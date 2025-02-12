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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Насилие со стороны отца, суррогатное материнство, измены и связь с мошенниками: шокирующие судьбы детей и внучки Олега Стриженова

Насилие со стороны отца, суррогатное материнство, измены и связь с мошенниками: шокирующие судьбы детей и внучки Олега Стриженова

Олег Стриженов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Олег Стриженов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

9 февраля ушел из жизни известный актер Олег Стриженов. В его карьере было много ярких ролей, а также долгий и счастливый брак, который длился почти полвека.
Однако старшей дочери и внучке этой легенды советского кино пришлось столкнуться с тяжелыми испытаниями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Три жены

Олег Стриженов был трижды женат. Его первой супругой стала актриса Марианна Бебутова, с которой он снялся в фильме «Овод». В этом браке родилась дочь Наталья, однако семейная жизнь закончилась, когда девочке исполнилось 11 лет.



В 1955 году, во время съемок фильма «Мексиканец», Стриженов встретил Лионеллу Скирдую. Он заметил ее среди зрителей, пришедших на съемки, и подошел для короткой беседы. Спустя семь лет они встретились вновь и возобновили свои отношения, но вскоре расстались.

После этого Олег женился на актрисе Любови Земляникиной, с которой у него родился сын Александр. Однако после смерти Ивана Пырьева, бывшего мужа Лионеллы, Стриженов также расстался с Любовью. В конечном итоге он снова женился на своей любимой Лионелле, которую нежно называл «Ли». Как вспоминал режиссер Владимир Басов, он сделал ей предложение прямо при всей съемочной группе.

«Мой папа и Олег Александрович, в общем-то, были любителями спиртных напитков, но это было тогда, когда он мог себе это позволить. И за ним Лионелла так хорошо ухаживала, так за ним бегала, на всех съемках была рядом — закапать в глаза, дать таблеточку. Я думаю, возможно, благодаря ей он так долго и протянул. Хотя не сказать, что вел здоровый образ жизни. Но она его очень любила, честь ей и хвала», — отметил Басов.

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Судьбы детей Олега Стриженова

В браке с Лионеллой у Олега Стриженова не родилось детей.

Сын Олега Александровича, Александр Стриженов, стал известным режиссером, актером и телеведущим. В 14 лет, во время съемок фильма «Лидер», он встретил свою будущую жену Екатерину. Спустя три с половиной года они поженились и уже более 35 лет живут вместе.

У пары есть две квартиры в Москве, хотя во время пандемии выяснилось, что они зарегистрированы по разным адресам. Также они владеют двухэтажным домом в поселке Немчиновка, расположенном в Одинцовском районе, окруженном лесами и недалеко от реки Чаченка. Как рассказал Александр, они решили купить этот дом, поскольку еще до свадьбы венчались в Одинцовской церкви — это место стало для них особенным. Столовая оформлена в стиле кафе во французском Провансе, а ванная комната отделана итальянской плиткой и мраморными полами. Екатерина старается украшать дом самыми дорогими предметами.

Олег Стриженов (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Судьба старшей дочери актера, Натальи Стриженовой, сложилась менее удачно.

Наталья мечтала стать известной, как ее родители. Она была талантливой, унаследовала привлекательную внешность и фамилию родителей. В 15 лет она снялась в эпизоде научно-фантастического сериала «Москва — Кассиопея», окончила хореографическую школу и театральную студию, но не смогла найти больших проектов.

Позже Наталья работала в Театре-студии киноактера и в 1987 году стала матерью дочери Саши. Отношения с отцом Саши, актером Николаем Холошиным, не сложились, он не принимал участия в воспитании девочки. В 90-х годах жизнь Натальи пошла под откос.

Наталья, Марианна Бебутова и маленькая Саша жили в высотном доме на Арбате — у них были квартиры на разных этажах. Семья выживала на пенсию бабушки и театральную зарплату Натальи.

Кинокарьера Натальи не сложилась, ей не удалось встретить мужчину, который бы ее полюбил. В отчаянии она начала пить, Марианна забрала внучку к себе. В конце мая 2003 года Наталья ушла из жизни, смешав алкоголь с сильнодействующими лекарствами, что привело к остановке сердца. 78-летняя актриса и ее 15-летняя внучка Саша остались без помощи. Александра была вынуждена оставить школу с театральным направлением и начать работать в кафе.

