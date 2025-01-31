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«До неприличия соблазнительные»: бывшая жена Нагиева раскрыла правду о его любовных похождениях

Дмитрий Нагиев (Фото: соцсети)

Дмитрий Нагиев (Фото: соцсети)

Российская радиоведущая Алла Щелищева, более известная под псевдонимом Алиса Шер, в своей книге «Я была женой Нагиева» открывает завесу тайны над совместной жизнью с одним из самых известных шоуменов страны.
Их история — это не только романтические моменты, но и сложные отношения, полные испытаний и недопонимания. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Начало совместной жизни

Алиса и Дмитрий поженились в сентябре 1986 года, их совместная жизнь началась в крохотной восьмиметровой комнате в квартире родителей Алисы. В то время как она работала в Ленконцерте, Нагиев только начинал свою карьеру, поступив в театральный вуз. Однако вскоре после свадьбы его отправили на практику в колхоз, что стало началом трудностей в их отношениях.



«Я остаюсь одна и понимаю, что медовый месяц закончился. У меня был один только август, в течение которого в Диминой жизни не существовало никаких женщин, кроме меня <…>. И то, возможно, лишь потому, что найти в лесу красивую девушку гораздо сложнее, чем подосиновик», — поделилась Шер.

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Ревность и подозрения

Алиса признается, что всегда знала о слабости Дмитрия к женщинам. Она наблюдала за его однокурсницами и отмечала, что многие из них были «до неприличия соблазнительными». По ее словам, романы Нагиева начались еще во время его учебы и продолжались на протяжении всего брака.

«Девушки совершенно не считались с его положением "женат"», — говорит Шер, подчеркивая, что даже их совместное времяпрепровождение не останавливало других женщин.

Интимные переплетения

Шер вспоминает о своем собственном опыте: однажды, находясь на даче, она вступила в интимную связь с Нагиевым, несмотря на присутствие его тогдашней девушки. Этот эпизод стал предвестником дальнейших конфликтов в их браке.

«Неужели я ожидала, что со мной будет как-то иначе?» — задается вопросом Алиса.

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Письма и обман

Ссоры между супругами становились все более частыми. После одной из таких ссор Шер сожгла все письма — свои и его, включая переписку с другими девушками. Нагиев же объяснял свои похождения дружескими отношениями и списывал все на бурную фантазию жены.

«Тем не менее любовных историй у Димы было пруд пруди», — резюмирует Алиса.

Долгий путь к расставанию

Брак Алисы Шер и Дмитрия Нагиева продлился 24 года — с 1986 по 2010 год. За это время у пары родился сын Кирилл. Однако постоянные конфликты и измены привели к тому, что их отношения исчерпали себя.

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#статьи
#отношения
#звёзды
Тенденция к разводам: Тодоренко высказалась о своем браке с Топаловым
Тодоренко с Топаловым старательно работают над отношениями, чтобы сохранить брак
31 января 2025, 14:13

Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: соцсети)

Звездная пара Регина Тодоренко и Влад Топалов ведут старательную работу над своими отношениями для сохранения брака. Об этом телеведущая рассказала «ТН Звезды».
«Сейчас есть неприятная тенденция к разводам и беречь отношения — это, наверное, самое важное для меня», — сказала Тодоренко.
Звезда телеэкрана подчеркнула, что бывает всякое: Влад может вспылить, а Регина — закипеть. Вместе с тем, по словам Тодоренко, их маленький росток дал «большие корни». Знаменитости всецело поддерживают друг друга.

«…Мы знаем, что играем на одном поле, мы в одной команде», — резюмировала селебрити.

Перед этим стало известно, что сделала молодая невеста певца Григория Лепса Аврора Киба.

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#мир
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«Полнейшее недоумение»: актриса Ольга Кузьмина возмутилась номинацией на «Оскар» Юры Борисова
Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина раскритиковала «Анору» и роль Юры Борисова
31 января 2025, 14:13

Ольга Кузьмина (Фото: соцсети)

Актриса Ольга Кузьмина, известная по сериалу «Кухня», раскритиковала фильм «Анора» и заявила, что в роли Юры Борисова нет ничего выдающегося для номинации на «Оскар».
«Они хотят сказать, что лучше «Аноры» за этот год не было фильмов? Безусловно, этот фильм хороший: все сделано по уму, драматургически верно вымерено, сюжет понятен. Такая отсылка к классической "Красотке". Но достоин ли этот сценарий номинации на "Оскар"?.. Плохого в нем ничего нет, но ведь и уникального тоже», — написала Кузьмина в своем Telegram-канале.

