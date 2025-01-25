Замужество с родственником Никиты Михалкова придало Анастасии Ивлеевой сил – блогер предстала в новом образе

Анастасия Ивлеева и Филипп Бегак (фото: соцсети)
Анастасия Ивлеева, оказавшаяся в опале после нашумевшей «голой» вечеринки, вышла замуж за дальнего родственника Никиты Михалкова. Теперь звезда вернулась к прежнему образу со словами: «Скучали по мне?».
В конце 2024 года Ивлеева объявила, что вышла замуж. Возлюбленным оказался Филипп Бегак – сын художников Алексея Бегака и Дарьи Семёновой и дальний родственник Никиты Михалкова. Последний, в свою очередь, был одним из тех, кто особенно сильно возмущался вечеринкой в клубе «Мутабор», организованной Анастасией.
После этого события блогера исключили из всех мероприятий, разорвали с ней рекламные контракты. В итоге, она свела к минимуму появление в соцсетях, перекрасила волосы в тёмный цвет, но поклонники не поверили в искренность Ивлеевой, заявив, что она не заслуживает прощения.
Однако сейчас блогер кажется обрела поддержку в лице мужа и снова врывается в информационную повестку, причём в прежнем, привычном всем образе. Девушка опубликовала в соцсетях фото, на котором вновь предстала с перекрашенными в блонд волосами, дерзким взглядом и даже провокационно приспущенными штанами.
Анастасия Ивлеева (фото: соцсети)
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После этого события блогера исключили из всех мероприятий, разорвали с ней рекламные контракты. В итоге, она свела к минимуму появление в соцсетях, перекрасила волосы в тёмный цвет, но поклонники не поверили в искренность Ивлеевой, заявив, что она не заслуживает прощения.
Однако сейчас блогер кажется обрела поддержку в лице мужа и снова врывается в информационную повестку, причём в прежнем, привычном всем образе. Девушка опубликовала в соцсетях фото, на котором вновь предстала с перекрашенными в блонд волосами, дерзким взглядом и даже провокационно приспущенными штанами.
Анастасия Ивлеева (фото: соцсети)
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Анастасия Чинкова