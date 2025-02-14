Скандал с Дмитрием Нагиевым и разрыв отношений с дочерью: как сейчас живет актер Сергей Рост

В начале 2000-х годов на канале MTV появилась ведущая Марика, покорившая зрителей милой внешностью и широкой улыбкой. Позже она прославилась и тем, что стала девушкой юмориста Павла Воли. Со временем она пропала с телеэкранов. Как сложилась судьба Марии Кравцовой, рассказывает «Радио 1».