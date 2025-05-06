Расторгуев рассказал, как ослушался врачей и вышел на сцену

Николай Расторгуев (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Николай Расторгуев рассказал, как не послушался врачей и вышел на сцену. Певец долгие годы боролся с прогрессирующей болезнью почек.
Артисту потребовалась пересадка органа. Сложная операция была сделана весной 2009 года, а уже в июне Николай вышел на сцену. Хотя врачи запретили ему выступать в течение полугода.
Ранее певец негативно отреагировал на идею о переименовании улицы в Пермском крае в его честь. 68-летний артист назвал инициативу перебором. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Я решил рискнуть, это был День России, и наша группа была заявлена. Подвести зрителей и свою команду я не мог. И пришлось, как вы говорите, выступать в экстремальных условиях. Но лично для меня такие риски была оправданны, поскольку для артиста никого важнее его публики нет», — приводит слова певца Общественная служба новостей.Расторгуев отметил, что после концерта ему по настоянию врачей пришлось пройти дополнительное обследование.
Ранее певец негативно отреагировал на идею о переименовании улицы в Пермском крае в его честь. 68-летний артист назвал инициативу перебором. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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