При этом она отметила, что артисты сыграли свои роли замечательно, а игра Юры Борисова, как, впрочем, и всегда, оказалась талантливой. Однакоона возмутилась, почему именно эта маленькая роль, раскрытая не до конца, получила номинацию.

При этом подписчики актрисы поддержали ее и писали, что «Оскар» нужно дать ей за хорошее исполнение роли в сериале «Кухня».

Кузьмина поблагодарила подписчиков за активный отклик на ее мнение о фильме «Анора» и порадовалась тому, что она не одна осталась в «полнейшем недоумении» от этого фильма и его номинации.

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#мнение
#telegram
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Обнимал за талию и прижимал к себе: женатый Алексей Чумаков флиртовал с Элиной Чага
Певица Элина Чага опубликовала видео, на котором танцует и поет с Алексеем Чумаковым
31 января 2025, 13:37

Элина Чага (Фото: соцсеть)

Певица Элина Чага опубликовала в личном блоге ролик, на котором танцует и поет с женатым Алексеем Чумаковым, который в свою очередь нежно обнимал ее за талию и прижимал к себе.
Пользователи Сети обратили внимание на то, что действия певцов были похожи на флирт. Подписчики упрекнули Чумакова, что его поведение не слишком красиво по отношению к жене Юлии Ковальчук, которая родила ему двух детей.

«Что-то подсказывает мне, что его жене это покажется не очень веселым»; «Где-то заплакала Ковальчук»; «Ох, Алексей, Алексей…»; «Представляю лицо Юли!»; «Зачем вообще публиковать такие видео?! Алексей женат, между прочим!», — писали комментаторы.

Но нашлись и те, которые посчитали подобные действия «рабочим моментом» артистов.

Еще несколько дней назад Чумаков выступал на дне рождения бывшей возлюбленной Тимати Анастасии Решетовой. Певец держал именинницу за руку и нежно смотрел на нее. Тогда фанаты также осудили подобное поведение Чумакова.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков женаты более 11 лет и воспитывают дочерей Амелию и Алисию. Пара предпочитает не делиться деталями личной жизни и считается нескандальной.

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Неудачные браки и романы на съемках: роковые совпадение в судьбах близняшек Татьяны и Ольги Арнтгольц, как сейчас живут сестры
#певец
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Неудачные браки и романы на съемках: роковые совпадения в судьбах близняшек Татьяны и Ольги Арнтгольц, как сейчас живут сестры
31 января 2025, 13:19

Ольга и Татьяна Арнтгольц (Фото: соцсети)

Татьяна и Ольга Арнтгольц – уникальные сестры-близняшки в киноиндустрии. Актрисы сумели построить каждая свою карьеру, независимо друг от друга, но все равно сохранив прочную родственную связь.
О том, как сложилась жизнь сестер Арнтгольц — в материале «Радио 1».

Как сестры решили стать актрисами


Сестры Арнтгольц родились 18 марта 1982 года в семье театральных актеров. Несмотря на поразительное внешнее сходство сестер, мать с отцом относились к девочкам немного по-разному. По словам Татьяны, отношение родителей к Ольге было, как к младшей дочери. Они считали, что ее нужно больше оберегать, жалеть и баловать. Стоит отметить, что сестры родились с разницей в 20 минут.

На выбор профессии сестер Арнтгольц повлияли не только актерские таланты родителей, но и долгое время, которое девочки провели за кулисами театра. В детстве близняшки также принимали участие в некоторых спектаклях. Девочки окончили театральную гимназию, после чего без труда поступили в «Щепку». Еще с первых курсов театрального училища будущие актрисы начали посещать кастинги. И в скором времени Татьяна заполучила одну из ролей в сериале «Простые истины», а Ольга – в киноальманахе «Черная комната». Карьера Ольги начала стремительно идти вверх после съемок в фильме «Русское».

Татьяна Арнтгольц (Фото: кадр из сериала «Простые истины»)

Сегодня сестры не испытывают недостатка в работе. Они уже успели сняться во многих фильмах и сериалах, став одними из популярных и любимых звезд отечественного кино. На счету каждой из сестер около 50 ролей в разных проектах. Также Арнтгольц можно увидеть на театральной сцене. Особенно в этом преуспела Ольга. Татьяна же чаще выбирает кино.

