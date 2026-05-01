Семейный отдых в Анталии: Лиза Арзамасова уехала в Турцию
Актриса Лиза Арзамасова рассказала в соцсетях, что отправилась на майские праздники в отпуск вместе с семьёй. Для отдыха она выбрала Анталию — курорт, где они уже бывали ранее.
В поездке артистку сопровождают её супруг — фигурист и хореограф Илья Авербух — и их дети. О начале путешествия Арзамасова сообщила кратко, отметив, что семья наконец-то выбралась на отдых.
На курорте дети быстро адаптировались: актриса делится кадрами, где они играют на территории отеля, гуляют и проводят время на свежем воздухе. Также она опубликовала архивные фото с прошлой поездки — тогда старший сын проводил время с отцом, а младшая дочь ещё не появилась на свет.
На новых снимках поклонники смогли увидеть подросшую девочку — сейчас ей уже два года. Арзамасова показала, как они вместе отдыхают, в том числе катаются на качелях, и призналась, что особенно ценит такие спокойные и тёплые моменты, проведённые с близкими.
