«Решили сами»: Фигуристка Трусова с мужем выбрала сыну имя без советов посторонних
Влюбленные фигуристы Трусова и Игнатов выбрали своему сыну имя без чужих советов
Фигуристка Александра Трусова и ее муж Макар Игнатов самостоятельно выбрали имя для будущего сына, не советуясь ни с кем. Фигуристка поделилась этим секретом накануне родов, ожидаемых в конце июля или начале августа.
Молодая спортсменка, вышедшая замуж за фигуриста Макара Игнатова летом 2024 года, готовится стать мамой впервые. Молодые влюбленные, чья свадьба прошла под прицелом СМИ, уже определилась с именем для сына.
«Да, мы уже знаем имя! Но скажем только после рождения», — заявила Трусова изданию «7Дней.ru».Александра подчеркнула, что они с мужем принимали решение без помощи нумерологов, астрологов и любых других экспертов, доверяя лишь собственным чувствам. В апреле на гендер-пати они узнали, что ждут сына, и теперь готовятся к родам в звездной клинике в России.
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На «Премии МУЗ-ТВ 2025», которая прошла накануне, Трусова блистала в черном платье с белой шелковой драпировкой, а Макар, заботливо поддерживающий жену, выбрал классический костюм с бабочкой. Несмотря на приближающиеся роды, Александра остается активной, очаровывая публику своей энергией.
Ранее «Радио 1» писало о том, что юбилейная 20-я церемония вручения «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда» состоялась в Москве площадке «Live Арена». Цель мероприятия в том, чтобы отметить заслуги выдающих артистов российской эстрады за прошедший год. Подробнее о победителях читайте в материале «Радио 1».
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