Ущерб в 317 млн рублей: расследование дела об афере с квартирой Ларисы Долиной завершено
Столичная прокуратура завершила расследование дела об афере с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
Обвинение в мошенничестве было предъявлено преступной группе, в которую входили Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основ и Надежда Цырульникова.
В общей сложности обвиняемые украли у эстрадной певицы 175 миллионов рублей и лишили её права на недвижимость, стоимость которой превышает 138 миллионов рублей. Общий ущерб от их действий составил 317,6 миллиона рублей.
Цырульникова, уточняет ведомство, обвиняется ещё в трёх аналогичных мошеннических схемах. Сделка по продаже недвижимости была оспорена в суде.
Напомним, что квартиру у Долиной приобрела Полина Лурье. Суд постановил вернуть жильё певице, но не обязал её возвращать полученные от покупательницы средства. В связи с этим адвокат Лурье подала апелляционную жалобу.
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