Эти обстоятельства негативно сказались на здоровье Марианны Бебутовой. Чтобы улучшить финансовое положение, бабушка тайно подписала мошеннический договор ренты. Она должна была получить 200 000 рублей и ежемесячные выплаты, а после ее смерти жилье переходило новому владельцу. 12 мая 2004 года Марианны Бебутовой не стало.

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Измены и суррогатное материнство

В 16 лет Саша осталась без поддержки, так как ее выселили из квартиры, она не получала никаких выплат. Квартира ее матери также была утрачена из-за махинаций с жильцами, которые захватили недвижимость после смерти Натальи Стриженовой.

Ее дядя Александр Стриженов высказывал подозрения в отношении племянницы, сомневаясь, что она действительно стала жертвой аферистов и лишилась обеих квартир. Он также отметил, что Александра оскорбила его отца, что сделало примирение с семьей невозможным.

В 17 лет Александра переехала в Подмосковье к своему первому мужу Павлу Емельянову, от которого в 20 лет родила сына Рому, а через три года — дочь Лену. Узнав о неверности супруги, Павел выгнал Сашу, оставив детей себе. В 2013 году у нее появился третий ребенок от другого мужчины, Александра Ковера, который покинул ее, когда она в 2015 году начала зарабатывать на суррогатном материнстве. Однако пара, которая «заказала» ребенка, неожиданно исчезла.

Чтобы найти заказчиков, Александра приняла участие в программе «Говорим и показываем» на НТВ, но в итоге заказчики обвинили ее в нарушении условий конфиденциальности и отказались от детей, не выплачивая обещанный миллион рублей. Саша отдала младенцев в Дом ребенка. После этого она завязала роман с сыном отказавшихся клиентов по имени Артур, от которого родила четвертого ребенка и вновь решила заняться суррогатным материнством.

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Насилие со стороны отца

Позже, в 2020 году, Александра обвинила своего отца в насилии.

«Была такая девочка с очень непростой судьбой, пережила она в свои детские годы такие ужасы, что многим и не снилось. Родители обходились с ней так, что травмы на душе теперь неизлечимы. Постоянные побои, насилие сделали свое дело», — говорила Александра.

Отец Александры, Николай Холошин, отреагировал на ее заявление следующим образом: «Я не понимаю, о ком идет речь. Не могу ничего сказать, извините».

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Пытается молодиться, но выглядит как несчастный: новый стиль Олега Меньшикова обсуждают в сети. Ради кого он сменил имидж?
12 февраля 2025, 17:32

Олег Меньшиков (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Олег Меньшиков оказался в центре внимания — на этот раз из-за заметных перемен в стиле. Народный артист сменил привычный имидж и удивил публику новым внешним видом. Что стоит за этими переменами и как на них реагируют поклонники, расскажет «Радио 1».


Биография Олега Меньшикова


Олег Евгеньевич Меньшиков — известный российский актёр театра и кино, режиссёр и педагог.

Родился 8 ноября 1960 года в Серпухове, Московская область. Олег Евгеньевич вырос в семье военного инженера и врача-невролога.

«Мама забрала меня из детского сада, я капризничал и чего-то от нее требовал. А мама не делала того, что я хотел. Я сел посреди улицы в лужу прямо в одежде, мол, пока не сделаешь, так и буду сидеть. Мама стояла и смотрела на меня, даже не пошевелилась, и я сказал: "Какая ты бессердечная". Наверное, таким своенравным я и остался», — отметил Меньшиков в беседе с Psychologies.

Родители были заняты своими делами, поэтому не уделяли ему много внимания и не заставляли следовать строгим правилам. Как сам утверждал актер, его воспитание заключалось в том, что родители не ограничивали его свободу.

«Родители воспитывали меня тем, что не воспитывали. Не лезли ко мне с нотациями, с требованиями откровенности, не запрашивали отчетов о моей жизни, не поучали. Это не потому, что я был им безразличен, просто они меня любили. Но у нас не было доверительных, дружеских отношений, так сложилось. И, наверное, многое тут зависело от меня», — рассказал он.

С ранних лет проявлял интерес к искусству, обучался игре на скрипке.

