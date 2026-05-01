«Я не чувствую себя несчастной»: Горбачёва высказалась о здоровье и отказе от стереотипов
Актриса Ирина Горбачёва поделилась в интервью Иде Галич личной историей, затронув тему жизни без детей и разрушив распространённые стереотипы о «неполноценности» женщин в такой ситуации.
В откровенном разговоре она призналась, что прошла через серьёзные испытания, связанные со здоровьем. По словам артистки, ещё в юности ей удалили оба яичника из-за опухоли, что впоследствии привело к менопаузе. Она также отметила, что на состояние организма могли повлиять сильные эмоциональные переживания — в детстве Горбачёва рано потеряла мать, и это, по её мнению, отразилось на её развитии.
После операции актриса проходила гормональную терапию, однако в 23 года решила отказаться от неё. Позже выяснилось, что у неё был высокий риск онкологических заболеваний, и это подтвердило правильность её выбора.
Горбачёва призналась, что долгое время испытывала внутренний дискомфорт из-за невозможности иметь детей и давления со стороны общества. Однако работа с психологом помогла ей переосмыслить ситуацию и принять себя.
Сегодня актриса живёт в гармонии с собой и не считает отсутствие собственных детей трагедией. Она активно участвует в жизни своих близких — у неё есть племянники и крестники, и она является крёстной матерью для шестерых детей.
