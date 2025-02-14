Скандал с Дмитрием Нагиевым и разрыв отношений с дочерью: как сейчас живет актер Сергей Рост

Сергей рост (фото: официальный сайт Роста sergeyrost.ru)
Сергей Рост — российский актер театра и кино, сценарист, телеведущий, радиоведущий и режиссер. Широкую известность ему принесла юмористическая программа «Осторожно, модерн!», где он снимался вместе с Дмитрием Нагиевым. О личной жизни артиста и причинах его разрыва общения с Нагиевым расскажет «Радио 1».
Биография Сергея Роста
Детство и юность
Сергей Рост (настоящая фамилия — Титивин) родился 3 марта 1965 года в Ленинграде в семье инженеров Раисы Нетковой и Анатолия Титивина. У него украинские и болгарские корни. Имя получил в честь Сергея Есенина.
В детстве он увлекался борьбой, после школы отслужил в армии.
«Я вырос в питерских дворах. Служил в армии, занимался спортом, причем не бадминтоном или шахматами, а борьбой. Помню, возвращаясь со спортивных сборов и соревнований, ловил себя на том, что слова не могу сказать без мата. А когда из армии пришел, просто заново учился говорить», — рассказал Сергей.
Будущий актер поступил в институт сценических искусств на факультет сценографии и театральной технологии.
Сергей рост (фото: официальный сайт Роста sergeyrost.ru)
«Папа считал, что артистами становятся только по блату. Зато мама с раннего детства культивировала во мне мечту о сцене. Все домашние праздники превращались в мои творческие вечера. Учителя были уверены, что я стану артистом, однако приемные комиссии театральных институтов Москвы и Ленинграда были противоположного мнения. Я весил 50 килограммов, был метр шестьдесят ростом и явно не походил на Евгения Урбанского и других героев советского кино. Мне сказали, что я талантливый, но некрасивый , поэтому взяли на специализацию "актер кукольного театра"», — поделился актер.
Кинокарьера Сергея Роста
В 1990-е годы Сергей Рост работал радиоведущим.
«Во времена моего выпуска из театрального в стране была разруха, есть было нечего, рубль ничего не стоил. Меня не приняли в академические театры, и это стало преимуществом. Я был свободен», — сказал он.
В 1996 году он вместе с Дмитрием Нагиевым появился на СТС в развлекательной программе «Осторожно, модерн!». Позже последовали проекты «Полный модерн!» и «Осторожно, модерн – 2», где актеры исполняли юмористические роли и разыгрывали сценки на бытовые темы.
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Все персонажи, включая женских, были сыграны только Ростом и Нагиевым. Сценарии для шоу Сергей писал совместно с Анной Пармас.
В 2004 году Рост ушел из проекта из-за разногласий с Нагиевым.
Дмитрий Нагиев и Сергей Рост (Фото: скриншот шоу «Осторожно, модерн!»)
После ухода из проекта Сергей Рост столкнулся с трудностями, но получил поддержку от Александра Цекало. Постепенно его начали приглашать на телевидение в качестве ведущего. На «РЕН ТВ» он вел шоу «Шестое чувство», на СТС — программу «Поколение СТС», а также участвовал в проекте «Слава Богу, ты пришел!».
Позже, как юморист, появлялся в передачах «Субботний вечер», «Петросян-шоу» и «Дом культуры и смеха» на канале «Россия 1». Параллельно все чаще снимался в кино. Актер сыграл в таких проектах, как «Улицы разбитых фонарей 2», «Две судьбы», «Универ. Новая общага», «Лондонград», «Вертинский» и многих других.
«Нынче принято морщиться и говорить, что сериалы — это барахло, второсортное искусство, и все такое. Но еще Станиславский заметил: нет маленьких ролей, есть маленькие артисты. Я берусь за любую роль, пытаясь ее как-то наполнить собой», — говорил Рост.
В 2019 году, приняв приглашение режиссера Анны Пармас, он снялся в комедии «Давай разведемся!».
В 2021 году исполнил роль Соломатина в сериале «Вертинский» и сыграл главу администрации поселка в фильме «Проклятый чиновник». В 2022 году появился в сериале «Нереалити».
Сергей рост (фото: официальный сайт Роста sergeyrost.ru)
Сергей Рост в театре
Сергей Рост проявил себя и в театральной сфере, как актер и режиссер. Он участвовал в антрепризных постановках, среди которых «Рыба на четверых», «Левша», «Дублеры», «Мужской стриптиз», «Осторожно, Рост!», «Свидание на четверых», «Ищу обманутого мужа», «Женюсь по объявлению» и другие.
