Стало известно о серьёзных финансовых потерях Егора Бероева после развода

Актёр Егор Бероев вышел из фонда Алфёровой и потерял на бизнесе 1,3 млн рублей
Егор Бероев (Фото: кадр из сериала «Родные люди»)

Актёр Егор Бероев вышел из благотворительного фонда «Я есть!», который он создал вместе с бывшей супругой Ксенией Алфёровой в 2012 году. Организация занимается помощью детям и взрослым с синдромом Дауна, аутизмом и другими особенностями развития.



Как стало известно «Газете.Ru», несмотря на развод, какое-то время Бероев продолжал участвовать в делах фонда и работать вместе с экс-супругой. Однако позже актёр окончательно покинул организацию. Теперь Алфёрова остаётся единственным руководителем фонда.

В 2025 году финансовые показатели компаний, связанных с Егором Бероевым, оказались негативными. Киностудия «Кино Поле», где артист выступает одним из учредителей, показала убыток в размере 1,3 миллиона рублей.

Это привело к снижению стоимости его доли на 585 тысяч рублей. Фермерское хозяйство «Рыжевка», также принадлежащее Бероеву, не принесло дохода. Сам актёр не комментирует ситуацию и воздерживается от публичных заявлений.

Ольга Щелокова

