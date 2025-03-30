«Надо зарабатывать самой!»: Тина Канделаки отказалась от $1 миллиона за ужин с мужчиной

Тина Канделаки (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Один из подписчиков на камеру спросил у известной журналистки, телеведущей, продюсера и общественного деятеля Тины Канделаки, согласилась бы она поужинать с мужчиной, если бы он предложил ей за это миллион долларов. Ответом было решительное «нет».
Соответствующий видеоролик опубликовал телеграм-канал «Звёздная пыль». Канделаки пояснила, что, по ей мнению, женщине в современном мире следует зарабатывать самой, не рассчитывая на дорогие подарки щедрых поклонников.
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«Надо зарабатывать самой, тратить самой, своими доходами и расходами руководить самой, чтобы вообще ни от кого не зависеть», — заявила звезда телеэкрана и медийной сферы.Свою точку зрения она объяснила тем, что на самом деле никто никому ничего не дарит, а всё, что женщина не заработала сама, у неё потом могут с лёгкостью отобрать.
«Тот, кто подарил тебе миллион, потом также легко этот миллион и отнимет. Не отнимут только то, что заработано тяжёлым трудом, а остальное — заберут», — заключила сильная женщина Тина Канделаки.
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Александр Бойцов