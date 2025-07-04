«Наконец мир узнал!»: Евгения Медведева представила фото с новым возлюбленным

Медведева показала романтические фото с танцором Гайнутдиновым
Евгения Медведева (фото: Telegram @jmedvedevaj_official)

Евгения Медведева подтвердила романтические отношения с партнёром по проекту «Звездные танцы» Ильдаром Гайнутдиновым. Фото с возлюбленным фигуристка опубликовала в своём Telegram-канале.



25-летняя Медведева и 24-летний Гайнутдинов поучаствовали в романтической фотосессии. На черно-белых снимках пара непринуждённо танцует, обнимается и дурачится.

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов (фото: Telegram @jmedvedevaj_official)
«Сквозь танец в жизнь», – подписала пост Евгения.
Комментаторы принялись нахваливать пару и радоваться, что двухкратная чемпионка мира наконец-то раскрыла личность возлюбленного и подтвердила отношения с ним.

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов (фото: Telegram @jmedvedevaj_official)
Напомним, что в июне 2023 года Медведева сообщила, что встречается с фигуристом Дмитрием Чигирёвым. В октябре 2024 года пара объявила о расставании.

Читайте также:

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0