«Смотреть невозможно»: Погребняк высказалась о состоянии Лерчек и реакции её детей
Блогер Мария Погребняк публично поддержала Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, которая проходит лечение от онкологического заболевания.
Поводом для её обращения стали откровения бывшего мужа Лерчек — Артёма Чекалина — о том, как их дети переживают состояние матери.
В своих соцсетях Погребняк призналась, что ей тяжело воспринимать происходящее. По её словам, дети блогерши очень остро реагируют на болезнь мамы и боятся её потерять.
Также Мария отметила, что сама Лерчек, несмотря на тяжёлое лечение, старается держаться. В посте она описала внешний вид блогерши после курса терапии — с дрожащим голосом и заметной усталостью, но при этом подчеркнула её силу и стойкость.
Погребняк восхитилась тем, как Лерчек справляется с непростым периодом, и выразила ей слова поддержки, отметив, что подобные испытания требуют огромной внутренней силы.