Первый брак оказался не на всю жизнь для обеих сестер


В отличие от карьеры, личная жизнь девушек сложилась не так удачно, хотя сами сестры никогда не жаловалась на недостаток мужского внимания.

После съемок в сериале «Простые истины», между Татьяной и ее коллегой по площадке Анатолием Руденко завязалась дружба, а спустя несколько лет в СМИ заговорили об их бурном романе. Влюбленным вечно не хватало времени друг на друга, хотя они не раз говорили, что поженятся, как только выкроят на свадьбу время в своих плотных графиках. Однако спустя некоторое время возлюбленные расстались.

Следующий значимый роман у Татьяны был уже с ее будущим супругом, тоже актером, Иваном Жидковым. С ним актриса познакомилась в аэропорту, когда прилетела в гости к своему другу. Парень буквально с первого взгляда влюбился в светловолосую красавицу. Вскоре пара поженилась, а уже через год на свет появилась их дочь Мария. Несмотря на то, что их брак продлился всего пять лет, экс-супруги до сих пор поддерживают дружеские отношения ради дочери.

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Татьяна Арнтгольц также встречалась с актером Григорием Антипенко, но долго эти отношения не продлились.

О личной жизни Ольги Арнтгольц до замужества практически ничего не известно. Первым ее супругом стал актер и шоумен Вахтанг Беридзе. Об их романе знали только самые близкие, так что объявление о свадьбе стало сюрпризом для общественности. Через четыре года у них родилась дочь Анна. Несмотря на образцово-показательный образ семьи, супруги развелись через шесть лет по инициативе Ольги.

По словам окружения пары, причина развода заключается в разгульном образе жизни Вахтанга, который чаще появлялся на вечеринках, нежели на работе.

Вторая попытка обрести семейное счастье


В 2018 году стало известно, что Татьяна Арнтгольц встречается со звездой сериала «Кухня», Марком Богатыревым. Татьяна пришла поддержать своего возлюбленного на премьере новогодней комедии «Елки последние», где Марку досталась роль кинозвезды. Пара познакомилась на съемках сериала «Наживка для ангела», который вышел на экраны в 2017 году, но тщательно скрывала свой роман. Свадьбу сыграли в ноябре 2020 года, а 18 февраля 2021 года на свет появился сын Данила.

Ольга же после развода с головой ушла в работу, что и помогло ей познакомиться с будущим мужем Дмитрием Петрунь — режиссером сериала «Пандора», где Арнтгольц снялась в главной роли. Первое время отношения на съемках у них не заладились, режиссер не раз доводил актрису до слез. Однако, познакомившись поближе, они поняли, что очень похожи по характеру и мировоззрению, а также предпочитают тихую и спокойную жизнь. Вскоре Ольга родила своему возлюбленному сына Акима, через какое-то время они обручились.

Материнское счастье сестер Арнтгольц с разницей в двадцать дней


В 2021 году, в свой тридцать девятый день рождения, Татьяна и Ольга опубликовали в соцсети фото с бирками из роддома. Девушки сообщили, что у них произошло радостное и долгожданное событие — рождение детей.

Ольга и Татьяна Арнтгольц (Фото: соцсети)

Причем сестры, рожденные с разницей в 20 минут, родили сыновей с разницей в 20 дней. Так что это число стало счастливым талисманом для сестер Арнтгольц.

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Татьяна Тарасова получила роскошный букет перед Чемпионатом России — видео
31 января 2025, 13:15

Татьяна Тарасова (Фото: соцсети)

Роскошный букет вручили Заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой молодые юниоры перед Чемпионатом России. Видео опубликовал Telegram-канал «Звездная пыль».
«Гном Гномыч вручил красивый букет Татьяне Тарасовой. Знаменитый тренер приехала поглядеть на молодых фигуристов перед Чемпионатом России среди юниоров», — сказано в публикации.

Букет роз передал один из выступающих ребят. Тарасова пожелала юным спортсменам победы на Чемпионате, отметив, что они «очень прибавили», с чем и поздравила.

Накануне в четверг, 30 января, Тарасова высказалась о гибели своей ученицы Инны Волянской в результате крушения авиалайнера в США.

«Это ужас…» — комментировала Тарасова.
Ранее в США назвали виновных в крушении самолета в Вашингтоне.

