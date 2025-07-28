Налоговая разблокировала счета певца Юрия Антонова
Федеральная налоговая служба России (ФНС) разблокировала счета певца Юрия Антонова. Об этом сообщает издание «Постньюс».
Причиной заморозки стало непредоставление налоговой декларации по ИП, которое связано с деятельностью в области исполнительских искусств. При этом у Антонова отсутствовали задолженности или открытые исполнительные производства.
Примечательно, что сам артист несколько раз опровергал сведения о блокировке счетов, однако в базе сохранилась отметка об ограничении в «Мастер-банке». Предполагается, что именно к счёту в нём и было привязано предприятие Антонова, которое было зарегистрировано ещё в 1997 году.
В настоящее время все счета певца разморожены.
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