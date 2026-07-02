Налог на особняк Валерия Леонтьева в Майами вырос почти до 5 млн рублей в год
Валерий Леонтьев стал платить больше за содержание своей недвижимости в США: ежегодный налог на его дом в Майами к 2025 году достиг $62 450, или около 4,9 млн рублей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Как уточняет источник, за три года сумма увеличилась на $2544. В 2023 году платеж составлял $59 906. Если смотреть на более длинный период, то за десять лет налоговая нагрузка на объект выросла примерно наполовину.
Сам дом за это время заметно прибавил в цене. Певец приобрел виллу в 2014 году за $4 млн. До сделки владельцы несколько лет пытались найти покупателя, а в кризисный период 2009–2010 годов этот объект оценивали примерно в $2,5 млн. Сейчас рыночная стоимость особняка достигает $12,2 млн, что составляет около 950 млн рублей.
Речь идет о резиденции на участке площадью около 1,6 тысячи квадратных метров. Площадь самого дома составляет почти 600 квадратов. Внутри расположены шесть спален, семь ванных комнат, спа-зона, сауна, тренажерный зал и лифт. На территории есть бассейн, а рядом с домом оборудован собственный причал. По оценке SHOT, с момента покупки эта недвижимость подорожала примерно в три раза.
Валерий Леонтьев — советский и российский эстрадный певец, один из самых узнаваемых артистов отечественной сцены. Он родился 19 марта 1949 года в селе Усть-Уса в Коми АССР. Широкую известность получил в 1970–1980-х годах благодаря яркой манере исполнения, необычным сценическим образам и харизме. За свою карьеру Леонтьев исполнил множество популярных песен и стал обладателем звания народного артиста России.
Мужчина считается одним из артистов, которые заметно повлияли на развитие российской поп-музыки и концертной культуры. Он прославился не только вокалом, но и эффектными шоу, активной пластикой на сцене и умением постоянно обновлять свой образ. На протяжении десятилетий певец сохранял популярность у широкой аудитории, а его имя прочно ассоциируется с отечественной эстрадой конца XX и начала XXI века.
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