драме актера читайте в материале «Радио 1».

Юморист с детства


Юрий Стоянов (Фото: скриншот т/п «Наше кино. История большой любви: Этот беспокойный Юрий Стоянов», ТК МИР)

Юрий Николаевич родился в 1957 году в Одессе, в семье врача-гинеколога и завуча школы. Оба родителя не были связаны с искусством, но зато обладали одесским чувством юмора, жили в благополучии и любви.

В школе Юра быстро заработал репутацию шутника и затейника. Все знали его по весёлым пародиям на учителей. Примечательно, что чаще всего он изображал свою собственную маму. Стоянов, увлекшись театром, обещал ей стать артистом, прославиться и сделать так, чтобы она им гордилась. Так и случилось.

В 1974 году Стоянов поступил на актерское отделение в ГИТИС. После была армия и работа в Ленинградском большом драматическом театре. За семнадцать лет службы в театре Стоянов всего дважды получил возможность сыграть ключевого персонажа. В кино его карьера тоже не была особенно успешной: до тридцатилетнего возраста ему предлагали лишь небольшие роли.

Все изменилось в 1993 году с выходом на экраны программы «Городок», которую актер создал и вёл вместе с Ильёй Олейниковым.

Личная жизнь


Юрий Стоянов (Фото: скриншот т/п «Наше кино. История большой любви: Этот беспокойный Юрий Стоянов» ТК МИР)

Сокурсница Татьяна

Свою первую большую любовь Юрий Николаевич встретил в стенах ГИТИСа. Ей стала очаровательная сокурсница Татьяна Догилева. Артистка впоследствии расскажет, что была очарована его необычными голубыми глазами и мужественным обликом. Но их роман оказался недолгим.

Догилева поняла, что любовь отвлекает от учебы, и решила закончить отношения. Стоянова сильно удивил такой поворот, но бывшей паре удалось сохранить дружеские отношения, которые актеры пронесли через всю жизнь.

Главная драма в жизни


После студенческого романа Юрий Николаевич был трижды женат. В первый брак актер вступил в 1978 году, его избранницей стала искусствовед Ольга Синельченко, родившая ему сыновей Колю и Лешу. Семейная жизнь продлилась 5 лет и разбилась о быт. Молодой семье не хватало денег на жизнь, и Стоянов начинал работать больше, а жена день ото дня ждала помощи мужа по дому и с детьми. Непонимание супругов переросло в ежедневные скандалы и отдаление друг от друга.

Причиной разрыва отношений стала неверность Юрия Николаевича с Мариной Венской, редактором театра. Ольга не смогла простить Юрия. Она забрала детей и перебралась в столицу, запретив бывшему мужу встречаться с сыновьями.

После расторжения брака Стоянов прожил в союзе с Венской 11 лет, но детей у них не появилось. Ольга же вышла замуж за ученого Максима Хлопова и дала сыновьям его фамилию. Когда мальчики стали старше, они не захотели менять фамилию Хлопов на Стоянов, считая своим настоящим отцом человека, который их вырастил.

Позднее этот развод станет главной драмой в жизни артиста. Стоянов говорил, что считает себя подлецом. Он полагает, что можно было найти способ сохранить семью или хотя бы разойтись так, чтобы его бывшая жена не препятствовала его общению с детьми.

Мальчики уже давно выросли и получили высшее образование в МГУ. После окончания учёбы Алексей решил заняться предпринимательством в области горного туризма, а Николай стал консультантом в иностранной компании. Юрий не оставлял попыток восстановить отношения с сыновьями, но они не захотели иметь с ним ничего общего.

Позднее счастье


Юрий и Елена Стояновы (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В 2000 году артист женился в третий раз. Избранницей Стоянова стала финансист Елена. У Елены уже были две дочери от предыдущих отношений, и Юрий принял их как своих. В свою очередь, девочки стали называть его папой. В 2003 году у Стояновых родилась дочь, которую родители назвали Екатериной. Юрий не делал различий между падчерицами и родной дочерью. Он любил их всех одинаково сильно.

Юрий Николаевич всю жизнь искал любви, заботы и семейного счастья, в котором вырос. Всё это он нашел рядом с Еленой. В наши дни их союз считается одним из самых гармоничных в мире российского шоу-бизнеса.

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Стример Слава Бустер впервые назвал истинную причину расставания с Диларой
Слава Бустер заявил, что отношения с Диларой ему наскучили
30 марта 2025, 12:39

Слава Бустер и Дилара (фото: Telegram @dilalara753)

В начале года блогеры Слава Бустер и Дилара объявили о расставании. Эта новость стала неожиданностью для фанатов.
Бывшие возлюбленные никак не прокомментировали разрыв, дав тем самым поводы для слухов. После этого Диларе пришлось публично отрицать измены, а Слава ограничился лишь намёками, отметив, что они разошлись обоюдно, после разговора.

