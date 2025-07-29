Налоговая разблокировала счета рэпера Птахи после оплаты миллионного долга
Федеральная налоговая служба (ФНС) разблокировала счета рэпера Давида Нируева, известного под псевдонимом Птаха.
Как сообщает издание «Постньюс», ещё неделю назад за музыкантом числился долг — 998,5 тыс. рублей. Однако по состоянию на 29 июля у артиста больше нет задолженностей.
Известно, что ФНС заморозила счета Птахи в его день рождения (1,5 месяца назад). Причиной стали сотни неоплаченных штрафов. Около половины из них связаны с нарушением ПДД. Остальная часть — просроченные платежи за коммунальные услуги, а также незакрытые кредиты.
С начала года три судебных процесса по делу о долгах завершились не в пользу артиста. Решение ещё по одному делу не вынесено, оно находится в процессе рассмотрения.
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