Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Через сколько тебя хватятся, если я тебя здесь убью?»: Надин Серовски откровенно высказалась о женихе Артёме Венскеле

«Через сколько тебя хватятся, если я тебя здесь убью?»: Надин Серовски откровенно высказалась о женихе Артёме Венскеле

Блогер Надин Серовски рассказала про абьюз в отношениях с Артёмом Венскелем
Надин Серовски и Артём Венскель (фото: соцсети)

Надин Серовски и Артём Венскель (фото: соцсети)

Блогер Надин Серовски полгода назад сообщила подписчикам, что выходит замуж за бизнесмена Артёма Венскеля, которого ранее обвиняла в измене. Однако свадьбе не суждено было случиться, потому что пара рассталась, и раскрылись новые неприятные детали их отношений.
Надин поделилась, что Артём ужасно вёл себя по отношению к ней – постоянно кричал, угрожал и обвинял в меркантильности. Девушка не стала терпеть этого, собралась с силами и буквально сбежала от жениха. Теперь 30-летняя блогер отходит от пережитого.

«Это вовсе не смешная история. Потому что это абьюз, моральное насилие. И это страшно. Потому что миллион девушек продолжают в этом жить, им просто не хватает сил сбежать, как мне. Я бежала из-под такого венца. А когда я делала первые попытки побега, меня якобы в шутку стали спрашивать в переулках Европы: «Интересно, через сколько тебя хватятся, если я тебя здесь убью?». Меня вывозили друзья на заднем сиденье. Он пытался ворваться в мой дом, когда я обозначила, что все кончено. Мы вызвали охрану, потому что это ад», – призналась Надин в соцсетях.


При этом девушка добавила, что ни о чём не жалеет, просто счастлива, что смогла спастись. Но веру в реальную любовь после этой ситуации она не потеряла, призвав своих подписчиц не злорадствовать, поскольку неизвестно,«как засвистит фляга у человека рядом». В заключение она написала, что жизнь длинная и непредсказуемая.

Артём Венскель, в свою очередь, также высказался о разрыве отношений с Серовски, но не стал её критиковать, отметив лишь, что просто радуется свободе.

Молодой человек рассказал, что сделал шаг к примирению, прилетев к девушке и поговорив с ней. Однако это ничего не решило. По его словам, этот разговор оказался настолько будничным для него, что указал на истинное чувство – равнодушие.

Перед Новым годом бизнесмен написал, что сделал все, что мог, а теперь хочет оставить всё в 2024 году и забрать с собой только опыт и хорошие моменты.

Читайте также:

Дочь Анастасии Волочковой выходит замуж

«Ее вспоминают как сестру псевдопевицы Веры Брежневой»: Александр Цекало резко высказался о бывшей жене

«Внаём богатым дядям»: обвинения Ходченковой во фригидности, «грязные танцы» и тайные романы. Как живет 42-летняя артистка
#история
#насилие
#дом
#жизнь
#бизнесмен
#любовь
#человек
#блогер
#девушка
#шоу-бизнес
#соцсети
Адвокат опровергла слухи об огромных алиментах Прилучного в пользу Муцениеце
24 января 2025, 10:45

Агата Муцениеце (Фото: соцсети)

В Сети активно муссируются слухи о непомерных алиментах — порядка 400 тысяч рублей — которые актёр Павел Прилучный выплачивает Аагате Муцениеце, несмотря на то, что их общий сын давно живёт с отцом. Адвокат актрисы Наталья Мелешкина прокомментировала эти разговоры.
В разговоре с сетевым изданием Super.ru юрист, представляющая интересы Муцениеце в их затяжных судебных разбирательствах с Прилучным, назвала эти слухи слухи не соответствующими действительности, а называемые суммы — существенно завышенными. Она также указала, что распространение подобной информации усиливает напряжение в споре и провоцирует конфликт.

