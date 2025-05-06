Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Находимся на связи, переживаем»: Катя Лель об исчезновении бывшего мужа во Франции

«Находимся на связи, переживаем»: Катя Лель об исчезновении бывшего мужа во Франции

Катя Лель заявила, что ее бывшего мужа Игоря Кузнецова ищут водолазы в Ницце
Катя Лель (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Катя Лель (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бывшего мужа певицы Кати Лель (Екатерина Чупринина) Игоря Кузнецова ищут водолазы во французской Ницце. Об этом исполнительница хита «Мой мармеладный» рассказала «Стархиту».
Женщина пояснила, что с ней связались друзья Игоря, когда он пропал с радаров 13 апреля в 17:00 по Ницце. Лель добавила, что экс-супруг должен был встретиться со знакомым.

«Мы с ним не виделись уже два года с момента мирного развода. С доченькой они общались. Он объявлен в розыск во Франции, водолазы ищут, фотографии развешаны. С его близкими мы постоянно находимся на связи, переживаем», — сказала певица.
Что именно произошло, пока остается загадкой. В окружении Кузнецова предполагают, что он мог утонуть. Причиной развода Игоря и Екатерины стали проблемы экс-супруга с алкоголем. Кроме того, в состоянии алкогольного опьянения Кузнецов забывал о жене с дочерью, вступая в отношения с другими женщинами, пишет «Стархит». Дочери Лель Эмилии сейчас 16 лет, она хочет заниматься гостиничным бизнесом.

Читайте также:

Клавишник МакSим и «Ленинграда» Дмитрий Иванов в коме после инсульта

Расторгуев рассказал, как ослушался врачей и вышел на сцену

Не платит гонорары авторам хитов: на мужа Надежды Кадышевой подали в суд
#мир
#россия
#звёзды
#новости
#шоу-бизнес
#франция
Андреасян раскрыл, когда начнутся съемки новой экранизации «Войны и мира»
Сарик Андреасян: съемки новой экранизации «Войны и мира» стартуют осенью
06 мая 2025, 22:23

Сарик Андреасян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Съемки новой экранизации романа Льва Толстого «Война и мир» стартуют уже этой осенью. Как пояснил в соцсетях режиссер картины Сарик Андреасян, пробы на главных героев уже начались.
«Все секреты раскрывать нельзя, но съемки стартуют осенью», — написал он.
Жена Андреасяна, актриса Елизавета Моряк добавила, что на роль Наташи Ростовой возьмут молодую, но совершеннолетнюю актрису, так как героине произведения было 13 лет при встрече с князем Андреем Болконским.

«Открою вам секрет! Наташу Ростову буду играть не я», — заявила Моряк аудитории.
Сарик Андреасян фигурировал в скандале с телеведущей Лерой Кудрявцевой, когда та нелестно высказалась о его фильмах. А депутат Госдумы Сергей Миронов призывал проверить финансирование режиссера.

Читайте также:

Сарик Андреасян объявил, что никогда не пригласит в свой фильм Марата Башарова из-за его бывших жён

Актриса Лиза Моряк сообщила о задержке родов из-за перенесённого вируса

«Я ненавижу Тарковского! Это деградирующий кинематограф»: Сарик Андреасян наорал на студентов киноколледжа в Москве
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#режиссёр
#кино
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Клавишник МакSим и «Ленинграда» Дмитрий Иванов в коме после инсульта
06 мая 2025, 21:40

Дмитрий Иванов (Фото: Instagram*/ivanov.keyboards)

Клавишник певицы МакSим (Марина Абросимова) и группы «Ленинград» Дмитрий Иванов находится в коме после инсульта. Об этом в соцсетях сообщила его сестра Анна.
«Друзья! Дима находится в тяжелейшем состоянии в реанимации Боткинской больницы с 29 апреля. Просим Вас, кто знает Диму, его контакты и ближайшие рабочие планы выступлений на май–июнь, сообщите это организаторам! Это не взлом и не спам, пишет его родная сестра Анна», — сказано в публикации на страничке музыканта.


Фото: Instagram*/ivanov.keyboards

Как отмечают обозреватели, коллеги Иванова удивлены случившемся, ведь он следил за питанием и занимался спортом уже много лет. Вредных привычек у мужчины не было. Для знакомых Дмитрия произошедшее стало серьезным испытанием. Анна добавила, что никакие сборы не ведутся, а пост информационный.

