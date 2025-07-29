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Налоговая разблокировала счета рэпера Птахи после оплаты миллионного долга

ФНС разблокировала счета рэпера Птахи после того, как он выплатил 1 млн рублей
рэпер Птаха (Фото: Instagram*, @ptaha)

Федеральная налоговая служба (ФНС) разблокировала счета рэпера Давида Нируева, известного под псевдонимом Птаха.



Как сообщает издание «Постньюс», ещё неделю назад за музыкантом числился долг — 998,5 тыс. рублей. Однако по состоянию на 29 июля у артиста больше нет задолженностей.

Известно, что ФНС заморозила счета Птахи в его день рождения (1,5 месяца назад). Причиной стали сотни неоплаченных штрафов. Около половины из них связаны с нарушением ПДД. Остальная часть — просроченные платежи за коммунальные услуги, а также незакрытые кредиты.

С начала года три судебных процесса по делу о долгах завершились не в пользу артиста. Решение ещё по одному делу не вынесено, оно находится в процессе рассмотрения.

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Анастасия Чубина

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