«Агата — мама, и единственное, что ее беспокоит, — это здоровье сына. Все ее действия максимально деликатны, аккуратны, чтоб уберечь психику ребенка, чтоб ему было спокойнее», — подчеркнула адвокат.

Мелешкина также уточнила, что процесс является закрытым именно потому, что затрагивает права ребёнка. Она также добавила в заключение, что намерена и далее соблюдать адвокатскую тайну и избегать давать любые комментарии по данному делу.

Читайте также:

Девственница с пластическими операциями: как Зепюр удалось завоевать сердце Прилучного и какие тайны скрывает её семья?

«Дай Бог, чтобы всё вернулось!»: Прилучного обвинили в дурном влиянии на сына от Муцениеце, актёр ответил на критику

«Поставил Муцениеце на место»: почему сын Прилучного попросил Деда Мороза забрать его у матери и как ему живется с мачехой
#права
#конфликт
#здоровье
#юрист
#адвокат
#мама
#актёр
#актриса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Бездарен, ноль»: Вдова Николая Караченцова резко высказалась о президенте «Ленкома»
Вдова Караченцова Людмила Поргина резко высказалась о президенте «Ленкома»
24 января 2025, 10:44

Людмила Поргина и Николай Караченцов (Фото: соцсети)

Марк Варшавер перестал быть директором театра «Ленком», но стал его президентом. О перестановках в руководстве театра и лично о его новом президенте резко высказалась вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина.
В разговоре с изданием Voice, вслед за Дмитрием Певцовым, она заявила, что Варшавер не смог оставить театр на том уровне, который был при Марке Захарове, не сумел сохранить наследие великого режиссёра. По словам 76-летней актрисы, при новом руководстве театр утратил свою значимость.

«Он бездарен. И когда он стал руководить театром, он унижал, оскорблял актеров. Он унижал память Марка Анатольевича Захарова. Я вообще не понимаю, какой он президент, кто он? Ноль», — эмоционально высказалась артистка.

Она отметила, что раньше билеты на спектакли «Ленкома» было невозможно достать, ими давали взятки, они ценились выше самой крепкой и ходовой валюты. Обладателям заветных билетов завидовали. Теперь всё изменилось, а спектакли стали бездарными.

«Варшавер просто понизил уровень театра до нуля. Это очень обидно», — заключила Людмила Поргина.

Ранее актриса рассказывала, что Варшавер оставил её без ролей, а затем и вовсе уволил. Актриса не раз подчёркивала, что вернётся в театр, который по-прежнему считает своим домом, только после смены руководства.

Читайте также:

Выяснилось, кто сменил Марка Варшавера на посту директора «Ленкома» на фоне скандалов в театре

Молодой мужчина и переезд в Дубай: как живет вдова Караченцова и почему ей пришлось воевать с его любовницами после смерти

Александра Захарова сообщила об увольнении из театра вслед за Дмитрием Певцовым
#президент
#театр
#память
#билеты
#актриса
#захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Весенний тур Лолиты оказался под угрозой срыва после её слов о «потреблении москалей»
Весенний тур Лолиты оказался под угрозой срыва из-за нового скандала
24 января 2025, 10:43

Лолита (фото: соцсети)

Весенний тур Лолиты оказался под угрозой срыва из-за нового скандала. Первые площадки уже начали отваливаться, пишет Telegram-канал SHOT.
Организаторы тура певицы на днях получили письмо от владельцев одного из концертных залов в неназванном регионе России. В течение ближайших трёх месяцев там должно было состояться выступление Лолиты, однако в письме указано, что работники три дня, включая день проведения концерта, «будут менять кабель, поэтому не будет света».

Сейчас представители певицы ведут переговоры, чтобы сохранить это выступление. Всего в рамках весеннего тура запланированы десять концертов в разных российских регионах.

Ранее общественная организация «Русская община» потребовала отменить гастроли Лолиты. Поводом стала «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой и распространившийся в интернете отрывок из украинской передачи 2012 года, где Лолита призналась, что «потребляет москалей».