Олег Меньшиков (фото: Instagram* / @olegmenshikov.ru)

Позже окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Популярность ему принесли роли в культовых фильмах «Покровские ворота», «Утомлённые солнцем» и «Сибирский цирюльник». С 2012 года он занимает пост художественного руководителя Театра имени Ермоловой.

За свою карьеру Меньшиков удостоился звания Народного артиста России и трижды становился лауреатом Государственной премии РФ.

Личная жизнь


Личная жизнь Олега Меньшикова всегда была окружена слухами. В школьные годы он пользовался большой популярностью у девушек, а после поступления в театральный институт мог бы покорить любую. Однако сам актер, казалось, не проявлял к этому особого интереса, полностью сосредоточившись на карьере.

Олег Меньшиков (фото: Instagram* / @olegmenshikov.ru)

Лишь в 2005 году он связал себя узами брака со студенткой театрального вуза Анастасией Черновой. С тех пор они неразлучны и часто появляются вместе на публике. У пары нет детей — сам Меньшиков объяснял это состоянием своего здоровья.

«Конечно, мы хотели иметь детей, но не получилось. Мы оттягивали, оттягивали, а когда решились, здоровье уже не позволило. Не могу сказать, что это трагедия, но, безусловно, определенные коррективы эта история в нашу жизнь внесла. Какие-то другие формы родительства мы не рассматриваем. Что называется, Бог не дал», — объяснял он.

Олег Евгеньевич считал, что неудача актерской карьеры его жены была его виной. На курсе ее считали талантливой, но на кастингах, услышав фамилию Меньшиков, режиссеры отказывались предлагать ей роли — возможно, из-за страха иметь дело с таким именитым супругом или считая, что успех в профессии ей и так обеспечен. В результате она переключилась на танцы, а позже стала тренером по пилатесу.

Олег Меньшиков с супругой (фото: Instagram* / @olegmenshikov.ru)

В 2010 году артист перенес гипертонический криз, после чего в прессе появились разговоры о его возможной зависимости от алкоголя. Более того, ходили слухи, что этим же страдала и его супруга, якобы переживавшая из-за отсутствия самореализации.

Позже в СМИ появилась информация о тайной симпатии к актеру со стороны Кристины Асмус.

Однако все сплетни так и остались неподтвержденными, а брак Олега и Анастасии по-прежнему остается прочным.

«Мы как-то вросли друг в друга. Я просто не понимаю, как могло бы быть по-другому, если бы сейчас не было Насти. Это не укладывается в голове. И, конечно, это было бы со знаком минус, гораздо хуже, неправильнее, чем сейчас есть. Конечно, мы менялись, притирались, ссорились и орали. Потом разговаривали «через губу», как-то общались так месяца полтора. Но ни разу не расходились, даже мысли такой не было», — рассказал артист.

Олег Меньшиков и Кристина Асмус (фото: Instagram* / @olegmenshikov.ru)

Изменил стиль


Олег Меньшиков всегда отличался безупречным вкусом, что заметили ещё в начале его карьеры. Коллеги называли актера «франтом», и он старался оправдать это прозвище.

В 2001 году Меньшиков стал лицом швейцарской марки часов Longines, отметив, что его выбрали за элегантность.

Однако у самого актера свое представление о том, что такое элегантность. Он утверждает, что не тратит много времени на подбор одежды, не утруждается глажкой рубашек и не изучает, какие цвета между собой сочетаются.

Вместо этого он полагается на внутреннее чувство и выбирает образы, ориентируясь на свои ощущения.

Олег Меньшиков (фото: Instagram* / @olegmenshikov.ru)

Меньшиков активно экспериментирует со стилем, выбирая одежду и аксессуары от ведущих модных брендов. Подписчики нередко восхищаются его вкусом, но находятся и те, кто считает его образы слишком молодежными.

«А что же ему не молодиться-то. Это запрещено? Меньшиков — человек творческий, целеустремленный, энергичный, хочет идти в ногу со временем. Знаете пословицу ''седина в бороду, бес в ребро''? В данном случае ''бес'' проявляется в том, что мужчина хочет выглядеть молодо, задорно, современно. Это типично для представителей актерской среды», — отметил историк моды Александр Васильев.

Сам артист на критику реагирует спокойно, с долей юмора. Он сопровождает свои фотографии ироничными подписями: «Непринужденное сияние», «Интеллектуальный шик», «Аристократический флер», «Добавим душевной легкости», «Парим над суетой», «Продолжаем повышать уровень серотонина», «Весенняя вспышка».

