«Через сколько тебя хватятся, если я тебя здесь убью?»: Надин Серовски откровенно высказалась о женихе Артёме Венскеле

Надин Серовски и Артём Венскель (фото: соцсети)
Блогер Надин Серовски полгода назад сообщила подписчикам, что выходит замуж за бизнесмена Артёма Венскеля, которого ранее обвиняла в измене. Однако свадьбе не суждено было случиться, потому что пара рассталась, и раскрылись новые неприятные детали их отношений.
Надин поделилась, что Артём ужасно вёл себя по отношению к ней – постоянно кричал, угрожал и обвинял в меркантильности. Девушка не стала терпеть этого, собралась с силами и буквально сбежала от жениха. Теперь 30-летняя блогер отходит от пережитого.
При этом девушка добавила, что ни о чём не жалеет, просто счастлива, что смогла спастись. Но веру в реальную любовь после этой ситуации она не потеряла, призвав своих подписчиц не злорадствовать, поскольку неизвестно,«как засвистит фляга у человека рядом». В заключение она написала, что жизнь длинная и непредсказуемая.
Артём Венскель, в свою очередь, также высказался о разрыве отношений с Серовски, но не стал её критиковать, отметив лишь, что просто радуется свободе.
Молодой человек рассказал, что сделал шаг к примирению, прилетев к девушке и поговорив с ней. Однако это ничего не решило. По его словам, этот разговор оказался настолько будничным для него, что указал на истинное чувство – равнодушие.
Перед Новым годом бизнесмен написал, что сделал все, что мог, а теперь хочет оставить всё в 2024 году и забрать с собой только опыт и хорошие моменты.
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«Это вовсе не смешная история. Потому что это абьюз, моральное насилие. И это страшно. Потому что миллион девушек продолжают в этом жить, им просто не хватает сил сбежать, как мне. Я бежала из-под такого венца. А когда я делала первые попытки побега, меня якобы в шутку стали спрашивать в переулках Европы: «Интересно, через сколько тебя хватятся, если я тебя здесь убью?». Меня вывозили друзья на заднем сиденье. Он пытался ворваться в мой дом, когда я обозначила, что все кончено. Мы вызвали охрану, потому что это ад», – призналась Надин в соцсетях.
При этом девушка добавила, что ни о чём не жалеет, просто счастлива, что смогла спастись. Но веру в реальную любовь после этой ситуации она не потеряла, призвав своих подписчиц не злорадствовать, поскольку неизвестно,«как засвистит фляга у человека рядом». В заключение она написала, что жизнь длинная и непредсказуемая.
Артём Венскель, в свою очередь, также высказался о разрыве отношений с Серовски, но не стал её критиковать, отметив лишь, что просто радуется свободе.
Молодой человек рассказал, что сделал шаг к примирению, прилетев к девушке и поговорив с ней. Однако это ничего не решило. По его словам, этот разговор оказался настолько будничным для него, что указал на истинное чувство – равнодушие.
Перед Новым годом бизнесмен написал, что сделал все, что мог, а теперь хочет оставить всё в 2024 году и забрать с собой только опыт и хорошие моменты.
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Анастасия Чинкова