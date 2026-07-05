Возлюбленный Лерчек высказался о её детях

05 июля 2026, 15:30

Луис Сквиччиарини высказался о семье и отношениях с детьми Валерии Чекалиной

Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини (Фото: Instagram* @im__lu_)

Возлюбленный блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Луис Сквиччиарини впервые подробно высказался о семье и воспитании сына. Соответствующий ролик танцор опубликовал в личном блоге.





В беседе с подписчиками Луис рассказал, что впервые приехал в Россию в 2008 году. Мужчина признался, что с первого визита влюбился в культуру и людей, а затем решил передавать философию танго.



Пользователи спросили, не смутило ли его наличие троих детей у Валерии от прошлого брака.

«Нет. Если любишь человека, то берёшь его полностью. Алиса, Богдан и Лёва — очень воспитанные и хорошие дети. У нас с ними доверительные отношения, мы любим шутить, играть в Uno, ходить вместе на квесты», — рассказал Сквиччиарини.