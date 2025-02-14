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Скандал с Дмитрием Нагиевым и разрыв отношений с дочерью: как сейчас живет актер Сергей Рост

Сергей рост (фото: официальный сайт Роста sergeyrost.ru)

Сергей рост (фото: официальный сайт Роста sergeyrost.ru)

Сергей Рост — российский актер театра и кино, сценарист, телеведущий, радиоведущий и режиссер. Широкую известность ему принесла юмористическая программа «Осторожно, модерн!», где он снимался вместе с Дмитрием Нагиевым. О личной жизни артиста и причинах его разрыва общения с Нагиевым расскажет «Радио 1».

Биография Сергея Роста

Детство и юность


Сергей Рост (настоящая фамилия — Титивин) родился 3 марта 1965 года в Ленинграде в семье инженеров Раисы Нетковой и Анатолия Титивина. У него украинские и болгарские корни. Имя получил в честь Сергея Есенина.



В детстве он увлекался борьбой, после школы отслужил в армии.

«Я вырос в питерских дворах. Служил в армии, занимался спортом, причем не бадминтоном или шахматами, а борьбой. Помню, возвращаясь со спортивных сборов и соревнований, ловил себя на том, что слова не могу сказать без мата. А когда из армии пришел, просто заново учился говорить», — рассказал Сергей.

Будущий актер поступил в институт сценических искусств на факультет сценографии и театральной технологии.

Сергей рост (фото: официальный сайт Роста sergeyrost.ru)

«Папа считал, что артистами становятся только по блату. Зато мама с раннего детства культивировала во мне мечту о сцене. Все домашние праздники превращались в мои творческие вечера. Учителя были уверены, что я стану артистом, однако приемные комиссии театральных институтов Москвы и Ленинграда были противоположного мнения. Я весил 50 килограммов, был метр шестьдесят ростом и явно не походил на Евгения Урбанского и других героев советского кино. Мне сказали, что я талантливый, но некрасивый , поэтому взяли на специализацию "актер кукольного театра"», — поделился актер.

Кинокарьера Сергея Роста


В 1990-е годы Сергей Рост работал радиоведущим.

«Во времена моего выпуска из театрального в стране была разруха, есть было нечего, рубль ничего не стоил. Меня не приняли в академические театры, и это стало преимуществом. Я был свободен», — сказал он.

В 1996 году он вместе с Дмитрием Нагиевым появился на СТС в развлекательной программе «Осторожно, модерн!». Позже последовали проекты «Полный модерн!» и «Осторожно, модерн – 2», где актеры исполняли юмористические роли и разыгрывали сценки на бытовые темы.

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Все персонажи, включая женских, были сыграны только Ростом и Нагиевым. Сценарии для шоу Сергей писал совместно с Анной Пармас.

В 2004 году Рост ушел из проекта из-за разногласий с Нагиевым.

Дмитрий Нагиев и Сергей Рост (Фото: скриншот шоу «Осторожно, модерн!»)

После ухода из проекта Сергей Рост столкнулся с трудностями, но получил поддержку от Александра Цекало. Постепенно его начали приглашать на телевидение в качестве ведущего. На «РЕН ТВ» он вел шоу «Шестое чувство», на СТС — программу «Поколение СТС», а также участвовал в проекте «Слава Богу, ты пришел!».

Позже, как юморист, появлялся в передачах «Субботний вечер», «Петросян-шоу» и «Дом культуры и смеха» на канале «Россия 1». Параллельно все чаще снимался в кино. Актер сыграл в таких проектах, как «Улицы разбитых фонарей 2», «Две судьбы», «Универ. Новая общага», «Лондонград», «Вертинский» и многих других.

«Нынче принято морщиться и говорить, что сериалы — это барахло, второсортное искусство, и все такое. Но еще Станиславский заметил: нет маленьких ролей, есть маленькие артисты. Я берусь за любую роль, пытаясь ее как-то наполнить собой», — говорил Рост.

В 2019 году, приняв приглашение режиссера Анны Пармас, он снялся в комедии «Давай разведемся!».

В 2021 году исполнил роль Соломатина в сериале «Вертинский» и сыграл главу администрации поселка в фильме «Проклятый чиновник». В 2022 году появился в сериале «Нереалити».

Сергей рост (фото: официальный сайт Роста sergeyrost.ru)

Сергей Рост в театре


Сергей Рост проявил себя и в театральной сфере, как актер и режиссер. Он участвовал в антрепризных постановках, среди которых «Рыба на четверых», «Левша», «Дублеры», «Мужской стриптиз», «Осторожно, Рост!», «Свидание на четверых», «Ищу обманутого мужа», «Женюсь по объявлению» и другие.

«Когда ролей в кино не было, впору было спиться, обозлиться на весь мир… Я открыл для себя театр, стал играть во множестве антрепризных спектаклей и сделал несколько постановок в качестве режиссера. Сейчас я продолжаю писать сценарии полнометражных фильмов, в основном комедий», — поделился Сергей.

Конфликт между Дмитрием Нагиеевым и Сергеем Ростом


Сергей Рост встретил Дмитрия Нагиева во время учебы в Институте сценических искусств. Их знакомство произошло летом на сельскохозяйственных работах, куда отправляли студентов. Быстро найдя общий язык, они не только подружились, но и стали творческими соратниками. Их миниатюры и смелые студенческие спектакли неизменно собирали аншлаги.

Позже оба устроились на радио «Модерн», где их дуэт покорил слушателей остроумными шутками и тонким юмором. Успех на радио вдохновил их на создание телевизионного проекта «Осторожно, модерн!», в котором они самостоятельно исполняли все роли, включая женские.

Дмитрий Нагиев и Сергей Рост (Фото: скриншот шоу «Осторожно, модерн!»)

Однако в январе 2004 года «Осторожно, модерн! 2» закрыли из-за конфликта между Нагиевым и Ростом. По одной версии, Нагиев предложил Росту только писать сценарии, а актерский состав пополнить звездами кино и шоу-бизнеса, но тот отказался. По другой версии, причиной разногласий стали финансовые вопросы: Рост хотел повышения гонорара, но Нагиев не согласился.

«Мне было заявлено следующее: Дмитрия Владимировича, дескать, не устраивает передача "Осторожно, модерн!" в нынешнем виде. Он желает сделать из нее что-то вроде "Нагиев-шоу", где все главные роли отходят к нему, а вокруг его персоны должны крутиться мегазвезды уровнем не ниже Филиппа Киркорова», — откровенничал Сергей.

Личная жизнь Роста


Сергей Рост долго оставался холостяком. Как он сам признавался, сначала был сосредоточен на карьере и саморазвитии, а позже боялся столкнуться с меркантильными поклонницами.

Лишь в 43 года его личная жизнь кардинально изменилась — он встретил журналистку Ольгу, на которой вскоре женился. В их браке в 2011 году родилась дочь Анфиса.

Сергей рост (фото: официальный сайт Роста sergeyrost.ru)

Однако семейное счастье оказалось недолгим. Ольга ревновала мужа, устраивала сцены и искала поводы для обвинений в неверности, что в итоге привело к разрыву.

«У нас просто не стало гармонии, к которой мы стремились. Я считал, что у нас все наладится, но ошибся. Из-за дочки я долго не хотел уходить. А потом я понял, что мой ребенок не должен видеть конфликтов между родителями», — рассказал актер в программе «Судьба человека».

В 2021 году в программе «Судьба человека» Рост рассказал, что бывшая супруга сильно ограничила его общение с дочерью. А в 2022 году стало известно, что Ольга вместе с Анфисой переехала на Бали, а Сергей остался один.

«Живу один, есть преимущества. Никто не говорит, как сидеть, как в туалет ходить, как держать зубную щетку. Но с другой стороны хорошо, когда дома ждет семья. Я обожаю свою дочь. Мне ее не хватает, хотел бы почаще видеть, но никак не можем договориться с ее мамой о совместном владении. Не получается пока», — признался Рост в программе «Когда все дома» на канале «Россия 1».

Однако артист не уточнил ​из-за чего бывшая жена не хочет, чтобы дочь общалась с отцом. Он лишь надеется, ​что экс-супруга передумает, ​и он сможет чаще видеться с Анфисой.

«Хотелось бы договориться без посторонних, но бывшая будет доводить до суда. Хочется, чтобы на несколько дней Анфиса приезжала ко мне. Получается, я используюсь как шофер, отвез дочь в школу, забрал, потому ее маме лень рано встать. Либо мне ставится условие, что я должен купить это и это, а потом так и быть — бери Анфису», — добавил артист.

Сергей Рост сегодня


Сергей Рост по-прежнему активно выступает на сцене и снимается в кино. В его фильмографии уже более 40 ролей. Среди последних проектов с его участием — «Проклятый чиновник», «Сюрприз для покойника», «Цирк!», «Мужчина к Новому году» и «Нереалити».

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Возлюбленная Павла Воли и Павла Буре: куда пропала популярная телеведущая MTV — Марика, как живет сейчас
14 февраля 2025, 17:24

Мария Кравцова (Фото: Telegram @marikakravtsova)

В начале 2000-х годов на канале MTV появилась ведущая Марика, покорившая зрителей милой внешностью и широкой улыбкой. Позже она прославилась и тем, что стала девушкой юмориста Павла Воли. Со временем она пропала с телеэкранов. Как сложилась судьба Марии Кравцовой, рассказывает «Радио 1».

Карьера Марики


Мария Кравцова родилась в 1985 году. Когда девочке было 13 лет, мама отдала ее в школу моделей Вячеслава Зайцева. Спустя два года 15-летняя Маша начала самостоятельно обеспечивать семью и уговорила маму бросить тяжелую работу.

Моделью девушка проработала до 20 лет. Она не только выходила на подиум, но снималась в рекламе и музыкальных клипах, ее фото помещали в журналах, а еще Маша попала в топ-100 самых красивых людей Москвы.
Мария Кравцова (Фото: Telegram @marikakravtsova)
Покорив все вершины модельного бизнеса, 20-летняя Мария захотела большего. Тогда, в 2005 году, она устраивается ведущей на музыкальный канал MTV, где начинает вести хит-парад «Евро-топ 20» и ещё примерно пять других телепрограмм. Но и на этом она не останавливается и создает свой бренд одежды. Ее имя все чаще начинают упоминать в прессе, после того, как она начала встречаться с Павлом Волей.

Роль мужчин в жизни Марики


Во времена молодости Мария встречалась с известным хоккеистом Павлом Буре. Эти отношения стали первыми серьезными в ее жизни. Именно после этого романа девушке начали активно предлагать съёмки в рекламе и журналах.

В 18 лет Мария знакомится с влиятельным бизнесменом. Но тогда отношения так и не переросли в нечто серьезное.

Другое дело — роман с Павлом Волей, с которым Мария познакомилась в клубе, где юморист давал концерты. Девушку покорила дерзость и харизма Воли.

Павел же влюбился в Марию с первого взгляда. Увидев девушку в зрительном зале, он еще не знал, кто она, но отвести глаз от нее не мог.

«Она хлопала ресницами и улыбалась во все зубы. Я был покорён!», — признался позже Воля.
Мария Кравцова (Фото: Telegram @marikakravtsova)
Ребята начали встречаться и вскоре вместе отправились отдыхать на Сейшелы. Вернувшись, они поняли, что об их романе уже известно всем. Марике было сложно справиться с повышенным вниманием, которое им уделяли. Они регулярно появлялись на обложках модных журналов, а пресса уже успела их «поженить».

Спустя четыре года пара рассталась. Сначала ходили разные слухи о появлении новых увлечений у обоих. Но Марика поспешила их опровергнуть.

«Просто любовь ушла, а без ярких эмоций я не могу. Наверное, мы просто передержали нашу любовь. И отношения зашли в тупик», — пояснила причину разрыва Марика.

После этого Кравцова целиком и полностью погрузилась в работу, стала дизайнером и окончательно пропала с телеэкранов.
Мария Кравцова (Фото: Telegram @marikakravtsova)

Как живет Марика сейчас


Оказалось, что Марика вышла замуж за бизнесмена и родила двоих детей. Брак продлился восемь лет.

Скоро Марии Кравцовой исполнится 40 лет. Она написала три книги о здоровом питании, этой же теме посвятила свой блог, в котором публикует различные рецепты полезных блюд. Кравцова часто посещает светские мероприятия в сфере моды и ресторанного бизнеса.

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Раскрыт многомиллионный заработок Александра Петрова за один вечер
14 февраля 2025, 17:04

Александр Петров (фото: Telegram @petrovpoetry)

Александр Петров за поэтический вечер «Двадцать пять ноль один» заработает около трёх с половиной миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Отмечается, что билет на мероприятие, где выступит актёр, обойдётся зрителям от 35 до 65 тысяч рублей. Помимо просмотра самого выступления все гости получат именные подарки. Также в стоимость входит фуршет.

Как сообщает источник, творческий вечер посетят не более ста гостей для сохранения камерной атмосферы. По словам организаторов, Петров выступит с личной «исповедью в стихах».

Ранее сообщалось, что артист получает порядка пяти миллионов рублей за один съёмочный день, а также около 50 миллионов рублей за рекламные контракты.

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#билет
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#шоу-бизнес
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«Тяжёлые времена позади. Отпустила прошлое»: Ольга Бузова больше не вспоминает Даву
Ольга Бузова рассказала о своём отношении к бывшему возлюбленному Даве
14 февраля 2025, 16:34

Ольга Бузова (Фото: Телеграм @byzovahouse)

Недавно бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян, более известный как Дава, сообщил о пополнении, которое ожидается в его семье. Поклонники начали переживать, как отнесётся к этой новости теледива, которая тяжело переживала разрыв с рэпером.
Love Radio поспешило всех успокоить: с актрисой, певицей и телеведущей всё в порядке, Ольга научилась отпускать прошлое, пережила тяжёлые времена и намерена двигаться дальше.

