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Налоговая «повесила» на Кирилла Кяро полмиллиона

Кирилл Кяро ( РИА Новости / Кирилл Каллиников )

Популярный актер Кирилл Кяро, известный по ролям в сериалах «Эпидемия», «Мосгаз» и «Нюхач», оказался в неприятной ситуации.



Как сообщает издание «Звездач», артист числится в списке должников Федеральной налоговой службы.

Сумма задолженности по индивидуальному предпринимательству составила внушительные 472 тысячи 670 рублей.

Напомним, с Ларисы Гузеевой взыскали задолженность по оплате коммунальных платежей. Уточняется, что иск заявлял АО «Мосводоканал».

Виктория Иванченко

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