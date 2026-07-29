Сделали вид, что ничего не было? Какой план придумали Валерий и Константин Меладзе, чтобы снова получить российские миллионы?

29 июля 2026, 18:28

Валерий и Константин Меладзе (Фото: Инстаграм* @meladzemusic)

Они были одной из самых успешных семейных империй в шоу-бизнесе — хиты, стадионы, элитные корпоративы и полный контроль над финансовыми потоками. Но события 2022 года перевернули всё. Скандальный инцидент в Дубае, отмена концертов, исчезновение из эфира и попытки заработать за границей. Как братья Меладзе пытаются вернуть утраченные позиции в России и почему их попытки вызывают раздражение у коллег, расскажет «Радио 1».





Содержание Конец эпохи гастролей: как продюсер и исполнитель перестроили свою империю после 2022 года Анатомия финансовой империи, выстроенной братьями Меладзе Главные источники сверхприбыли братьев Меладзе в России Скандальный инцидент в Дубае и крушение образа безупречного исполнителя Математика без иллюзий: чужой рынок не заменит свой Жёсткая реакция государства и профессионального сообщества

Конец эпохи гастролей: как продюсер и исполнитель перестроили свою империю после 2022 года

Анатомия финансовой империи, выстроенной братьями Меладзе



Валерий и Константин Меладзе (Фото: Инстаграм* @meladzemusic)

Главные источники сверхприбыли братьев Меладзе в России

Скандальный инцидент в Дубае и крушение образа безупречного исполнителя



Валерий и Константин Меладзе (Фото: Инстаграм* @meladzemusic)

Математика без иллюзий: чужой рынок не заменит свой

Поцелуй с фанаткой и домашнее насилие: темная сторона жизни Анны Курниковой и её детей от Иглесиаса. Почему русская теннисистка замечена в инвалидном кресле?

Жёсткая реакция государства и профессионального сообщества



Валерий и Константин Меладзе (Фото: Инстаграм* @meladzemusic)

«Общество само должно определить, готово ли оно прощать тех, кто публично критиковал страну, а теперь хочет вернуться и зарабатывать здесь деньги», — заявил Александр Шолохов «Парламентской газете».

«Нельзя годами поливать страну грязью, а потом, когда деньги закончились, делать вид, что ничего не было, и снова проситься на наши сцены», — заявил он.