Олег Меньшиков (фото: Instagram* / @olegmenshikov.ru)

Что думают подписчика Олега Меньшикова


В интернете активно обсуждают стиль Олега Меньшикова, и мнения пользователей разделились. Некоторые критикуют его образы, считая их неподходящими для его возраста.

«Как нелепо все это выглядит на взрослом мужчине», — пишет один из комментаторов.

Другие предполагают, что смена имиджа связана с попыткой компенсировать внутреннюю пустоту.

«Выглядит как несчастный человек с погасшим взглядом, который пытается как-то и чем-то наполнить жизнь. Как можно больше тряпок, сумок, побрякушек, чтобы чувствовать себя живым».

Олег Меньшиков (фото: Instagram* / @olegmenshikov.ru)

Некоторые отмечают, что внешний вид актёра изменился не в лучшую сторону.

«Плохо выглядит, уж точно не здоровым и не счастливым. А жена рядом с ним как старушка. Девочка, оно того стоило?»

Есть и те, кто считает, что его стиль просто не сочетается с внешностью.

«Конечно, ему больше подошли бы чёрные брюки, чёрный гольф, пальто camel, у него слишком строгое, интеллигентное лицо для такого стиля, у меня похожий типаж, только женский, и на мне нелепо смотрятся рюшечки и все цветастое».

Однако большинство комментариев положительные — поклонники восхищаются стилем Меньшикова.

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«Успех сильно триггерит»: Боня показала откровенный наряд
Боня снялась в откровенном наряде
12 февраля 2025, 17:06

Виктория Боня (Фото: Instagram*/victoriabonya)

Телеведущая Виктория Боня показала подписчикам в соцсетях откровенный наряд и порассуждала на тему людской зависти на фоне успеха других. Селебрити считает, что людей можно разделить на две категории: тех, кто завидует, сидя при этом на месте, и тех, кого вдохновляет чужой успех.
«Почему успех так сильно триггерит людей? Вчера я поделилась радостной новостью — купила новую машину. Многие искренне порадовались за меня, но были и те, кто тут же начал искать грязь. «Эскорт», «нечестные деньги» — стандартный набор. Они не могут поверить, что женщина может сама добиться успеха, быть независимой, красивой и при этом жить так, как хочет. Почему их это так задевает? Потому что твой успех — это напоминание им о том, что они сами ничего не делают, чтобы изменить свою жизнь», — поделилась Боня.

Виктория Боня (Фото: Instagram*/victoriabonya)

Она резюмировала, что людям нужно меньше оправдываться, а больше верить в себя, в свою работу, уметь рисковать и быть дисциплинированными, ведь «ничего не дается просто так».

Ранее стало известно, какие советы по беременности получила телеведущая Ида Галич.

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Тайны семьи Анны Герман: почему мать скрывала ее происхождение и какие еще секреты хранила семья певицы
12 февраля 2025, 16:54

Анна Герман (Фото: РИА Новости/ Рыбаков)

Анна Герман — всем известная польская певица и композитор, звезда эстрады 1960-х — начала 1980-х годов. Она прославилась исполнением песен на различных языках, но особенно ярко проявила себя в исполнении композиций на польском и русском.
Полное имя певицы — Анна Виктория Герман-Тухольская. Мало кто знает, но семья певицы тщательно скрывала свое происхождение. Об истинной биографии семьи Герман читайте в материале «Радио 1».

Истинные корни певицы


Анна Герман (Фото: скриншот д/ф «Анна Герман. Неспетая песня» ТК Россия)

Род Германов, переселившийся на украинские земли из Германии, оставил значительный след в истории. В 1819 году прапрадед Анны Герман основал село Нойхоффунг, что в русском переводе означает «Надежда», ныне известное как Ольгино, расположенное неподалеку от города Бердянска на берегу Азовского моря.

Там же родился и дед Анны Герман – Фридрих Герман, который получил образование в Польше, тогда входившей в состав Российской империи. В баптистско-евангелистской семинарии города Лодзь он осваивал науку проповедника, и именно там, в 1910 году, у него родился сын Ойген (Евгений) Герман – будущий отец Анны Герман. Запись о его рождении до сих пор хранится в одной из лодзинских церквей. После завершения учебы семья Фридриха Германа вернулась на Украину, привезя с собой девять сыновей и дочерей.

