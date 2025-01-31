«До неприличия соблазнительные»: бывшая жена Нагиева раскрыла правду о его любовных похождениях

Дмитрий Нагиев (Фото: соцсети)
Российская радиоведущая Алла Щелищева, более известная под псевдонимом Алиса Шер, в своей книге «Я была женой Нагиева» открывает завесу тайны над совместной жизнью с одним из самых известных шоуменов страны.
Их история — это не только романтические моменты, но и сложные отношения, полные испытаний и недопонимания. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Начало совместной жизниАлиса и Дмитрий поженились в сентябре 1986 года, их совместная жизнь началась в крохотной восьмиметровой комнате в квартире родителей Алисы. В то время как она работала в Ленконцерте, Нагиев только начинал свою карьеру, поступив в театральный вуз. Однако вскоре после свадьбы его отправили на практику в колхоз, что стало началом трудностей в их отношениях.
«Я остаюсь одна и понимаю, что медовый месяц закончился. У меня был один только август, в течение которого в Диминой жизни не существовало никаких женщин, кроме меня <…>. И то, возможно, лишь потому, что найти в лесу красивую девушку гораздо сложнее, чем подосиновик», — поделилась Шер.
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Ревность и подозренияАлиса признается, что всегда знала о слабости Дмитрия к женщинам. Она наблюдала за его однокурсницами и отмечала, что многие из них были «до неприличия соблазнительными». По ее словам, романы Нагиева начались еще во время его учебы и продолжались на протяжении всего брака.
«Девушки совершенно не считались с его положением "женат"», — говорит Шер, подчеркивая, что даже их совместное времяпрепровождение не останавливало других женщин.
Интимные переплетенияШер вспоминает о своем собственном опыте: однажды, находясь на даче, она вступила в интимную связь с Нагиевым, несмотря на присутствие его тогдашней девушки. Этот эпизод стал предвестником дальнейших конфликтов в их браке.
«Неужели я ожидала, что со мной будет как-то иначе?» — задается вопросом Алиса.
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Письма и обманСсоры между супругами становились все более частыми. После одной из таких ссор Шер сожгла все письма — свои и его, включая переписку с другими девушками. Нагиев же объяснял свои похождения дружескими отношениями и списывал все на бурную фантазию жены.
«Тем не менее любовных историй у Димы было пруд пруди», — резюмирует Алиса.
Долгий путь к расставаниюБрак Алисы Шер и Дмитрия Нагиева продлился 24 года — с 1986 по 2010 год. За это время у пары родился сын Кирилл. Однако постоянные конфликты и измены привели к тому, что их отношения исчерпали себя.
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Дарья Осипова