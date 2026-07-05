«Накачают губы выше носа»: Бабкина дала неожиданный совет молодым девушкам

05 июля 2026, 17:38

Надежда Бабкина раскритиковала молодёжь за погоню за внешними эффектами

Надежда Бабкина (Фото: Instagram* @ngbabkina)

Певица Надежда Бабкина на кинофестивале «В кругу семьи» высказала критику в адрес молодого поколения.





Корреспонденты поинтересовались у артистки, каких именно ценностей, по её мнению, не хватает современным молодым людям.



Бабкина ответила, что юношам и девушкам не стоит гнаться за чужими образцами и пытаться произвести впечатление за счёт внешних эффектов.

«А то все как одно лицо. Накачают губы выше носа и всё остальное. Будьте сами собой», — заявила певица.