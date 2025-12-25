Налоговая ликвидирует бизнес певицы Лады Дэнс
Федеральная налоговая служба запускает процедуру закрытия бизнеса певицы Лады Дэнс. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Речь идёт о компании ООО «Бэйби Дэнс», которую артистка зарегистрировала совсем недавно и где была единственным владельцем.
Согласно учредительным документам, фирма должна была заниматься выпуском альбомов и синглов, а также организацией концертов и мероприятий. Однако фактически проект так и не начал приносить доход: выручка у компании отсутствовала полностью. При этом бизнес ушёл в минус — убыток составил 40 тысяч рублей.
Дополнительно у компании образовалась налоговая задолженность в размере одной тысячи рублей. На этом фоне ФНС приняла решение о предстоящем исключении «Бэйби Дэнс» из ЕГРЮЛ. Основанием стали недостоверные сведения, указанные в реестре.
В настоящее время компания официально находится в процессе ликвидации.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России