Российские звезды выступили в Кишиневе на концерте осудившей СВО группы «Пошлая Молли»
Украинская группа «Пошлая Молли» выступила в Молдавии на одной сцене со звездами из России — Катей Кищук, Молодым Платоном, Лизой Анохиной и рэпером СМН. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Большая часть российских артистов, вышедшая на сцену Кишинева, поддерживает Россию тем, что продолжает проживать в Москве и давать концерты на родине. Группа «Пошлая Молли» решила выступить с российскими знаменитостями, так как надеялась заполнить площадку.
Но музыкантам сделать этого не удалось: зал был пуст на 50%, полупустыми оказались и VIP-места. По данным SHOT, единственный стабильный источник дохода группы сейчас — фанаты из РФ.
*Запрещен в РФ
Читайте также: