«Решили сами»: Фигуристка Трусова с мужем выбрала сыну имя без советов посторонних

08 июня 2025, 05:30

Влюбленные фигуристы Трусова и Игнатов выбрали своему сыну имя без чужих советов

Александра Трусова с мужем Макаром Игнатовым (Фото: Instagram* @avtrusova)

Фигуристка Александра Трусова и ее муж Макар Игнатов самостоятельно выбрали имя для будущего сына, не советуясь ни с кем. Фигуристка поделилась этим секретом накануне родов, ожидаемых в конце июля или начале августа.





Молодая спортсменка, вышедшая замуж за фигуриста Макара Игнатова летом 2024 года, готовится стать мамой впервые. Молодые влюбленные, чья свадьба прошла под прицелом СМИ, уже определилась с именем для сына.





«Да, мы уже знаем имя! Но скажем только после рождения», — заявила Трусова изданию «7Дней.ru».