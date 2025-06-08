В Москве прошла юбилейная «Премия МУЗ-ТВ 2025»: Кто стал победителем?
Среди победителей «Премии Муз-ТВ 2025» Мари Краймбрери выделилась двумя наградами
В Москве состоялась юбилейная 20-я церемония вручения «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда». Мероприятие прошло на площадке «Live Арена». Его цель в том, чтобы отметить заслуги выдающих артистов российской эстрады за прошедший год. Звания лучших удостоились Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Artik & Asti и другие популярные артисты. Подробнее о победителях и ходе мероприятия расскажет «Радио 1».
Главные победители вечераПевица Мари Краймбрери добилась особого успеха, завоевав сразу две награды: «Лучшая исполнительница» и «Лучшее видео» (клип «It's My Life», созданный совместно с Димой Биланом. Звезды разделили эту награду).
Титул «Лучший исполнитель» достался Сергею Лазареву. Группа Artik & Asti была признана «Лучшей группой», а их совместный трек «Худи» с Джиганом и певцом NILETTO победил в номинации «Лучшая коллаборация».
Звание «Прорыв года» завоевала барнаульская группа «Комната культуры». МОТ получил награду за «Лучший альбом» («Август навсегда»).
Победители в категориях песен и клиповТатьяна Куртукова одержала победу с треком «Матушка» в номинации «Лучшая песня». Люся Чеботина стала лучшей в категории «Лучшее танцевальное видео» благодаря клипу «За бывшего». Певец Akmal получил тарелку за «Лучшее лирическое видео» («Раневская»).
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Кавер-версии и концертные достиженияВ номинации «Лучшая cover-версия» отмечены сразу несколько исполнителей. Филипп Киркоров получил награду за песню «Фиолетовая вата», а группа «Три дня дождя» и Тося Чайкина забрали «тарелку» за трек «Земля».
Полина Гагарина была награждена за масштабное концертное шоу «Навсегда», прошедшее в «Лужниках». Певица сумела собрать более 60 тысяч зрителей.
Ваня Дмитриенко стал обладателем диджитал-награды «Лучший в сети», определяемой исключительно зрительским голосованием.
«Мне хочется сказать, что это моя первая «тарелка». Честно, я правда не ожидал. Хочется сказать большое спасибо семье. Для меня семья — это моя команда», — говорил Дмитриенко, узнавший о своем награждении.
Награды в специальных номинацияхЦеремония почтила выдающихся деятелей российской музыки специальными «легендарными» наградами. В их числе:
- Игорь Крутой («Легендарный композитор»)
- Дима Билан («Легендарный исполнитель»)
- Лолита («Легендарная исполнительница»)
- Группа «Звери» («Легендарная рок-группа»)
- Группа «Иванушки International» («Легендарная группа»)
- Группа «Дискотека Авария» («Легенда шоу-бизнеса»)
- Вадим Самойлов («Рок-легенда»)
- Михаил Гуцериев («Легендарный поэт»)
- Яна Рудковская («Легендарный продюсер»)