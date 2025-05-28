Зепюр Брутян рассказала о своем способе медитации: «Ничего не могу поделать с собой»

28 мая 2025, 21:06

Зепюр Брутян призналась, что любит убираться

Зепюр Брутян (Фото: Инстаграм* @zepyur_brutyan)

Актриса Зепюр Брутян вышла на связь с подписчиками в соцсетях и рассказала о своем способе расслабиться.





Для кого-то уборка — это наказание, а для жены Павла Прилучного все иначе. Артистка уже второй день делает генеральную уборку. Со слов Брутян, ей обязательно все необходимо делать самой.





«То есть мне надо знать, что где лежит, все должно быть по полочкам. Это, конечно, меня раздражает, что я такая, но ничего не могу поделать с собой. Но и в то же время мне нравится», — откровенничала артистка в личном блоге.

«А есть два типа людей. А: убираюсь сам(а) как герой. Б: Вызываю клининг и не парюсь», — подписала публикацию возлюбленная Павла Прилучного.