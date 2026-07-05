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Возлюбленный Лерчек высказался о её детях

Луис Сквиччиарини высказался о семье и отношениях с детьми Валерии Чекалиной
Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини (Фото: Instagram* @im__lu_)

Возлюбленный блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Луис Сквиччиарини впервые подробно высказался о семье и воспитании сына. Соответствующий ролик танцор опубликовал в личном блоге.



В беседе с подписчиками Луис рассказал, что впервые приехал в Россию в 2008 году. Мужчина признался, что с первого визита влюбился в культуру и людей, а затем решил передавать философию танго.

Пользователи спросили, не смутило ли его наличие троих детей у Валерии от прошлого брака.

«Нет. Если любишь человека, то берёшь его полностью. Алиса, Богдан и Лёва — очень воспитанные и хорошие дети. У нас с ними доверительные отношения, мы любим шутить, играть в Uno, ходить вместе на квесты», — рассказал Сквиччиарини.
Кроме того, танцор показал видео, где Валерия держит на руках их сына Даниэля, а он кормит малыша. Луис рассказал, что с первых месяцев мальчик слышит три языка: русский, испанский и английский.

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Ольга Щелокова

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