«Женились и отупели»: Тина Канделаки рассказала о распространённой мужской ошибке

Тина Канделаки (фото: Telegram @tikandelaki)
Тина Канделаки раскритиковала мужчин, которые выбирают в жёны глупых женщин. Телеведущая из-за этого разочаровалась во многих.
«Общаюсь с некоторым людьми и понимаю...Мужчины, не женитесь на тупых женщинах, потому что от них вы тоже тупеете. Понимаете? Это какая-то катастрофа. Раньше вы были умными, и как-то я вас такими запомнила, а потом вы женились и отупели», – поделилась мнением телезвезда.Канделаки отметила, что мужчине, если уж он и женился на глупой женщине, следует её образовывать.
Она добавила, что нельзя так деградировать к 50 годам, и выразила свои чувства фразой «крик души». После она призвала мужчин задуматься.
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Анастасия Чинкова