Отец певицы спасался бегством

Ирма Мартенс и Ойген Герман (Фото: скриншот д/ф «Анна Герман. Неспетая песня» ТК Россия)

Во времена коллективизации в 1929 году Фридрих Герман был арестован. Вердикт оказался кратким и беспощадным: пять лет лагерей с последующим пятилетним ограничением в правах. Спустя полтора года он трагически погиб от голода и изнурительных работ на лесоповале в районе Плесецка Архангельской области. Подобная участь ожидала и его детей, однако старший сын Вилли сумел пробраться через Польшу в Германию.

Ойген, напротив, не смог укрыться от преследования властей. В то время он работал бухгалтером на Донбассе, и руководство одной из шахт обвинило его в махинациях с деньгами. За такое преступление полагалось наказание в два-три года заключения. Однако, принимая во внимание биографию его семьи — репрессированного отца и брата, сбежавшего в Германию, — ему грозил неминуемый расстрел. Ойгену удалось тайком покинуть страну, оставив на Донбассе свою жену Альму и маленького сына Руди.

Мать певицы


Семья Анны Герман (Фото: скриншот д/ф «Анна Герман. Неспетая песня» ТК Россия)

Родители Анны Герман познакомились в городе Ургенч, расположенном в Узбекистане. Ирма Мартенс происходила из семьи германских меннонитов, которые переселились в Россию в середине XVII века. Она работала в школе, где преподавала немецкий язык. Общение на родном немецком языке способствовало близким отношениям между молодыми людьми, и 14 февраля 1936 года в семье родилась дочь, которую назвали Анна Виктория Герман. Спустя год в семье появился еще один ребенок — брат Анны Фридрих. И в том же 1937 году Ойгена Германа арестовали.

Спустя долгие годы станет известно, что в 1938 году Ойген был расстрелян в Ташкенте. К несчастью, ни Анна Герман, ни ее мать об этом не узнают. Информация о политзаключенных будет рассекречена во времена правления Горбачёва. О судьбе Ойгена станет известно его брату Артуру Герману. Как оказалось, после двух недель ожидания решения суда тройки, его брат по доносу был арестован и казнен как «немецкий шпион и многолетний вредитель». В документах также имелась информация, что 15 ноября 1957 года Ойгена реабилитировали посмертно.


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Ирма Мартенс и Герман Бернер (Фото: скриншот д/ф «Анна Герман. Неспетая песня» ТК Россия)

О репрессированном отце семейства долгое время не будет никаких известий, а в 1938 году от скарлатины скончается маленький Фридрих. После этого мать певицы решит уехать из Узбекистана. Семья долгое время скиталась по территории Советского Союза: Ташкент, Новосибирск, Красноярск. В Джамбуле они вместе со всеми встретили Победу в Великой Отечественной войне, и Аня пошла в первый класс.

Здесь же, в 1943 году, Ирма Мартенс встретит польского офицера Германа Бернера, что впоследствии, в 1946 году, сподвигнет ее переехать с семьей на его родину, в Польшу. Там мать Анны становится официальной польской женой Германа и придумывает легенду о польско-голландском происхождении семьи, чтобы спасти девочку от гонений немцев на территории страны.

Жизнь в Польше и будущая звездная карьера


Анна Герман (Фото: скриншот д/ф «Анна Герман. Неспетая песня» ТК Россия)


В Польше семья сначала обосновалась в Новой Рудзи, но в 1949 году они перебрались во Вроцлав, где поселились в небольшой комнате коммунальной квартиры. 10-летняя Аня хорошо училась в польской школе, имела дар к рисованию и мечтала поступить в высшую школу изящных искусств. Однако мать настоятельно советовала ей выбрать более практичную специальность, которая позволит обеспечить семью и себя.
Так, после завершения обучения в начальной школе и общеобразовательной гимназии, где Анна совмещала учёбу с работой, чтобы помочь своей семье, она решила продолжить образование и поступила в 1960 году на геологический факультет Вроцлавского университета имени Болеслава Берута.

В том же году она впервые вышла на сцену студенческого театра «Каламбур», что стало отправной точкой её пути к успеху на эстраде. Неудивительно, что после выпуска из университета Анна Виктория решила стать не геологом, а эстрадной певицей. К тому же она успешно прошла государственную аттестацию в Министерстве культуры и искусства Польской Народной Республики и получила разрешение на профессиональную деятельность в области эстрадного пения.

