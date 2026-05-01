«Как ни крути, но мы не пара»: Потап и Настя Каменских объявили о разводе

01 мая 2026, 14:12

Артисты Потап и Настя Каменских разводятся после 20 лет совместного творчества

Алексей Потапенко и Анастасия Каменских (Фото: Instagram* @kamenskux_daily)

Артисты Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских объявили о разводе после семи лет брака и 20 лет совместного творчества. Об этом супруги сообщили в своих соцсетях.





Творческий дуэт «Потап и Настя» образовался в 2006 году, а в 2019 году артисты поженились.

«Ровно 20 лет назад мы начали свой творческий путь, который со временем превратился во что-то большее. Но рано или поздно всё обретает конец. «Как ни крути, но мы не пара», — говорится в сообщении.