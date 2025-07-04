«Наконец мир узнал!»: Евгения Медведева представила фото с новым возлюбленным

04 июля 2025, 18:00

Медведева показала романтические фото с танцором Гайнутдиновым

Евгения Медведева (фото: Telegram @jmedvedevaj_official)

Евгения Медведева подтвердила романтические отношения с партнёром по проекту «Звездные танцы» Ильдаром Гайнутдиновым. Фото с возлюбленным фигуристка опубликовала в своём Telegram-канале.





25-летняя Медведева и 24-летний Гайнутдинов поучаствовали в романтической фотосессии. На черно-белых снимках пара непринуждённо танцует, обнимается и дурачится.



Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов (фото: Telegram @jmedvedevaj_official)

«Сквозь танец в жизнь», – подписала пост Евгения.