В Москве прошла юбилейная «Премия МУЗ-ТВ 2025»: Кто стал победителем?

Среди победителей «Премии Муз-ТВ 2025» Мари Краймбрери выделилась двумя наградами
Певица Мари Краймбрери и певец Дима Билан (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

В Москве состоялась юбилейная 20-я церемония вручения «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда». Мероприятие прошло на площадке «Live Арена». Его цель в том, чтобы отметить заслуги выдающих артистов российской эстрады за прошедший год. Звания лучших удостоились Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Artik & Asti и другие популярные артисты. Подробнее о победителях и ходе мероприятия расскажет «Радио 1».



Главные победители вечера

Певица Мари Краймбрери добилась особого успеха, завоевав сразу две награды: «Лучшая исполнительница» и «Лучшее видео» (клип «It's My Life», созданный совместно с Димой Биланом. Звезды разделили эту награду).

Титул «Лучший исполнитель» достался Сергею Лазареву. Группа Artik & Asti была признана «Лучшей группой», а их совместный трек «Худи» с Джиганом и певцом NILETTO победил в номинации «Лучшая коллаборация».

Звание «Прорыв года» завоевала барнаульская группа «Комната культуры». МОТ получил награду за «Лучший альбом» («Август навсегда»).

Победители в категориях песен и клипов

Татьяна Куртукова одержала победу с треком «Матушка» в номинации «Лучшая песня». Люся Чеботина стала лучшей в категории «Лучшее танцевальное видео» благодаря клипу «За бывшего». Певец Akmal получил тарелку за «Лучшее лирическое видео» («Раневская»).

SHAMAN представил новую песню для «Интервидения» на Премии «МУЗ-ТВ 2025»
SHAMAN представил новую песню для «Интервидения» на Премии «МУЗ-ТВ 2025»

Кавер-версии и концертные достижения

В номинации «Лучшая cover-версия» отмечены сразу несколько исполнителей. Филипп Киркоров получил награду за песню «Фиолетовая вата», а группа «Три дня дождя» и Тося Чайкина забрали «тарелку» за трек «Земля».

Полина Гагарина была награждена за масштабное концертное шоу «Навсегда», прошедшее в «Лужниках». Певица сумела собрать более 60 тысяч зрителей.

Ваня Дмитриенко стал обладателем диджитал-награды «Лучший в сети», определяемой исключительно зрительским голосованием.

Ваня Дмитриенко (Фото: Telegram «МУЗ-ТВ» @muztv)

«Мне хочется сказать, что это моя первая «тарелка». Честно, я правда не ожидал. Хочется сказать большое спасибо семье. Для меня семья — это моя команда», — говорил Дмитриенко, узнавший о своем награждении.

Награды в специальных номинациях

Церемония почтила выдающихся деятелей российской музыки специальными «легендарными» наградами. В их числе:

  • Игорь Крутой («Легендарный композитор»)
  • Дима Билан («Легендарный исполнитель»)
  • Лолита («Легендарная исполнительница»)
Лолита (Фото: Telegram «МУЗ-ТВ» @muztv)
  • Группа «Звери» («Легендарная рок-группа»)
  • Группа «Иванушки International» («Легендарная группа»)
  • Группа «Дискотека Авария» («Легенда шоу-бизнеса»)
  • Вадим Самойлов («Рок-легенда»)
  • Михаил Гуцериев («Легендарный поэт»)
  • Яна Рудковская («Легендарный продюсер»)
В то же время Николай Басков получил награду «За вклад в развитие российской музыки», а рэпер Toxi$ (Андрей Смелянский) был отмечен в номинации «Выбор VK Музыки».

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Мария Моисеева

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