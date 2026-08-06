Налоговая ликвидировала ИП певицы Земфиры* в России
Налоговая служба официально ликвидировала ИП певицы Земфиры* в России. Соответствующая запись появилась в юридических документах, передает РИА Новости.
Артистка имела статус индивидуального предпринимателя с 2003 года. Основным видом деятельности ИП Земфиры* была указана «творческая и концертная деятельность», а дополнительным — оптовая торговля непродовольственными товарами. Заявление о ликвидации статуса ИП поступило в налоговую 27 июля, и его удовлетворили – датой прекращения деятельности значится 3 августа 2026 года.
Напомним, что, по сведениям Telegram-канала SHOT, несколько месяцев назад Земфира* продала подвал в Москве площадью 134 квадратных метра, которым владела около 20 лет. Артистка планировала организовать в нём звукозаписывающую студию, однако помещение на 5-й Магистральной улице пустовало после её отъезда из РФ.
При этом прошлой осенью Земфира* рассталась с Mercedes C200 4matic, которым пользовалась с 2016 года. Перед продажей автомобиль прошел техобслуживание, в ходе которого ему заменили масло в двигателе, фильтр и провели несколько других работ. Mercedes ушёл новому владельцу примерно за 3,5 миллиона рублей.
Читайте также: