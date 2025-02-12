Насилие со стороны отца, суррогатное материнство, измены и связь с мошенниками: шокирующие судьбы детей и внучки Олега Стриженова

Олег Стриженов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
9 февраля ушел из жизни известный актер Олег Стриженов. В его карьере было много ярких ролей, а также долгий и счастливый брак, который длился почти полвека.
Однако старшей дочери и внучке этой легенды советского кино пришлось столкнуться с тяжелыми испытаниями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
В 1955 году, во время съемок фильма «Мексиканец», Стриженов встретил Лионеллу Скирдую. Он заметил ее среди зрителей, пришедших на съемки, и подошел для короткой беседы. Спустя семь лет они встретились вновь и возобновили свои отношения, но вскоре расстались.
После этого Олег женился на актрисе Любови Земляникиной, с которой у него родился сын Александр. Однако после смерти Ивана Пырьева, бывшего мужа Лионеллы, Стриженов также расстался с Любовью. В конечном итоге он снова женился на своей любимой Лионелле, которую нежно называл «Ли». Как вспоминал режиссер Владимир Басов, он сделал ей предложение прямо при всей съемочной группе.
Сын Олега Александровича, Александр Стриженов, стал известным режиссером, актером и телеведущим. В 14 лет, во время съемок фильма «Лидер», он встретил свою будущую жену Екатерину. Спустя три с половиной года они поженились и уже более 35 лет живут вместе.
У пары есть две квартиры в Москве, хотя во время пандемии выяснилось, что они зарегистрированы по разным адресам. Также они владеют двухэтажным домом в поселке Немчиновка, расположенном в Одинцовском районе, окруженном лесами и недалеко от реки Чаченка. Как рассказал Александр, они решили купить этот дом, поскольку еще до свадьбы венчались в Одинцовской церкви — это место стало для них особенным. Столовая оформлена в стиле кафе во французском Провансе, а ванная комната отделана итальянской плиткой и мраморными полами. Екатерина старается украшать дом самыми дорогими предметами.
Судьба старшей дочери актера, Натальи Стриженовой, сложилась менее удачно.
Наталья мечтала стать известной, как ее родители. Она была талантливой, унаследовала привлекательную внешность и фамилию родителей. В 15 лет она снялась в эпизоде научно-фантастического сериала «Москва — Кассиопея», окончила хореографическую школу и театральную студию, но не смогла найти больших проектов.
Позже Наталья работала в Театре-студии киноактера и в 1987 году стала матерью дочери Саши. Отношения с отцом Саши, актером Николаем Холошиным, не сложились, он не принимал участия в воспитании девочки. В 90-х годах жизнь Натальи пошла под откос.
Наталья, Марианна Бебутова и маленькая Саша жили в высотном доме на Арбате — у них были квартиры на разных этажах. Семья выживала на пенсию бабушки и театральную зарплату Натальи.
Кинокарьера Натальи не сложилась, ей не удалось встретить мужчину, который бы ее полюбил. В отчаянии она начала пить, Марианна забрала внучку к себе. В конце мая 2003 года Наталья ушла из жизни, смешав алкоголь с сильнодействующими лекарствами, что привело к остановке сердца. 78-летняя актриса и ее 15-летняя внучка Саша остались без помощи. Александра была вынуждена оставить школу с театральным направлением и начать работать в кафе.
Эти обстоятельства негативно сказались на здоровье Марианны Бебутовой. Чтобы улучшить финансовое положение, бабушка тайно подписала мошеннический договор ренты. Она должна была получить 200 000 рублей и ежемесячные выплаты, а после ее смерти жилье переходило новому владельцу. 12 мая 2004 года Марианны Бебутовой не стало.
Ее дядя Александр Стриженов высказывал подозрения в отношении племянницы, сомневаясь, что она действительно стала жертвой аферистов и лишилась обеих квартир. Он также отметил, что Александра оскорбила его отца, что сделало примирение с семьей невозможным.
В 17 лет Александра переехала в Подмосковье к своему первому мужу Павлу Емельянову, от которого в 20 лет родила сына Рому, а через три года — дочь Лену. Узнав о неверности супруги, Павел выгнал Сашу, оставив детей себе. В 2013 году у нее появился третий ребенок от другого мужчины, Александра Ковера, который покинул ее, когда она в 2015 году начала зарабатывать на суррогатном материнстве. Однако пара, которая «заказала» ребенка, неожиданно исчезла.
Чтобы найти заказчиков, Александра приняла участие в программе «Говорим и показываем» на НТВ, но в итоге заказчики обвинили ее в нарушении условий конфиденциальности и отказались от детей, не выплачивая обещанный миллион рублей. Саша отдала младенцев в Дом ребенка. После этого она завязала роман с сыном отказавшихся клиентов по имени Артур, от которого родила четвертого ребенка и вновь решила заняться суррогатным материнством.
Отец Александры, Николай Холошин, отреагировал на ее заявление следующим образом: «Я не понимаю, о ком идет речь. Не могу ничего сказать, извините».
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Три женыОлег Стриженов был трижды женат. Его первой супругой стала актриса Марианна Бебутова, с которой он снялся в фильме «Овод». В этом браке родилась дочь Наталья, однако семейная жизнь закончилась, когда девочке исполнилось 11 лет.
В 1955 году, во время съемок фильма «Мексиканец», Стриженов встретил Лионеллу Скирдую. Он заметил ее среди зрителей, пришедших на съемки, и подошел для короткой беседы. Спустя семь лет они встретились вновь и возобновили свои отношения, но вскоре расстались.
