Лолита рассказала, как SHAMAN получил образование благодаря Пугачёвой

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Певица Лолита Милявская рассказала, на что SHAMAN потратил личную премию Аллы Пугачёвой.
В интервью на YouTube-канале «Повесточка» певица рассказала, что стартом музыкальной карьеры Ярослава Дронова стало участие в 2013 году в шоу «Фактор А» под руководством Пугачёвой. Лолита в этом шоу была наставником.
Она рассказала, что певец тогда не одержал победу, но получил именной приз от Примадонны – «Золотую звезду Аллы». Спустя несколько лет его отец давал интервью и рассказал, что SHAMAN потратил полученную премию на образование, именно благодаря этим средствам он смог закончить институт.
Также Лолита рассказала, что именно после «Фактора А» сказала Дронову: «Ты какой-то шаман», что и послужило появлению псевдонима.
Певица поделилась, что очень хорошо относится к Дронову и его творчеству. Также отметила, что певец не поддался звёздной болезни и остался таким же скромным, как при их первой встрече в 2013 году.
При этом Лолита отметила, что не совсем довольна репертуаром SHAMAN. По её словам, патриотические песни у него получаются очень хорошими и берущими за душу, но не хватает других тем, например, о любви.
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Она рассказала, что певец тогда не одержал победу, но получил именной приз от Примадонны – «Золотую звезду Аллы». Спустя несколько лет его отец давал интервью и рассказал, что SHAMAN потратил полученную премию на образование, именно благодаря этим средствам он смог закончить институт.
Певица поделилась, что очень хорошо относится к Дронову и его творчеству. Также отметила, что певец не поддался звёздной болезни и остался таким же скромным, как при их первой встрече в 2013 году.
При этом Лолита отметила, что не совсем довольна репертуаром SHAMAN. По её словам, патриотические песни у него получаются очень хорошими и берущими за душу, но не хватает других тем, например, о любви.
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Анастасия Чинкова