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«Впечатлена и вдохновлена»: Дина Саева встретилась в Москве с турецкой актрисой Ханде Эрчел
31 января 2025, 13:03

Ханде Эрчел (Фото: соцсети)

Самый известный блогер российского TikTok Дина Саева встретилась со звездой «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел, которая прилетела в Москву на премьеру фильма «Оставь это ветру».
Дина лично смогла пообщаться с Ханде и даже вручила ей небольшой подарок.

Блогер поделилась с подписчиками своими эмоциями от встречи с турецкой актрисой.

«Сегодня я была на премьере фильма «Оставь это ветру». Хэнде прилетела в Москву. Я никак не могла пропустить это мероприятие. Познакомилась с ней лично. Было много эмоций. Невероятно впечатлена и вдохновлена», — рассказала блогер в своем Telegram-канале.

Ханде Эрчел прилетела в Москву 30 января. Она поселилась в столичной пятизвёздочной гостинице The Ritz-Carlton. Актриса вместе с партнёром по фильму Барышем Ардучем представила фильм «Оставь это ветру», в котором они исполнили главные роли.

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#telegram
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Невеста Лепса Аврора Киба обнялась с «Джонни Деппом» в кружевных трусах
31 января 2025, 12:36

Аврора Киба (Фото: соцсети)

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба обнялась с «Джонни Деппом» в кружевных трусиках.
Соответствующий пост опубликовал Telegram-канал «Звездная пыль». Авторы публикации отметили, что молодая особа «с цигаркой».
«Пока нет рядом Григория, обнимается с Джонни Деппом. Американский актер поправился и стал похож на участника команды «Камызяки», — гласит сообщение.

Перед этим звезда мистического шоу «Битва экстрасенсов» Ирина Певчая рассказала о партнерских родах вместе со своим мужем Александром Саковым.

У пары появился сын-первенец. На видео, опубликованном в социальных сетях, родители выглядят уставшими, но счастливыми. Ознакомиться с подробностями можно в нашем материале.

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Валерий Леонтьев разбит горем после смерти композитора Герцмана
31 января 2025, 12:15

Валерий Леонтьев (Фото: соцсети)

Валерий Леонтьев вместе с супругой Людмилой Исакович разбиты горем из-за смерти председателя Союза композиторов Коми Михаила Герцмана, с которым они дружили всю жизнь, пишет «МК» со ссылкой на близких певца.
Леонтьев познакомился с Герцманом в самом начале своей карьеры. Дружили они семьями. Композитор часто бывал в гостях у певца, а жена Леонтьева любила проводить вечера в компании Герцмана в столичных театрах.

Когда состояние Герцмана стало стремительно ухудшаться, Леонтьев искал лучших врачей и даже смог договориться о лечении в одной из больниц Санкт-Петербурга. В январе композитор оказался в больнице и был в тяжелом состоянии после инсульта. Однако тогда родные верили, что Герман сможет выздороветь и отметить юбилей на сцене Театра оперы и балета. 30 января стало известно о смерти композитора. Это произошло за два дня до его 80-летнего юбилея.

Герцман был заслуженным деятелем искусств РФ. Автор мюзиклов «Кошкин дом», «Ожерелье Сюдбея», «Мальчиш-Кибальчиш», «Тайна игрушечных сердец», балетов «Войпель», «Снежная королева» и других произведений. Кроме того, Герцман написал несколько текстов для песен Леонтьева, которые стали хитами.

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«Чуть не убила»: звезда «Битвы экстрасенсов» Ирина Певчая о парных родах
Ирина Певчая рассказала про парные роды с мужем Александром Саковым
31 января 2025, 12:03

Ирина Певчая и Александр Саков (Фото: соцсети)

Звезды мистического проекта «Битва экстрасенсов» Ирина Певчая и Александр Саков родили сына-первенца. Женщина рассказала в соцсетях о том, как прошли парные роды. Процесс шокировал обоих супругов.
«…Это самый жуткий день рождения, на котором я когда-либо была. Я чуть не убила, наверное, акушерок ногой. У меня начались судороги в ногах, и я начала ими махать. А у Александра просто был шок. Еще выяснилось, что я послала акушерку. Простите меня, я этого не помню», — прокомментировала Певчая на видео.
Александр Саков не жалеет, что находился рядом с женой, несмотря на пережитый стресс. Оба новоиспеченных родителя выглядели уставшими.

Ранее сообщалось, с кем желает познакомиться турецкая актриса Ханде Эрчел.

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#звёзды
#семья
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#новости
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