«Я точно та женщина»: Тина Канделаки представила редкое фото с молодым супругом в день его рождения

Тина Канделаки и Василий Бровко (фото: Telegram @tikandelaki)
Тина Канделаки показала редкое фото с молодым супругом, продюсером и медиаменеджером Василием Бровко, в день его рождения.
Телеведущая была замужем за художником и бизнесменом Андреем Кондрахиным, от которого родила двоих детей – Меланию и Леонтия. Им сейчас 25 и 23 года соответственно. С 2015 года Канделаки живёт браке с Бровко, от которого в 2023 году родила сына Георгия.
37-летний Василий – основатель компаний «Апостол» и «АМ-Инвест», а также директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех». 6 февраля 49-летняя Тина опубликовала фотографию с супругом, на которой они предстали в образах total black.
Директор телеканала ТНТ подписала фотографию словами писателя и сценариста Марио Пьюзо, автора культового романа «Крёстный отец». По словам Канделаки, он удивительно того описал настоящего мужчину и спутницу, которая должна быть с ним.
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37-летний Василий – основатель компаний «Апостол» и «АМ-Инвест», а также директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех». 6 февраля 49-летняя Тина опубликовала фотографию с супругом, на которой они предстали в образах total black.
Директор телеканала ТНТ подписала фотографию словами писателя и сценариста Марио Пьюзо, автора культового романа «Крёстный отец». По словам Канделаки, он удивительно того описал настоящего мужчину и спутницу, которая должна быть с ним.
«Поверь мне, женщина, которую ты полюбишь, будет как две капли воды похожа на тебя. Такая же сильная и мудрая. Такая же сбившаяся с пути, но идущая своей дорогой, своей правдой и верой. И пусть у неё будут шрамы на сердце, пусть она ошибалась, но это будет осознанный выбор, один выбор на всю жизнь. Пусть она будет острая на язык, но искренняя. Такая, которая никогда тебя не обманет и не предаст. Ты узнаешь её по глазам, потому что правда светится неистовым огнём. Не пугайся и слушай свое сердце – оно подскажет тебе. И, поверь мне, она точно так же искала тебя. Вы узнаете друг друга по взгляду, как будто видели его всю свою жизнь», – привела слова писателя Канделаки.Телезвезда написала, что у неё не получилось бы сказать лучше, но она именно такая женщина для своего мужа. После она поздравила Бровко с днём рождения.
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Анастасия Чинкова