В своё оправдание артистка заявила, что этими словами, наоборот, высмеивала национализм, но полное высказывание было вырвано из контекста.

Читайте также:

Лолита назвала причину ухода из шоу «Суперстар!»

Пьёт с мамой кофе и учит её английским словам: Лолита показала семейные посиделки с «особенной» дочерью

Пять мужей, «особенная» дочь и скандальная карьера: как живет певица Лолита Милявская
#певица
#шоу
#работники
#карьера
#переговоры
#концерт
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мы разные»: Внучка Ларисы Долиной откажется от звёздной фамилии
24 января 2025, 09:57

Лариса Долина (Фото: соцсети)

Внучка знаменитой певицы Ларисы Долиной Александра также выступает на большой сцене и мечтает о славе. Девочка задумывается над тем, чтобы петь под псевдонимом, чтобы избежать сравнения с бабушкой.
Об этом сама народная артистка РФ рассказала во время конкурса «Большая сцена», сообщает «Пятый канал». По словам Долиной, она не будет принимать участие в выборе сценического псевдонима для внучки, та все подобные вопросы должна решать сама.

«Я не буду ничего навязывать, так как не хочу этого. Я и дочери своей никогда ничего не навязывала», — говорит певица.

Лариса и Александра вместе выступали на шоу «Отцы и дети» По словам Долиной, она делится с внучкой секретами профессии, но без давления, только в качестве советов. Все решения остаются за юной исполнительницей. Вот и с псевдонимом: девочка хочет взять его, чтобы не быть заложницей знаменитой фамилии, говорит артистка.

«Она говорит: "Не надо, чтобы нас сравнивали, мы ведь разные"», — так объясняет решение внучки знаменитая певица.

При рождении Лариса Долина получила фамилию Кудельман. Потом она взяла фамилию мужа и стала Миочинской. Затем, уже обретя известность, артистка снова поменяла документы и стала Долиной. Это не псевдоним, как думают многие. Эту фамилию носили бабушка и прабабушка Ларисы.

Читайте также:

Увела чужого мужа, изменила своему и оказалась преданной любимым: бумеранги судьбы Ларисы Долиной

Почти 70 миллионов рублей должны Ларисе Долиной фигуранты дела об афере с её квартирой

Долиной грозит потеря элитной недвижимости в Юрмале из-за санкций Евросоюза
#дети
#певица
#документы
#шоу
#профессии
#девочка
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Готовится второй раз стать дедом: 60-летний Алексей Серебряков ожидает пополнения в семье
Алексей Серебряков рассказал о смене приоритетов в жизни
24 января 2025, 09:15

Алексей Серебряков (Фото: кадр из фильма «Лотерея»)

Накануне вечером 60-летний Алексей Серебряков приехал в кинотеатр «Октябрь» на премьеру фильма «Лотерея», в котором он сыграл одну из главных ролей. На красной дорожке он появился в компании приемной дочери Дарьи и рассказал, что его жизненные приоритеты поменялись.
По словам Серебрякова, основное время он уделяет семье, а работа больше не находится на первом месте в его жизни. Больше всех актер любит свою внучку, которую Дарья родила в 2019 году в США. Однако сейчас почти вся семья актера проживает в Москве, и счастливый дед может видеть малышку каждый день.

Серебряков мечтает стать дедушкой второй раз. Однако Дарья не замужем, а поэтому мечты актера вряд ли быстро реализуются.

Своих детей у Серебрякова нет. Дарья является дочерью его жены от прошлых отношений. Артист воспитывал девочку с младенчества и удочерил. Еще двух мальчиков семья взяла из детского дома. Сейчас они уже взрослые и самостоятельные. Старший сын проживает в Канаде, и возвращаться на родину не планирует, а младший живет в Москве.

Серебряков осудил СВО и покинул Россию, переехав вместе с семьей в Канаду, однако позже вернулся.

