«Накачают губы выше носа»: Бабкина дала неожиданный совет молодым девушкам
Надежда Бабкина раскритиковала молодёжь за погоню за внешними эффектами
Певица Надежда Бабкина на кинофестивале «В кругу семьи» высказала критику в адрес молодого поколения.
Корреспонденты поинтересовались у артистки, каких именно ценностей, по её мнению, не хватает современным молодым людям.
Бабкина ответила, что юношам и девушкам не стоит гнаться за чужими образцами и пытаться произвести впечатление за счёт внешних эффектов.
«А то все как одно лицо. Накачают губы выше носа и всё остальное. Будьте сами собой», — заявила певица.Она подчеркнула, что подражание и погоня за шаблонной красотой лишают молодых людей индивидуальности. Вместо этого, по мнению Бабкиной, каждому стоит искать свой собственный путь, определять личные приоритеты и последовательно двигаться к намеченным результатам, не оглядываясь на окружающих.