Наталья Штурм променяла темнокожего жениха на 24-летнего «пацана»
Наталья Штурм рассказала о новом избраннике после расставания с иностранцем
Певица Наталья Штурм в беседе с teleprogramma.org рассказала, что у неё появился новый поклонник. Этот роман пришёл на смену отношениям с темнокожим иностранцем по имени Кейси.
Роман с Кейси начался у Штурм в июле. Тогда артистка отметила с ним свой юбилей в южноафриканском Кейптауне, а сам мужчина предложил жениться на ней и переехать в Россию.
Но Наталья вышла из этих отношений и выбрала 24-летнего Виктора. По словам артистки, в отличие от предыдущего бойфренда, новый избранник не выдвигал ей никаких условий.
«По энергетике мне ближе Виктор. Нам настолько легко, мы как пацаны с ним», — поделилась певица.Штурм отметила, что раньше с опаской относилась к отношениям с большой разницей в возрасте. Однако новый парень, по её словам, сумел подарить ей искренние чувства и вызвал «щенячий восторг».