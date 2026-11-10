Квартира бывшей жены Михаила Ефремова в центре Москвы сменила владельца
Квартира бывшей жены актёра Михаила Ефремова Ксении Качалиной перешла в собственность их старшего ребёнка. Речь идёт о 26-летнем Сергее Ефремове, ранее носившем имя Анна-Мария*. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Жильё в Брюсовом переулке почти год оставалось без присмотра. Площадь квартиры в доме 1914 года постройки составляет 60 квадратных метров. Её стоимость оценивают в 60 миллионов рублей.
По данным канала, перед оформлением собственности Сергей сменил имя* в документах и получил новый паспорт. Впервые он попросил обращаться к нему мужским именем* в 2020 году, а год спустя начал представляться Сергеем*.
Михаил Ефремов — один из самых известных и противоречивых актеров современной России, чья жизнь и карьера полны ярких взлетов и тяжелых падений. 10 ноября артисту исполняется 63 года. О том, как сейчас живет легенда кино и криминальной хроники прошлых лет, читайте в материале «Радио 1».
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