Читайте также:

«Неприемлемый сценарий»: Дарья Сагалова отказалась сниматься во втором сезоне «Букиных» из-за конфликта

Юрий Борисов вышел в прямой эфир с женой и дочками после номинации на «Оскар»

«За каждый вздох»: Ханна отметила 34-летие, снявшись в трусиках и с бантом на груди
#сша
#работа
#семья
#актёр
#дома
#сценарий
#артист
#сво
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Неприемлемый сценарий»: Дарья Сагалова отказалась сниматься во втором сезоне «Букиных» из-за конфликта
Дарья Сагалова отказалась сниматься во втором сезоне «Букиных»
24 января 2025, 08:38

Дарья Сагалова (Фото: соцсети)

Дарья Сагалова не будет сниматься в новом сезоне сериала «Букины» в роли Светы Букиной из-за разногласий с создателями проекта, которые прописали для нее «абсолютно неприемлемый сценарий».
Фанаты заметили, что Сагаловой нет на фотографиях со съемок нового сезона «Букиных». Она пояснила, что для нее написали «сценарий, абсолютно неприемлемый».

«Героиня, которую они прописали, это немного не я. В своем возрасте я уже многое не могу себе позволить, что, допустим, могла позволить в 20 лет, когда у меня не было ни детей, ни семьи. У меня трое детей и они девочки, мне очень важно, что они будут смотреть то, что их мама делает на экране», — пояснила свое отсутствие в сериале актриса в беседе со «СтарХитом».

Еще в прошлом году Сагалова говорила, что Света Букина повзрослела, стала мамой и стала более ответственной.

Сагалова давно отошла от актерской профессии. Она занимается воспитанием троих дочерей. По ее словам, она сама делает с девочками уроки, возит их на занятия и не является мамой-актрисой или мамой-кукушкой.

Читайте также:

Логинов рассказал, как изменятся Букины в перезапуске «Счастливы вместе»

Актёр Савинков пожелал успеха новому сериалу о Букиных

Александр Цекало дал первое интервью за несколько лет. Рассказал о разводе с женой, продаже недвижимости в России и сестре Веры Брежневой
#уроки
#семьи
#актриса
#профессии
#сценарий
#мама
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Александр Цекало дал первое интервью за несколько лет. Рассказал о разводе с женой, продаже недвижимости в России и сестре Веры Брежневой
24 января 2025, 05:14

Александр Цекало (Фото: соцсети)

После своего переезда в США в 2019 году, Александр Цекало пропал с поля российской повестки, а последнее интервью давал в 2021 году. Спустя столько времени он прокомментировал ходившие о нем слухи и дал ответ на давно интересующие общественность вопросы.
«Ее вспоминают как сестру псевдопевицы Веры Брежневой»: Александр Цекало резко высказался о бывшей жене
«Ее вспоминают как сестру псевдопевицы Веры Брежневой»: Александр Цекало резко высказался о бывшей жене


Цекало о разводе с женой Дариной Эрвин


Александр женился на художнице Дарине Эрвин в 2019 году. Тогда же он переехал с ней в США. С ноября прошлого года в СМИ стала появляться информация о разводе пары. Поводом стало сильное похудение Дарины, удаление многих фото из соцсетей, а также публикации сторис с другими мужчинами.

Как рассказал Цекало в своем интервью для Super.ru, в их отношениях с Дариной все прекрасно и разводиться они не собираются. О таком внимании к их личной жизни Александр объяснил завистью, так как Эрвин стала объектом внимания, который многим не дает покоя.


Александр Цекало и Дарина Эрвин (Фото: соцсети)

Про экс-супругу Викторию Галушка


В ходе своей речи о Дарине Цекало вспомнил и бывшую жену Викторию, которая является сестрой певицы Веры Брежневой. По словам Александра, ее никогда не обсуждали в прессе, в отличии от Эрвин.

