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Налоговая разблокировала счета певца Юрия Антонова

Фото: медиасток.рф

Федеральная налоговая служба России (ФНС) разблокировала счета певца Юрия Антонова. Об этом сообщает издание «Постньюс».



Причиной заморозки стало непредоставление налоговой декларации по ИП, которое связано с деятельностью в области исполнительских искусств. При этом у Антонова отсутствовали задолженности или открытые исполнительные производства.

Примечательно, что сам артист несколько раз опровергал сведения о блокировке счетов, однако в базе сохранилась отметка об ограничении в «Мастер-банке». Предполагается, что именно к счёту в нём и было привязано предприятие Антонова, которое было зарегистрировано ещё в 1997 году.

В настоящее время все счета певца разморожены.

Анастасия Чинкова

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