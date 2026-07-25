Сергей Жуков узнал, сколько Алёшек слушают «Руки Вверх!»: цифра удивила артиста
Более 250 тысяч Алёш слушают группу «Руки Вверх!»
Сергей Жуков получил ответ на вопрос, который, по его словам, долгие годы оставался без ответа: сколько же людей с именем Алёша слушают группу «Руки Вверх!». Аналитики VK Музыки провели необычное исследование и выяснили, что среди слушателей коллектива оказалось 251 092 пользователя с именем Алексей.
Поводом для подсчёта стала легендарная песня «Алёшка», которую Сергей Жуков написал более 25 лет назад. Только за последний год композицию прослушали более 7,26 миллиона раз.
«Песню "Алёшка" я написал более 25 лет назад, но никто ранее не додумался подсчитать количество Алексеев среди наших слушателей. Внезапно оказалось, что нас слушают более 251 тысячи Алёшек — это вдвое больше нынешнего населения моего родного Димитровграда», — рассказал Сергей Жуков.Артист отметил, что исследование не является научным, однако за цифрами прослушиваний стоит гораздо больше — любовь слушателей к музыке, которая стала частью воспоминаний нескольких поколений.
Помимо «Алёшки», в число самых популярных песен «Руки Вверх!» вошли хиты «Он тебя целует», «Крошка моя» и «18 мне уже». Самыми активными слушателями группы стали жители Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Татарстана, Свердловской, Самарской и Ростовской областей.
Основную часть аудитории коллектива по-прежнему составляют миллениалы — 41%, однако творчество группы активно слушают и представители более молодого поколения. Недавно «Руки Вверх!» также выпустили первый за 14 лет студийный альбом, продолжая развивать карьеру спустя десятилетия после появления главных хитов.