Новые иски против P. Diddy: ​три мужчины обвинили рэпера в изнасиловании

Рэпер Пи Дидди (Фото: соцсети П. Дидди)
Другие пострадавшие утверждают, что их ситуации выглядели почти таким же образом — рэпер прибегал к наркотикам, чтобы обездвижить жертв, а затем насиловал их.
Адвокаты Комбса отвергают все обвинения и заявляют о его невиновности.
В сентябре этого года Комбс уже сталкивался с обвинениями в насилии и торговле людьми. В 2023 году рэпер несколько раз становился фигурантом громких дел, включая иск от бывшей девушки, певицы Кассандры Вентуры, который она позже отозвала.
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