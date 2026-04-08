Маргарита Симоньян призналась, что подруга спасла её от гибели после смерти мужа

08 апреля 2026, 18:10

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян впервые спустя семь месяцев после смерти мужа Тиграна Кеосаяна пришла на шоу «Секрет на миллион». Ведущая Лера Кудрявцева предложила ей не отвечать на вопросы викторины, а открыть свой секрет.





Симоньян согласилась и рассказала, что в конце декабря 2024 года Кеосаяну резко стало плохо. Врачи доставили его в больницу и подключили к аппаратам. Медики сообщили жене, что мозг мужа уничтожен, из такой комы не выходят. Но она надеялась на чудо.



В начале сентября 2025 года Маргарита узнала о раке груди. А через три недели Кеосаян скончался. Сейчас она очень переживает за одного из троих детей, который борется с неизлечимой болезнью.



Главный редактор RT призналась, что у неё возникали страшные мысли: подруга буквально вытащила её из окна. К своему диагнозу она относится спокойно.

«Мне наплевать на это всё. У меня разрывается сердце от жалости к нему... Он так хотел жить», — сказала Симоньян.