Недавно Бустер стал гостем шоу «Кстати», где наконец-то высказался о расставании с бывшей Моргенштерна*. Выяснилось, что отношения с Диларой ему просто наскучили, поэтому он решил их прекратить. Сейчас парень не готов к новым отношениям, поскольку «это очень сложно».

Напомним, что до отношений с Бустером Дилара была супругой Моргенштерна*. О разводе она объявила в апреле 2022 года. А в конце июня 2023 года девушку заметили в компании стримера, с которым она целовалась на вечеринке в честь дня рождения Юлии Гаврилиной.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#отношения
#любовь
#блогер
#шоу-бизнес
#моргенштерн
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«В 70 лет будет поздно!»: Дана Борисова оправдала пластику своей 18-летней дочери
Дана Борисова подарила дочери на 18-летие операцию по коррекции носа
30 марта 2025, 12:06

Дана Борисов с дочерью Полиной (Фото: Телеграм @danaborisova76/79

Накануне, 29 марта, дочь Даны Борисовой Полина отпраздновала своё 18-летие. Популярная телеведущая преподнесла ей к совершеннолетию необычный подарок — пластическую операцию по коррекции формы носа.
Такой шаг теледивы вызвал бурную реакцию пользователей и подписчиков в социальных сетях. Многие уверены, что девушке ещё слишком рано ложиться под нож хирурга, тем более — пластического. Однако звёздная мама думает совершенно иначе.

«Она выросла на корейской культуре. И в Корее очень развита пластическая хирургия. У них каждый третий делает пластику. И каждому третьему подростку на совершеннолетие дарят пластическую операцию», — пояснила Дана в беседе с ведущим программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Сама Полина рассказала, что уже трижды пользовалась услугами клиник эстетической медицины, так что для неё в этом нет ничего необычного. Оказывается девушка уже два раза подкачивала губы, так как они, по её словам, были «как ниточки». Кроме того, она корректировала скулы, потому что из-за их формы лицо казалось слишком толстым и «возрастным». О пластике носа дочь теледивы тоже давно мечтала, с завистью глядя на точёный мамин профиль. Поэтому Полина очень обрадовалась такому подарку родительницы.

По мнению Даны, 18 лет — идеальный возраст для того, чтобы исправлять какие-то изъяны своей внешности.

«Если нос не устраивает, лучше сейчас делать пока молодой организм. Ну что ей делать его в 100 лет или в 70?! У нее, как говорится, вся жизнь впереди. Она хочет эту жизнь прожить с красивым новым носом», — заключила Борисова.

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«Была полненькой, а стала красоткой»: подруга искалеченной Марии Ковальчук рассказала о её преображении перед поездкой в Дубай
Подруга искалеченной Марии Ковальчук рассказала о её преображении перед поездкой
30 марта 2025, 12:06

Мария Ковальчук (фото: Instagram* @ae3marylu)

Подруга и бывшая одноклассница Марии Ковальчук, которую нашли на обочине дороги в Дубае с переломанными руками, ногами и позвоночником, рассказала подробности о жизни пострадавшей до вечеринки с шейхами.
Напомним, что 20-летняя украинская модель перестала выходить на связь 9 марта. В тот день она позвонила маме и сказала, что проводит время с двумя мужчинами в Дубае, после чего её телефон выключился. Спустя время девушку обнаружили на обочине дороги. У неё были множественные переломы рук, ног и позвоночника. В настоящее время она находится в местной больнице в тяжёлом состоянии и пока не может разговаривать.

«Я перевелась в лицей в 8-м классе, и Маша стала первым человеком, с которым я начала общаться. Она была очень отзывчивым и добрым человеком на протяжении всего обучения, до 10-го класса, пока не перевелась в другую школу по семейным обстоятельствам. В классе с ней все хорошо общались, она стремилась всем помогать. Маша росла в семье среднего достатка», – отметила подруга пострадавшей в беседе с VOICE.
Девушка отметила, что в школе Мария страдала от лишнего веса, но ей удалось добиться стройной фигуры. При этом она подчеркнула, что Ковальчук очень разносторонняя и творческая личность – она много путешествовала, а в школьные годы занималась вокалом, танцами и спортом.

Сейчас подруги пострадавшей находятся на связи с мамой Марии. Женщина приехала к дочери в больницу, но пока не может раскрывать всех подробностей, поскольку идёт следствие.

«Сейчас Маша готовится к последующим операциям. Она в очень тяжелом состоянии, вы сами понимаете, какие у неё травмы. Мама Маши тоже ничего пока не может говорить, пока не покинет Дубай, так как там очень всё строго. Там сейчас пытаются замять дело и подстроить всё так, что виновата Маша. Но она совсем ни в чём не виновата. Когда Маша сможет выйти на связь, вряд ли она будет давать какие-то интервью, потому что у неё очень плохое психологическое состояние. Ужасная травма. Мне её жаль не только как свою знакомую, но и как просто девушку. Мы каждый день общались в классе, смеялись, фоткались. У нас было положительное приятное общение», – отметила в заключение девушка.
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*запрещён в РФ
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