С целью заработка и карьерного роста Анне Герман приходилось много ездить по небольшим городкам Польши с концертами, пока песни в её исполнении не стали по-настоящему известными.


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Звезды «Дома-2» Андрей и Кристина Черкасовы стали родителями во второй раз
12 февраля 2025, 16:35

Андрей и Кристина Черкасовы с новорожденным сыном (Фото: Telegram @cherkasovchannel)

Звезды «Дома-2» Андрей и Кристина Черкасовы сообщили, что стали второй раз родителями. Их сын родился 10 февраля, но о пополнении пара сообщила только сегодня.
«Здравствуй, сынок! 10.02.2025 — красивую дату выбрал наш малыш-крепыш. 55 см и 4,200 кг нашего счастья! Чувствую себя героиней, родить такого богатыря было непросто, но мы справились!», — написала Кристина в соцсети.

Позже она вышла на связь с подписчиками по видео и призналась, что была поражена параметрами своего сына. Черкасова призналась, что роды были тяжелыми и ей потребовалось два дня, чтобы прийти в себя. Именно поэтому о рождении второго сына Черкасовы сообщили через два дня.

«Кристюша моя — героиня, родить такого богатыря было непросто, но мы справились!» — написал Андрей в Telegram-канале и поделился снимками с женой и новорожденным сыном.
Андрей и Кристина Черкасовы с новорожденным сыном (Фото: Telegram @cherkasovchannel)

Напомним, у пары также подрастает сын Святослав, который родился в 2020 году.

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Аборт от любовника и роман с актером? Сокровенные тайны звезды сериала «Кухня» Елены Подкаминской
12 февраля 2025, 16:12

Елена Подкаминская (Фото: Инстаграм* @podkaminskaya_official)

Елену Подкаминскую многие знают по сериалам «Кухня» и «Жена олигарха». Зрителю интересно наблюдать не только за ее творческими успехами, но и за семейными.
О том, как живет сегодня актриса Елена Подкаминская — в материале «Радио 1».

Биография


Елена Подкаминская родилась 10 апреля 1979 года в Москве. Ее отец, Илья Михайлович Подкаминский, руководил камерным оперным театром «Камерата» в МГУ, в 1995 году создал колледж искусств в подмосковной Щербинке, с 2014 года является главой администрации поселения Роговское. Мать звезды, Светлана Евгеньевна Подкаминская, руководит музыкальной студией «Радуга» во Дворце культуры Щербинки.

«У меня родители необыкновенные. <...> Они — мой главный пример мудрости, добра и терпения. Семья — моя банда и мой тыл. И я рада, что они всегда и во всем мне помогают, поддерживают и вдохновляют», — отмечала актриса.

Елена Подкаминская с родителями (Фото: Инстаграм* @podkaminskaya_official)

В детстве Елена занималась танцами, музыкой, а также посещала театральную студию. По словам Подкаминской, она захотела стать актрисой в 16 лет.

Во время поступления девушка провалила прослушивание сначала в одном театральном вузе, а потом и в другом. Стоит отметить, что именно отец подобрал для дочки нужные слова, которые дали силы для решающего шага. В результате Елена поступила в Театральное училище имени Щукина, которое окончила в 2001 году. Училась на курсе Александра Ширвиндта.

Карьера


Окончив учебное заведение, выпускница попала в труппу Театра Сатиры, в котором она прослужила 17 лет. На сцене Подкаминской с блеском удавались разные образы.

В Театре Сатиры актриса играла в спектаклях «Таланты и поклонники», «Средства от наследства», «Слишком женатый таксист», «Кабала святош», «Хомо Эректус» и других. Сегодня Елену можно увидеть в спектакле «Неосторожная актриса» в Театра имени Евгения Вахтангова.

Елена Подкаминская (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)

Дебют Подкаминской в кино состоялся в 2002 году. Ее первой работой стал проект Сергея Урсуляка «Неудача Пуаро», где Елена сыграла роль Урсулы Борн, однако участие в этой киноленте не принесло актрисе успеха. Затем последовали работы в «Адъютантах любви», «Ночных сестрах» и «Братьях Карамазовых». Первую узнаваемость артистка получила, сыграв супруги Леши в комедии «О чем говорят мужчины».