Как предположили в Super.ru, посыл данного высказывания был в том, что в Виктории нет ничего выдающегося. Цекало отметил, даже сейчас его экс-супругу вспоминают только как сестру именитой певицы.

Виктория Галушка и Александр Цекало (Фото: соцсети)

Про продажу недвижимости в Москве


Также Александр прокомментировал появившиеся слухи о его недвижимости в Москве. Сообщалось, что Цекало продал свой особняк в элитном поселке на Рублево-Успенском шоссе за 430 миллионов рублей.

Как объяснил сам Александр, дом был оставлен Виктории и детям после развода. Позже Галушка решила сама продать дом, в связи с чем это не имеет к Цекало никакого отношения.

Читайте также:

Юрий Борисов вышел в прямой эфир с женой и дочками после номинации на «Оскар»

«За каждый вздох»: Ханна отметила 34-летие, снявшись в трусиках и с бантом на груди

«Нужна операция»: стала известна причина внезапной поездки Бородиной с женихом в Стамбул
#сша
#дом
#соцсети
#фото
#сми
#поездки
#отношения
#интервью
#информация
#вера брежнева
#недвижимость
#развод
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юрий Борисов вышел в прямой эфир с женой и дочками после номинации на «Оскар»
23 января 2025, 21:27

Юрий Борисов (Фото: соцсети)

Номинированный на «Оскар» актер Юрий Борисов вышел в прямой эфир с женой и дочками. Как пишет Starhit, мужчина поделился эмоциями от произошедшего. По словам Борисова, после таких новостей его буквально бросает в жар. Кроме того, его счастью нет предела.
Как ранее сообщало издание The Hollywood Reporter, Борисова номинировали на «Лучшую мужскую роль второго плана» в кинокартине «Анора». Вместе с ним в номинации значатся актеры Эдвард Нортон и Киран Калкин.

Перед этим стало известно, как изменились гонорары Юрия Борисова после признания в Голливуде. Мужчину давно полюбили российские зрители, однако теперь он звезда мирового масштаба. Читайте подробней в материале «Радио 1».

Читайте также:

Российский актер Юра Борисов стал лицом банка спермы в США

Юра Борисов номинирован на британскую кинопремию BAFTA

Швыдкой: номинация актера Борисова на «Золотой Глобус» добавляет гордости за РФ
#мир
#россия
#актеры
#кино
#новости
#награды
#звёзды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«За каждый вздох»: Ханна отметила 34-летие, снявшись в трусиках и с бантом на груди
Ханна отметила 34-летие, снявшись в трусиках и с бантом на груди
23 января 2025, 21:08

Ханна (Фото: соцсети)

Певица Ханна (Анна Иванова) отметила 34-летие, снявшись в откровенной фотосессии в трусиках и с бантом на груди. Скандальные фото опубликованы в соцсетях исполнительницы. Стоит отметить, что ее наряд весьма провокационный и сексуальный. Она позировала в нем на фоне багрового занавеса.
Ноги певицы украшали подобранные в тон чулки. Той же расцветки были и трусики. Картину дополнил эффектный макияж, а именно, черные стрелки и нюдовая помада.Иванова продемонстрировала все свои достоинства. Кроме того, на ней были туфли на каблуках, массивные серьги и ожерелье.

«Я каждый день благодарю Бога и Вселенную за каждый прожитый день, за возможности, за свою семью, за любовь, которая есть во мне и со мной, за любимое дело, за своих слушателей и за каждый вздох», — написала Ханна.
Перед этим стало известно, зачем Ксения Бородина с женихом полетела в Стамбул.

Читайте также:

Дочь Анастасии Волочковой выходит замуж

Конфликт с Верой Сотниковой, серьёзная травма и криминал: как сложилась судьба продюсера «Бригады» Александра Иншакова

«Внаём богатым дядям»: обвинения Ходченковой во фригидности, «грязные танцы» и тайные романы. Как живет 42-летняя артистка
#мир
#певица
#шоу-бизнес
#фотография
#звёзды
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате