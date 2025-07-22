Налоговая «повесила» на Кирилла Кяро полмиллиона
Популярный актер Кирилл Кяро, известный по ролям в сериалах «Эпидемия», «Мосгаз» и «Нюхач», оказался в неприятной ситуации.
Как сообщает издание «Звездач», артист числится в списке должников Федеральной налоговой службы.
Сумма задолженности по индивидуальному предпринимательству составила внушительные 472 тысячи 670 рублей.
Напомним, с Ларисы Гузеевой взыскали задолженность по оплате коммунальных платежей. Уточняется, что иск заявлял АО «Мосводоканал».
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