После этого Олег женился на актрисе Любови Земляникиной, с которой у него родился сын Александр. Однако после смерти Ивана Пырьева, бывшего мужа Лионеллы, Стриженов также расстался с Любовью. В конечном итоге он снова женился на своей любимой Лионелле, которую нежно называл «Ли». Как вспоминал режиссер Владимир Басов, он сделал ей предложение прямо при всей съемочной группе.
«Мой папа и Олег Александрович, в общем-то, были любителями спиртных напитков, но это было тогда, когда он мог себе это позволить. И за ним Лионелла так хорошо ухаживала, так за ним бегала, на всех съемках была рядом — закапать в глаза, дать таблеточку. Я думаю, возможно, благодаря ей он так долго и протянул. Хотя не сказать, что вел здоровый образ жизни. Но она его очень любила, честь ей и хвала», — отметил Басов.
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Судьбы детей Олега СтриженоваВ браке с Лионеллой у Олега Стриженова не родилось детей.
Сын Олега Александровича, Александр Стриженов, стал известным режиссером, актером и телеведущим. В 14 лет, во время съемок фильма «Лидер», он встретил свою будущую жену Екатерину. Спустя три с половиной года они поженились и уже более 35 лет живут вместе.
У пары есть две квартиры в Москве, хотя во время пандемии выяснилось, что они зарегистрированы по разным адресам. Также они владеют двухэтажным домом в поселке Немчиновка, расположенном в Одинцовском районе, окруженном лесами и недалеко от реки Чаченка. Как рассказал Александр, они решили купить этот дом, поскольку еще до свадьбы венчались в Одинцовской церкви — это место стало для них особенным. Столовая оформлена в стиле кафе во французском Провансе, а ванная комната отделана итальянской плиткой и мраморными полами. Екатерина старается украшать дом самыми дорогими предметами.
Олег Стриженов (Фото: РИА Новости/РИА Новости)
Судьба старшей дочери актера, Натальи Стриженовой, сложилась менее удачно.
Наталья мечтала стать известной, как ее родители. Она была талантливой, унаследовала привлекательную внешность и фамилию родителей. В 15 лет она снялась в эпизоде научно-фантастического сериала «Москва — Кассиопея», окончила хореографическую школу и театральную студию, но не смогла найти больших проектов.
Позже Наталья работала в Театре-студии киноактера и в 1987 году стала матерью дочери Саши. Отношения с отцом Саши, актером Николаем Холошиным, не сложились, он не принимал участия в воспитании девочки. В 90-х годах жизнь Натальи пошла под откос.
Наталья, Марианна Бебутова и маленькая Саша жили в высотном доме на Арбате — у них были квартиры на разных этажах. Семья выживала на пенсию бабушки и театральную зарплату Натальи.
Кинокарьера Натальи не сложилась, ей не удалось встретить мужчину, который бы ее полюбил. В отчаянии она начала пить, Марианна забрала внучку к себе. В конце мая 2003 года Наталья ушла из жизни, смешав алкоголь с сильнодействующими лекарствами, что привело к остановке сердца. 78-летняя актриса и ее 15-летняя внучка Саша остались без помощи. Александра была вынуждена оставить школу с театральным направлением и начать работать в кафе.
Эти обстоятельства негативно сказались на здоровье Марианны Бебутовой. Чтобы улучшить финансовое положение, бабушка тайно подписала мошеннический договор ренты. Она должна была получить 200 000 рублей и ежемесячные выплаты, а после ее смерти жилье переходило новому владельцу. 12 мая 2004 года Марианны Бебутовой не стало.
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Измены и суррогатное материнствоВ 16 лет Саша осталась без поддержки, так как ее выселили из квартиры, она не получала никаких выплат. Квартира ее матери также была утрачена из-за махинаций с жильцами, которые захватили недвижимость после смерти Натальи Стриженовой.
Ее дядя Александр Стриженов высказывал подозрения в отношении племянницы, сомневаясь, что она действительно стала жертвой аферистов и лишилась обеих квартир. Он также отметил, что Александра оскорбила его отца, что сделало примирение с семьей невозможным.
В 17 лет Александра переехала в Подмосковье к своему первому мужу Павлу Емельянову, от которого в 20 лет родила сына Рому, а через три года — дочь Лену. Узнав о неверности супруги, Павел выгнал Сашу, оставив детей себе. В 2013 году у нее появился третий ребенок от другого мужчины, Александра Ковера, который покинул ее, когда она в 2015 году начала зарабатывать на суррогатном материнстве. Однако пара, которая «заказала» ребенка, неожиданно исчезла.
Чтобы найти заказчиков, Александра приняла участие в программе «Говорим и показываем» на НТВ, но в итоге заказчики обвинили ее в нарушении условий конфиденциальности и отказались от детей, не выплачивая обещанный миллион рублей. Саша отдала младенцев в Дом ребенка. После этого она завязала роман с сыном отказавшихся клиентов по имени Артур, от которого родила четвертого ребенка и вновь решила заняться суррогатным материнством.
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Насилие со стороны отцаПозже, в 2020 году, Александра обвинила своего отца в насилии.
«Была такая девочка с очень непростой судьбой, пережила она в свои детские годы такие ужасы, что многим и не снилось. Родители обходились с ней так, что травмы на душе теперь неизлечимы. Постоянные побои, насилие сделали свое дело», — говорила Александра.
Отец Александры, Николай Холошин, отреагировал на ее заявление следующим образом: «Я не понимаю, о ком идет речь. Не могу ничего сказать, извините».
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