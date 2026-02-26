Стало известно о серьёзных финансовых потерях Егора Бероева после развода
Актёр Егор Бероев вышел из благотворительного фонда «Я есть!», который он создал вместе с бывшей супругой Ксенией Алфёровой в 2012 году. Организация занимается помощью детям и взрослым с синдромом Дауна, аутизмом и другими особенностями развития.
Как стало известно «Газете.Ru», несмотря на развод, какое-то время Бероев продолжал участвовать в делах фонда и работать вместе с экс-супругой. Однако позже актёр окончательно покинул организацию. Теперь Алфёрова остаётся единственным руководителем фонда.
В 2025 году финансовые показатели компаний, связанных с Егором Бероевым, оказались негативными. Киностудия «Кино Поле», где артист выступает одним из учредителей, показала убыток в размере 1,3 миллиона рублей.
Это привело к снижению стоимости его доли на 585 тысяч рублей. Фермерское хозяйство «Рыжевка», также принадлежащее Бероеву, не принесло дохода. Сам актёр не комментирует ситуацию и воздерживается от публичных заявлений.