Всероссийскую славу Подкаминской принесла роль арт-директора ресторана «Клод Моне» Виктории Сергеевны Гончаровой в комедийном сериале «Кухня», который вышел в 2012 году. В то время «Кухня» стала одним из самых успешных проектов на российском телевидении.

«Роль Виктории Сергеевны в "Кухне" стала для меня ролью «на сопротивление». При всей ее эмоциональности и трепетности Виктория Сергеевна достаточно прагматичная и бескомпромиссная особа. Я совсем не такая», — вспоминала артистка.

В годы трансляции сериала актриса также принимала участие в нескольких телепроектах. В 2013 году она вместе с Андреем Карповым заняла первое место в шоу «Танцы со звездами». Спустя год участвовала в телевизионном проекте «Ледниковый период» в паре с Петром Чернышевым. На шоу они завоевали приз зрительских симпатий.

В 2019 году стартовал показ сериала «ИП Пирогова» с Подкаминской в главной роли. В 2021 году актриса появилась в комедийном сериале «Жена олигарха». В 2022 году вышел сериал «Ева, рожай!» с участием артистки в главной роли.

К 2024 году Елена Подкаминская снялась примерно в 60 проектах.

Личная жизнь


С 2009 года по 2015 год актриса состояла в браке с бизнесменом Александром Пляцевым. В этом союзе у них родилась дочь Полина (2010).

В 2017 году артистка вышла замуж за предпринимателя Дениса Гущина. В том же году у пары появилась дочь Ева. В феврале 2020 года Елена родила сына Александра.

Слухи о романе на площадке


История с актером Марком Богатыревым, который исполнил роль повара Максима Лаврова в сериале «Кухня», также причастна к личной жизни Подкаминской. После третьего сезона знаменитого проекта в прессе появились новости о госпитализации Богатырева. По словам артиста, из-за плотного графика съемок и хронического недосыпа он страдал от депрессии и едва не наложил на себя руки. Многие подозревали, что одной из причин подавленности актера могла стать безответная любовь к Елене. Или же — неудачный финал романа с ней…

«Лена — прекрасная женщина и талантливая актриса. У актеров случается, что отношения партнеров в кино перетекают в реальную жизнь. Была влюбленность, с моей стороны — просто огромная. Но эта история касается только нас. Скажу одно: сейчас мы находимся в замечательных дружеских отношениях. Нормально общаемся, можем пошутить, посмеяться. И смотрим в будущее с надеждой. Все будет хорошо — и у нее, и у меня», — комментировал Богатырев.

Ситуация осложнялась тем, что Подкаминская в тот момент была замужем. Когда же в 2015-м брак распался, сплетники заявляли, это произошло якобы из-за интрижки с Марком. Ходили слухи и об аборте актрисы, который, по мнению окружающих, мог спровоцировать разрыв с актером. Однако сама Подкаминская никак не комментировала возможный роман с коллегой.

Многодетная мама


В 2017 году успешная актриса стала многодетной мамой.

«Я была уверена, что родится дочка. Лежу на УЗИ и вдруг вижу вот это место... У меня так сердце екнуло! Я спрашиваю: "А пол какой?". Врач говорит: "Мальчик". У меня было ощущение, что я получила "Оскар" или выиграла Олимпиаду. Конечно, я хотела и звала сынка. Думала: "Интересно воспитать настоящего мужчину"», — делилась звезда в YouTube-проекте Peopletalk TV.

Елена Подкаминская с родителями (Фото: Инстаграм* @podkaminskaya_official)

Поклонникам оставалось лишь удивляться, как звезде удается безупречно выглядеть и совмещать карьеру с материнством.

«Да, я не сплю! Такой опции в моей жизни нет. Если раньше я могла четко определить границу между днем и ночью, то за последние пять лет материнства она исчезла, появилось ощущение непрерывности. И удивительное дело, не могу отучить себя не хотеть спать», — говорила Елена.

Подкаминская подчеркивала, что не видит себя вне семейных забот и материнского контроля, даже на съемках держит руку на пульсе и звонит домой между кадрами. Елена считает себя по-настоящему счастливым человеком. Актриса ведет здоровый образ жизни: она полностью отказалась от употребления алкоголя, регулярно занимается йогой и следит за питанием.

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