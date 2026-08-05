Стало известно, сколько стоит проживание актрисы Екатерины Волковой на Алтае

05 августа 2026, 23:00

Актриса Екатерина Волкова сняла на Алтае виллу за 12,5 тысячи рублей в сутки

Екатерина Волкова (Фото: Instagram* / @volkovihome)

Екатерина Волкова впервые приехала на Алтай и уже успела поделиться с подписчиками эмоциями от путешествия. На отдых актриса отправилась вместе с подругами. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Для поездки компания выбрала отдельную виллу с панорамными окнами и видом на живописную природу. Стоимость проживания в таком доме начинается от 12,5 тысячи рублей за ночь. В личном блоге Волкова призналась, что Алтай произвёл на неё сильное впечатление.





«Первая встреча с Алтаем. Говорят, здесь время течёт иначе. Смотрю на закат и верю. Спасибо, что принял», — написала актриса.