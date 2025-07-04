«Наконец мир узнал!»: Евгения Медведева представила фото с новым возлюбленным
Медведева показала романтические фото с танцором Гайнутдиновым
Евгения Медведева подтвердила романтические отношения с партнёром по проекту «Звездные танцы» Ильдаром Гайнутдиновым. Фото с возлюбленным фигуристка опубликовала в своём Telegram-канале.
25-летняя Медведева и 24-летний Гайнутдинов поучаствовали в романтической фотосессии. На черно-белых снимках пара непринуждённо танцует, обнимается и дурачится.
«Сквозь танец в жизнь», – подписала пост Евгения.Комментаторы принялись нахваливать пару и радоваться, что двухкратная чемпионка мира наконец-то раскрыла личность возлюбленного и подтвердила отношения с ним.
Напомним, что в июне 2023 года Медведева сообщила, что встречается с фигуристом Дмитрием Чигирёвым. В октябре 2024 года пара объявила о расставании.