Маргарита Симоньян призналась, что подруга спасла её от гибели после смерти мужа
Главный редактор RT Маргарита Симоньян впервые спустя семь месяцев после смерти мужа Тиграна Кеосаяна пришла на шоу «Секрет на миллион». Ведущая Лера Кудрявцева предложила ей не отвечать на вопросы викторины, а открыть свой секрет.
Симоньян согласилась и рассказала, что в конце декабря 2024 года Кеосаяну резко стало плохо. Врачи доставили его в больницу и подключили к аппаратам. Медики сообщили жене, что мозг мужа уничтожен, из такой комы не выходят. Но она надеялась на чудо.
В начале сентября 2025 года Маргарита узнала о раке груди. А через три недели Кеосаян скончался. Сейчас она очень переживает за одного из троих детей, который борется с неизлечимой болезнью.
Главный редактор RT призналась, что у неё возникали страшные мысли: подруга буквально вытащила её из окна. К своему диагнозу она относится спокойно.
«Мне наплевать на это всё. У меня разрывается сердце от жалости к нему... Он так хотел жить», — сказала Симоньян.В материале «Радио 1» рассказываем о тяжёлой судьбе Маргариты Симоньян.