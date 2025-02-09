«Не спросил ничего»: Ольга Бузова расплакалась на сцене после вопроса о новом возлюбленном

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)
Ольга Бузова давно подогревает слухи о новом романе, однако продолжает скрывать лицо избранника. На днях она опубликовала очередное фото с объятиях ухажёра. Однако, задавая вопрос о личной жизни, журналисты явно прошлись по больному месту, доведя певицу до слёз.
«Я нравлюсь мужчинам», – заявила в ответ на вопрос репортёров Бузова, но тут же расплакалась, начав говорить о своих текущих отношениях.Бузова подчеркнула, что для неё важно, чтобы любимый человек желал ей доброго утра и спокойной ночи, а также интересовался, как прошло её выступление. После выхода на сцену Big Love Show она взяла телефон, но не увидела сообщения от нынешнего поклонника, хотя он знал, как она переживала перед выступлением.
«Пока не люблю никого из мужского пола. Люблю себя», – сделала неутешительный вывод Бузова.Читайте также:
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Анастасия Чинкова