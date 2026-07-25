Сергей Жуков узнал, сколько Алёшек слушают «Руки Вверх!»: цифра удивила артиста

25 июля 2026, 15:24

Более 250 тысяч Алёш слушают группу «Руки Вверх!»

Сергей Жуков (Фото: Instagram* / @sezhukov)

Сергей Жуков получил ответ на вопрос, который, по его словам, долгие годы оставался без ответа: сколько же людей с именем Алёша слушают группу «Руки Вверх!». Аналитики VK Музыки провели необычное исследование и выяснили, что среди слушателей коллектива оказалось 251 092 пользователя с именем Алексей.





Поводом для подсчёта стала легендарная песня «Алёшка», которую Сергей Жуков написал более 25 лет назад. Только за последний год композицию прослушали более 7,26 миллиона раз.





«Песню "Алёшка" я написал более 25 лет назад, но никто ранее не додумался подсчитать количество Алексеев среди наших слушателей. Внезапно оказалось, что нас слушают более 251 тысячи Алёшек — это вдвое больше нынешнего населения моего родного Димитровграда», — рассказал Сергей Жуков.