«Что же мне написать бывшему в валентинке? Да ничего! Не надо писать бывшим, девочки, поздравьте и приласкайте лучше того, кто дорог вам сейчас!», — сказала артистка, отвечая на соответствующий вопрос.

Бузова посоветовала девушкам не зацикливаться на прошлом, уметь с ним прощаться, иначе оно будет держать и не отпускать. Его следует помнить, ценить и даже любить, потому что без прошлого не было бы ни настоящего, ни будущего. Бывает непросто и даже больно отпускать то, что было раньше, но это надо пережить, считает певица.

«Ненормально, когда человек не переживает из-за расставания — если любили, не стесняйтесь, не бойтесь переживаний, но когда все прошло, идите вперед с гордо поднятой головой», — сказала Ольга в эфире радиостанции.

Недавно стало известно, что у знаменитой участницы и экс-ведущей скандального проекта Дом-2 появился новый поклонник —судебный пристав Роман Литаров. Он задаривает Бузову роскошными букетами и дорогими подарками. Но 39-летняя Ольга не спешит комментировать возможные перемены в личной жизни, заявляя, что заботится о своей женской репутации.

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#телевидение
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«Аккуратно втёрлась в доверие»: Брухунова сделала признание о начале отношений с Петросяном
14 февраля 2025, 16:30

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Татьяна Брухунова дала большое интервью, в котором затронула тему отношений с мужем Евгением Петросяном. Она в очередной раз подтвердила, что их роман начался задолго до официального развода юмориста с Еленой Степаненко.
По словам Брухуновой, ещё до свадьбы она отвечала не только за руководство театром Петросяна, но и за его стиль. Последние 12 лет именно она выбирает артисту одежду, в которой он выступает, посещает светские мероприятия и щеголяет на отдыхе.

Татьяна подчеркнула, что Петросян далеко не всегда был таким франтом, как сейчас. Ей пришлось аккуратно втереться к нему в доверие и постепенно вносить изменения в его гардероб.

«12 лет я стою у руля его образа, но, на самом деле, это было не так-то просто сделать, потому что человек, во-первых, из другого времени, потом он консерватор в одежде, он любит всё такое классическое... Я вела свой путь ненавязчиво, но поскольку он человек творческий, он всегда открыт к экспериментам, мне в этом смысле повезло. Он не боится ярких цветов, у него невероятное количество ярких носков и всё такое прочее... Я очень радуюсь, когда он идёт на эксперименты вслепую. То есть он доверяет мне образ и говорит мне: «Придумай что-нибудь». И я так расцветаю внутри. Доверие – это очень важно!», – рассказала Брухунова.
Молодая супруга Петросяна не стала скрывать, что гордится как образами мужа, так и своими. Однако недавно она попала в серьёзный скандал, когда раскритиковала девушек, покупающих поддельные сумки.

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«Проиграл суд!»: Алана Мамаева с радостью объявила о победе над бывшим мужем-футболистом
14 февраля 2025, 16:27

Алана Мамаева (фото: Telegram @alanamamaeva1)

Пресненский районный суд Москвы отклонил иск 36-летнего футболиста Павла Мамаева к бывшей жене. Алана Мамаева прокомментировала ситуацию.
Телезвезда была замужем дважды. Брак с футболистом Мамаевым продлился восемь лет. За эти годы Алана простила мужу измены и дождалась его из тюрьмы, куда он попал после драки в ресторане. Сейчас у Павла другая семья – супруга Надежда Санько и двое сыновей.

Однако футболист, несмотря на счастливую семейную жизнь, всё не может рассчитаться с бывшей и постоянно забрасывает её судебными исками. Та же в ответ пытается добиться увеличения алиментов. По словам Аланы, бывший супруг выплачивает их общей дочери всего 10 тысяч рублей, что по меркам заработков футболистов небольшая сумма. Однако Мамаев в ответ утверждает, что он безработный.

Спортсмен обвиняет бывшую жену в том, что она необоснованно обогатилась за время совместного проживания. В связи с этим он решил вернуть деньги и подал иск в суд. Однако 14 февраля стало известно, что столичный Пресненский суд отклонил этот иск на 10 миллионов рублей.

Звезда в личном блоге опубликовала эту новость и осталась довольна, что Мамаев проиграл суд. Однако она убеждена, что на этом дело не закончится. Зная своего экс-мужа, она предположила, что он будет подавать апелляцию.

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