«Когда ролей в кино не было, впору было спиться, обозлиться на весь мир… Я открыл для себя театр, стал играть во множестве антрепризных спектаклей и сделал несколько постановок в качестве режиссера. Сейчас я продолжаю писать сценарии полнометражных фильмов, в основном комедий», — поделился Сергей.
Конфликт между Дмитрием Нагиеевым и Сергеем Ростом
Сергей Рост встретил Дмитрия Нагиева во время учебы в Институте сценических искусств. Их знакомство произошло летом на сельскохозяйственных работах, куда отправляли студентов. Быстро найдя общий язык, они не только подружились, но и стали творческими соратниками. Их миниатюры и смелые студенческие спектакли неизменно собирали аншлаги.
Позже оба устроились на радио «Модерн», где их дуэт покорил слушателей остроумными шутками и тонким юмором. Успех на радио вдохновил их на создание телевизионного проекта «Осторожно, модерн!», в котором они самостоятельно исполняли все роли, включая женские.
Дмитрий Нагиев и Сергей Рост (Фото: скриншот шоу «Осторожно, модерн!»)
Однако в январе 2004 года «Осторожно, модерн! 2» закрыли из-за конфликта между Нагиевым и Ростом. По одной версии, Нагиев предложил Росту только писать сценарии, а актерский состав пополнить звездами кино и шоу-бизнеса, но тот отказался. По другой версии, причиной разногласий стали финансовые вопросы: Рост хотел повышения гонорара, но Нагиев не согласился.
«Мне было заявлено следующее: Дмитрия Владимировича, дескать, не устраивает передача "Осторожно, модерн!" в нынешнем виде. Он желает сделать из нее что-то вроде "Нагиев-шоу", где все главные роли отходят к нему, а вокруг его персоны должны крутиться мегазвезды уровнем не ниже Филиппа Киркорова», — откровенничал Сергей.
Личная жизнь Роста
Сергей Рост долго оставался холостяком. Как он сам признавался, сначала был сосредоточен на карьере и саморазвитии, а позже боялся столкнуться с меркантильными поклонницами.
Лишь в 43 года его личная жизнь кардинально изменилась — он встретил журналистку Ольгу, на которой вскоре женился. В их браке в 2011 году родилась дочь Анфиса.
Сергей рост (фото: официальный сайт Роста sergeyrost.ru)
Однако семейное счастье оказалось недолгим. Ольга ревновала мужа, устраивала сцены и искала поводы для обвинений в неверности, что в итоге привело к разрыву.
«У нас просто не стало гармонии, к которой мы стремились. Я считал, что у нас все наладится, но ошибся. Из-за дочки я долго не хотел уходить. А потом я понял, что мой ребенок не должен видеть конфликтов между родителями», — рассказал актер в программе «Судьба человека».
В 2021 году в программе «Судьба человека» Рост рассказал, что бывшая супруга сильно ограничила его общение с дочерью. А в 2022 году стало известно, что Ольга вместе с Анфисой переехала на Бали, а Сергей остался один.
«Живу один, есть преимущества. Никто не говорит, как сидеть, как в туалет ходить, как держать зубную щетку. Но с другой стороны хорошо, когда дома ждет семья. Я обожаю свою дочь. Мне ее не хватает, хотел бы почаще видеть, но никак не можем договориться с ее мамой о совместном владении. Не получается пока», — признался Рост в программе «Когда все дома» на канале «Россия 1».
Однако артист не уточнил из-за чего бывшая жена не хочет, чтобы дочь общалась с отцом. Он лишь надеется, что экс-супруга передумает, и он сможет чаще видеться с Анфисой.
«Хотелось бы договориться без посторонних, но бывшая будет доводить до суда. Хочется, чтобы на несколько дней Анфиса приезжала ко мне. Получается, я используюсь как шофер, отвез дочь в школу, забрал, потому ее маме лень рано встать. Либо мне ставится условие, что я должен купить это и это, а потом так и быть — бери Анфису», — добавил артист.
Сергей Рост сегодня
Сергей Рост по-прежнему активно выступает на сцене и снимается в кино. В его фильмографии уже более 40 ролей. Среди последних проектов с его участием — «Проклятый чиновник», «Сюрприз для покойника», «Цирк!», «Мужчина к Новому году» и «Нереалити».
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