Ущерб в 317 млн рублей: расследование дела об афере с квартирой Ларисы Долиной завершено

04 июля 2025, 16:00

Прокуратура Москвы завершила расследование дела о хищении средств Ларисы Долиной

Лариса Долина (фото: Telegram @dolinaofficial)

Столичная прокуратура завершила расследование дела об афере с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.