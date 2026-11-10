Квартира бывшей жены Михаила Ефремова в центре Москвы сменила владельца

10 ноября 2026, 08:39

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Квартира бывшей жены актёра Михаила Ефремова Ксении Качалиной перешла в собственность их старшего ребёнка. Речь идёт о 26-летнем Сергее Ефремове, ранее носившем имя Анна-Мария*. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.