В Москве прошла юбилейная «Премия МУЗ-ТВ 2025»: Кто стал победителем?

08 июня 2025, 04:35

Среди победителей «Премии Муз-ТВ 2025» Мари Краймбрери выделилась двумя наградами

Певица Мари Краймбрери и певец Дима Билан (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

В Москве состоялась юбилейная 20-я церемония вручения «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда». Мероприятие прошло на площадке «Live Арена». Его цель в том, чтобы отметить заслуги выдающих артистов российской эстрады за прошедший год. Звания лучших удостоились Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Artik & Asti и другие популярные артисты. Подробнее о победителях и ходе мероприятия расскажет «Радио 1».





Содержание Главные победители вечера Победители в категориях песен и клипов Кавер-версии и концертные достижения Награды в специальных номинациях

Главные победители вечера

Победители в категориях песен и клипов

SHAMAN представил новую песню для «Интервидения» на Премии «МУЗ-ТВ 2025»

Кавер-версии и концертные достижения

Ваня Дмитриенко (Фото: Telegram «МУЗ-ТВ» @muztv)



«Мне хочется сказать, что это моя первая «тарелка». Честно, я правда не ожидал. Хочется сказать большое спасибо семье. Для меня семья — это моя команда», — говорил Дмитриенко, узнавший о своем награждении.

Награды в специальных номинациях

Игорь Крутой («Легендарный композитор»)

Дима Билан («Легендарный исполнитель»)

Лолита («Легендарная исполнительница»)

Лолита (Фото: Telegram «МУЗ-ТВ» @muztv)

