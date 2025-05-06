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Расторгуев рассказал, как ослушался врачей и вышел на сцену

Николай Расторгуев не смог отказаться от концерта, несмотря на сложную операцию
Николай Расторгуев (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Николай Расторгуев (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Николай Расторгуев рассказал, как не послушался врачей и вышел на сцену. Певец долгие годы боролся с прогрессирующей болезнью почек.
Артисту потребовалась пересадка органа. Сложная операция была сделана весной 2009 года, а уже в июне Николай вышел на сцену. Хотя врачи запретили ему выступать в течение полугода.

«Я решил рискнуть, это был День России, и наша группа была заявлена. Подвести зрителей и свою команду я не мог. И пришлось, как вы говорите, выступать в экстремальных условиях. Но лично для меня такие риски была оправданны, поскольку для артиста никого важнее его публики нет», — приводит слова певца Общественная служба новостей.
Расторгуев отметил, что после концерта ему по настоянию врачей пришлось пройти дополнительное обследование.

Ранее певец негативно отреагировал на идею о переименовании улицы в Пермском крае в его честь. 68-летний артист назвал инициативу перебором. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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06 мая 2025, 18:22

Ева Карицкая с сыном (фото: Instagram* @eva_karitskaya)

Бывшая жена рэпера Паши Техника подняла цену на рекламу в социальных сетях после его смерти. Об этом информирует Super.ru.
Ева Карицкая завела Telegram-канал только в начале весны. Довольно быстро ей удалось собрать большую аудиторию благодаря информации про Пашу Техника. На сегодняшний день на нее подписано 650 тысяч человек.

Как сообщает Super.ru, пост в Telegram-канале экс-жены рэпера обойдется в 350 тыс рублей, если его не будут «перекрывать» другими публикациями в течение 24 часов. Место в блоге на двое суток обойдется в 450 тыс рублей. Стоимость рекламы в другой соцсети Карицкой варьируется от 200 до 400 тыс рублей.

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*Запрещен в РФ
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Не платит гонорары авторам хитов: на мужа Надежды Кадышевой подали в суд
На мужа певицы Надежды Кадышевой Александра Костюка подали в суд
06 мая 2025, 17:18

Александр Костюк и Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Сергей Величинский)

На супруга певицы Надежды Кадышевой Александра Костюка подали в суд. Об этом пишет Telegram-канал «Светский хроник».
Согласно информации канала, с Костюка требуют 180 тыс рублей. Истец обратился в суд из-за того, что не получал от мужа знаменитой певицы гонорары за хиты, которые были написаны для ансамбля «Золотое кольцо».

Слова композиции «Веночек» для Кадышевой написал Евгений Муравьев. Он же является автором песен «Широка река», «Речной трамвайчик» и других.

Ранее сообщалось, что обманутые сыном Кадышевой девушки пришли с плакатами на концерт певицы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Сваха объяснила кардинальную смену имиджа бывшего мужа Алсу
Сваха Осипова: Бывший муж Алсу Ян Абрамов хочет понравиться другим женщинам
06 мая 2025, 16:52

Алсу и Ян Абрамов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Сваха Анна Осипова объяснила кардинальную смену имиджа бывшего супруга певицы Алсу бизнесмена Яна Абрамова. Об этом сообщает портал «Страсти».
Осипова рассказала, что зачастую мужчины, у которых есть возлюбленная, резко меняют внешность, когда хотят понравиться другим женщинам. По мнению свахи, Абрамов, предположительно, в скором времени представит новую избранницу.

«Вот и Ян уже вышел на охоту во всеоружии, похудел, похорошел и сменил свой облик для новых свершений», — добавила Осипова.

Напомним, официально о разводе Алсу и Яна Абрамова стало известно в мае прошлого года. К тому времени супруги давно не жили вместе.

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«Это был тяжелый опыт»: Стеснение в звездной семье, подозрения в изменах и брак с Меньшовой. Игорю Гордину 60 лет
06 мая 2025, 16:51

Игорь Гордин и Юлия Меньшова (Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов)

Сегодня, 6 мая, российский актёр театра и кино Игорь Гордин отмечает свой 60-летний юбилей. Артист широко известен публике по ролям в картинах «Дубровский», «Прощай, любимая!», «Событие», «Серебряный волк» и «Карамора».
Однако гораздо чаще его имя связывают с семьёй Меньшовых, ведь он стал отцом детей Юлии Меньшовой. О творческой и личной жизни заслуженного артиста РФ читайте в материале «Радио 1».


Актер с образованием физика-ядерщика


Игорь Геннадьевич Гордин родился 6 мая 1965 года в обычной ленинградской семье. Его родители не были связаны с миром искусства: отец работал инженером, а мать — переводчиком.

В школе юный Игорь демонстрировал успехи в точных науках, и родители пророчили ему карьеру в технической отрасли. Однако робкий ребенок, однажды выйдя на сцену в пионерском лагере, почувствовал некую тягу к актерской профессии. Гордин долгое время скрывал от всех свое увлечение искусством и втайне от родителей играл на сцене Театра юношеского творчества при Дворце пионеров.

После окончания школы Игорь Гордин, следуя желанию родителей, поступил в политехнический институт, но не испытывал при этом радости от выбранного пути.

Летом 1986 года студент третьего курса Гордин решил подать документы в ЛГИТМиК. Он успешно прошел собеседования, но не был допущен к экзаменам по общим предметам, потому что документы о среднем образовании находились в политехническом институте.

После этого провала Игорь Гордин доучился по технической специальности, получил диплом физика-ядерщика и даже какое-то время поработал по специальности.

В возрасте 24 лет Игорь Геннадьевич решил осуществить свою мечту и отправился в столицу, чтобы учиться актёрскому искусству. В 1993 году он успешно окончил актёрский факультет ГИТИСа и сразу был принят в труппу Московского театра юного зрителя.

Работа в кино


Игорь Гордин (Фото: скриншот т/п «Мой герой» ТК ТВЦ)

Актер долгое время работал только на театральных подмостках. Его дебют в кино произошел только в 2002 году с незначительной ролью в боевике «Трио». Большую популярность актеру принесла картина «Дети Арбата» 2004 года. После этого актер начал постоянно сниматься в кино, исполняя преимущественно роли второго плана.

Сейчас фильмография артиста насчитывает более 80 работ в кино, среди которых можно выделить «Преступление будет раскрыто», «На пути к сердцу», «Седьмая жертва», «Кто, если не я?», «Небесный суд. Продолжение», «Взрослые дочери», «Серебряный волк» и «Золотое дно».

Юлия Меньшова отказалась от развода с мужем Игорем Гординым из-за лени
Юлия Меньшова отказалась от развода с мужем Игорем Гординым из-за лени

Личная жизнь


В 1996 году произошло знакомство Игоря Гордина с его будущей супругой Юлией Меньшовой. Актриса с общими друзьями пришли на спектакль к Гордину, а после компания отправилась в ресторан.

«У нас сразу возникла обоюдная симпатия, я позвал ее на свидание. В то время она уже была очень популярной телеведущей, вела ток-шоу «Я сама». Отношения развивались стремительно, и спустя пару месяцев Юля повела меня знакомиться с родителями», — цитирует Гордина издание sb.by.

По словам актера, первая встреча была весьма волнительной. Он простой актер Московского ТЮЗа, а Владимир Валентинович Меньшов и Вера Валентиновна Алентова — выдающиеся творческие личности.

«Естественно, вначале я этого очень опасался, я был очень зажат, это же два известных человека. Но они были довольно открыты и просты в общении, без всякого чванства, и пытались меня как-то разговорить», — поделился Гордин в интервью журналу «Атмосфера».

Игорь Гордин (Фото: скриншот т/п «Мой герой» ТК ТВЦ)


В 1997 году Гордин и Меньшова стали мужем и женой. На тот момент актёру был 31 год, а его избраннице — 27. Они были уже достаточно зрелыми людьми и осознавали важность брака. В 1998 году у супругов родился сын Андрей. А ещё через пять лет на свет появилась дочь Таисия.

Этот брак не был идеальным, пара, как и многие, переживала не лучшие моменты совместной жизни, однако им удалось буквально из пепла возродить угасающие чувства.

«После появления дочки у нас с Юлей начался разлад, накопились усталость, невысказанные обиды. Психологи говорят, что через семь лет после свадьбы начинается кризис, вот у нас было то же самое. Дети остались жить с Юлей, а я ушел. Но мы не переставали общаться, сын и дочка сплотили нас, вчетвером ездили на отдых. Так прошло три года, потом я сказал: «Юля, давай попробуем всё сначала?» Она согласилась, и мы сошлись», — делился актер с изданием sb.by.

Гордин и Меньшова официально разошлись в 2004 году. Разрыв отношений артистов не остался незамеченным для представителей прессы, которые начали активно искать причины конфликта в семье. Поговаривали, что ещё за год до расставания с Юлией, когда она была в положении, Игорь начал крутить роман с коллегой по цеху Ингой Оболдиной.

Общественность долго судачила о совместной жизни Инги и Игоря и об ее ожиданиях предложения руки и сердца. Поговаривали и о романе Меньшовой с актером Андреем Чернышовым, однако комментариев по поводу отношений бывших супругов никто из актеров не давал, и все эти истории так и остались на уровне сплетен.

Игорь Гордин и Юлия Меньшова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

В 2008 году звездная пара снова воссоединилась. С тех пор прошло немало времени, Игорь и Юлия продолжают жить вместе и не испытывают сожалений по поводу четырехлетней разлуки.

«Это был тяжелый опыт на самом деле. Но он помог как-то со стороны посмотреть на ситуацию в семье и начать ценить отношения, каждую минуту, прожитую вместе», — рассказывал Гордин в одном из интервью.

Актер сейчас


Игорь Геннадьевич продолжает радовать поклонников своей игрой в театре и кино. В 2024 году с участием актера вышли картины «Игры», «Наследники. Дар крови», «Плевако» и «Прометей», а в 2025 уже стартовал показ ленты «Северный полюс» и в производстве находятся «Золотое дно-2» и «Игра на выживание-3».

Дети актёра выросли и ведут свою жизнь независимо от родителей. Андрей пошёл по стопам отца и стал актёром. Сейчас он работает преподавателем в инклюзивной театральной школе, служит в театре «Мастерская Брусникина» и пробует себя в качестве режиссёра и видеомонтажера. Таисия учится на продюсерском факультете в Школе-студии МХАТ.

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Лев Лещенко высказался против бесплатных выступлений на 9 мая
06 мая 2025, 16:43

Лев Лещенко (фото: РИА Новости / Сергей Пятаков)

Певец Лев Лещенко прокомментировал инициативу сделать выступления артистов 9 Мая бесплатными, назвав её несправедливой.
«Я 50 лет выступаю на всех государственных праздниках бесплатно, но не считаю правильным совсем не платить артистам», — поделился Лещенко для издания «Абзац».

По его словам, для многих исполнителей музыка — основной и единственный источник дохода. Когда концертов не очень много, артистам становится сложно сводить концы с концами.

«У всех есть семьи, которые нужно кормить», — напомнил он.

Ранее с критикой инициативы также выступил лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев. Он отметил, что бесплатно не трудятся ни водители такси, ни врачи, и подчеркнул, что большая часть артистов не получает больших гонораров.

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