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«Накачают губы выше носа»: Бабкина дала неожиданный совет молодым девушкам

Надежда Бабкина раскритиковала молодёжь за погоню за внешними эффектами
Надежда Бабкина (Фото: Instagram* @ngbabkina)

Певица Надежда Бабкина на кинофестивале «В кругу семьи» высказала критику в адрес молодого поколения.



Корреспонденты поинтересовались у артистки, каких именно ценностей, по её мнению, не хватает современным молодым людям.

Бабкина ответила, что юношам и девушкам не стоит гнаться за чужими образцами и пытаться произвести впечатление за счёт внешних эффектов.

«А то все как одно лицо. Накачают губы выше носа и всё остальное. Будьте сами собой», — заявила певица.
Она подчеркнула, что подражание и погоня за шаблонной красотой лишают молодых людей индивидуальности. Вместо этого, по мнению Бабкиной, каждому стоит искать свой собственный путь, определять личные приоритеты и последовательно двигаться к намеченным результатам, не оглядываясь на окружающих.
Ольга Щелокова

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