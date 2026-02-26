Стало известно о серьёзных финансовых потерях Егора Бероева после развода

26 февраля 2026, 12:20

Актёр Егор Бероев вышел из фонда Алфёровой и потерял на бизнесе 1,3 млн рублей

Егор Бероев (Фото: кадр из сериала «Родные люди»)

Актёр Егор Бероев вышел из благотворительного фонда «Я есть!», который он создал вместе с бывшей супругой Ксенией Алфёровой в 2012 году. Организация занимается помощью детям и взрослым с синдромом Дауна, аутизмом и другими особенностями развития.