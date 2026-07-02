Налог на особняк Валерия Леонтьева в Майами вырос почти до 5 млн рублей в год

02 июля 2026, 08:40

Валерий Леонтьев (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Валерий Леонтьев стал платить больше за содержание своей недвижимости в США: ежегодный налог на его дом в Майами к 2025 году достиг $62 450, или около 4,9 млн рублей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.