Никита Пресняков пересмотрел стоимость загородного дома Аллы Пугачёвой
Загородная недвижимость Аллы Пугачёвой в Подмосковье вновь изменила ценник. Речь идёт о просторной даче в посёлке Малые Бережки, оформленной на её внука — Никиту Преснякова. Об этом сообщает «КП».
Особняк площадью около 760 квадратных метров расположен на участке в 80 соток на берегу реки Истра, примерно в 53 километрах от МКАД. Пугачёва приобрела этот участок ещё в конце 90-х, после чего старое строение было снесено, а на его месте появился дом, построенный по её собственному проекту. В 2014 году недвижимость была переоформлена на Преснякова.
За последние годы стоимость объекта неоднократно менялась. Летом 2025 года дом выставляли на продажу за 130 миллионов рублей, однако позже цену снизили до 117 миллионов. Теперь же она снова выросла — до 118,9 миллиона рублей.
Решение повысить стоимость могло быть связано с желанием владельца компенсировать затянувшийся процесс продажи. Несмотря на престижное расположение и внушительные параметры, покупателя на объект до сих пор найти не удалось.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России