В конце апреля Иванов писал, что больше не работает с певцом Сергеем Шнуровым. Артисты попрощались полюбовно. В последнее время Дмитрий работал с МакSим, ласково называя ее Снежинкой.

Читайте также:

Тодоренко работает на износ на последних сроках беременности

Пригожин назвал любимые песни о Великой Отечественной войне

Юлия Ковальчук сделала заявление об отношениях с Чумаковым на фоне скандала

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тодоренко работает на износ на последних сроках беременности
06 мая 2025, 19:58

Регина Тодоренко (Фото: Инстаграм* @reginatodorenko)

На прошлой неделе стало известно, что Регина Тодоренко ждет третьего ребенка. Ведущая официально еще не подтвердила эту информацию, однако, как сообщают инсайдеры, данные о ее беременности правдивы. Об этом же рассказала и певица Валерия.
Недавно Тодоренко уехала с семьей из РФ. Сегодня в своем блоге знаменитость сообщила, что ее поездка связана с работой.

Регина принимает участие в проекте, который отнимает много сил и времени.

«Всю неделю у меня съемки по 16 часов, сон по 4-5. Времени «гулять» нет совсем. Но! Есть йога совместно с мужем и элементы силовых тренировок», — добавила ведущая.

Напомним, 5 декабря 2018 года у Регины Тодоренко и Влада Топалова родился сын Михаил, в июле 2022 года на свет появился второй сын пары Мирослав.

Читайте также:

Регина Тодоренко рассказала о неожиданной встрече: «Увидела льва в туалете»

«Регинка трижды!»: Певица Валерия проговорилась, что Тодоренко и Влад Топалов станут родителями в третий раз

«Я устала»: писательница о суде с Региной Тодоренко

*Запрещен в РФ
#сон
#певица
#йога
#съёмки
#беременность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пригожин назвал любимые песни о Великой Отечественной войне
Продюсер Пригожин назвал «Темную ночь» и «Журавли» любимыми военными песнями
06 мая 2025, 19:35

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Продюсер Иосиф Пригожин перечислил любимые песни о Великой Отечественной войне. В беседе с изданием «Взгляд» он назвал композиции «Темная ночь» и «Журавли».
По мнению Пригожина, в то время писались выдающиеся песни — шедевры. Продюсер подчеркнул, что вырос на военных фильмах.

Он также рассказал о предпочтениях певицы Валерии. По словам Пригожина, супруга любит исполнять такие военные песни, как «Синий платочек», «Гляжу в озера синие» и «С чего начинается Родина».

Читайте также:

«Пустая душонка»: Цыганова осудила звезд за отказ бесплатно выступать на День Победы 9 мая

Названо число аккредитованных представителей СМИ на «Бессмертный полк» в Петербурге

RT «оживил» Юрия Левитана, объявившего о Победе в Великой Отечественной войне
#военные
#день победы
#сми
#бессмертный полк
#продюсер
#песня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юлия Ковальчук сделала заявление об отношениях с Чумаковым на фоне скандала
Певица Ковальчук назвала отношения с Чумаковым табу для всех
06 мая 2025, 19:12

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Инстаграм* @juliakovalchuk)

Юлия Ковальчук заявила, что считает свои личные отношения с мужем Алексеем Чумаковым «табу для всех» и не обсуждает их с посторонними людьми. Об этом она рассказала «Пятому каналу».
«Никто не знает о ней! Просто мы повествуем о том, что это нормально, ведь мы взрослые люди. Мне кажется, что для того, чтобы семейная пара существовала без тайн, и это было комфортно обоим, дома должна быть такая атмосфера, чтобы можно было поговорить абсолютно обо всем», — отметила певица.

По словам Ковальчук, для нее стал неожиданным ажиотаж, который начался вокруг их пары после интервью. Юлия подчеркнула, что на фоне этого скандала они с супругом «стали еще ближе».

Читайте также:

«Переживу, через неделю забудется»: Алексей Чумаков раскрыл, как ему живется со статусом «главного абьюзера страны»

«Абьюзер, монстр, деспот»: Юлия Ковальчук дала интервью о семейных ссорах вместе с Алексеем Чумаковым

«Это наши нормальные отношения»: Юлия Ковальчук вышла в свет без Алексея Чумакова на фоне обвинений в абьюзе

*Запрещен в РФ
#певица
#страны
#отношения
#интервью
#дома
#свет
#люди
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате