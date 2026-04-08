«Накаляется обстановка до предела»: Дайнеко рассказала о разногласиях в отношениях

08 апреля 2026, 18:40

Виктория Дайнеко с мужем признались, что не скрывают эмоции на шоу

Певица Виктория Дайнеко вместе с супругом, участвуя в третьем сезоне проекта «Сокровища императора», откровенно рассказали о том, как справляются с конфликтами и эмоциями. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам пары, их главный принцип — в любых обстоятельствах оставаться людьми и не терять уважение друг к другу. Это правило они стараются соблюдать не только в рамках шоу, но и в повседневной жизни.



Супруги признались, что не скрывают своих чувств: если возникают разногласия, они предпочитают решать их сразу, не откладывая. При этом эмоции могут быть довольно яркими — особенно в условиях проекта, где напряжение иногда достигает предела.





«Мы никак не сдерживаем себя, у нас настоящие эмоции, чувства. Здесь по-другому невозможно, потому что иногда накаляется обстановка до предела», — поделились они.