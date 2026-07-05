Наталья Штурм променяла темнокожего жениха на 24-летнего «пацана»

05 июля 2026, 16:38

Наталья Штурм рассказала о новом избраннике после расставания с иностранцем

Наталья Штурм (Фото: Instagram* @nataliashturm)

Певица Наталья Штурм в беседе с teleprogramma.org рассказала, что у неё появился новый поклонник. Этот роман пришёл на смену отношениям с темнокожим иностранцем по имени Кейси.





Роман с Кейси начался у Штурм в июле. Тогда артистка отметила с ним свой юбилей в южноафриканском Кейптауне, а сам мужчина предложил жениться на ней и переехать в Россию.



Но Наталья вышла из этих отношений и выбрала 24-летнего Виктора. По словам артистки, в отличие от предыдущего бойфренда, новый избранник не выдвигал ей никаких условий.



«По энергетике мне ближе Виктор. Нам настолько легко, мы как пацаны с ним», — поделилась певица.