«Находимся на связи, переживаем»: Катя Лель об исчезновении бывшего мужа во Франции

Катя Лель (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Бывшего мужа певицы Кати Лель (Екатерина Чупринина) Игоря Кузнецова ищут водолазы во французской Ницце. Об этом исполнительница хита «Мой мармеладный» рассказала «Стархиту».
Женщина пояснила, что с ней связались друзья Игоря, когда он пропал с радаров 13 апреля в 17:00 по Ницце. Лель добавила, что экс-супруг должен был встретиться со знакомым.
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«Мы с ним не виделись уже два года с момента мирного развода. С доченькой они общались. Он объявлен в розыск во Франции, водолазы ищут, фотографии развешаны. С его близкими мы постоянно находимся на связи, переживаем», — сказала певица.Что именно произошло, пока остается загадкой. В окружении Кузнецова предполагают, что он мог утонуть. Причиной развода Игоря и Екатерины стали проблемы экс-супруга с алкоголем. Кроме того, в состоянии алкогольного опьянения Кузнецов забывал о жене с дочерью, вступая в отношения с другими женщинами, пишет «Стархит». Дочери Лель Эмилии сейчас 16 лет, она хочет заниматься гостиничным бизнесом.
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