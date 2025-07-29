Российские звезды выступили в Кишиневе на концерте осудившей СВО группы «Пошлая Молли»

29 июля 2025, 10:16

SHOT: группа «Пошлая Молли» выступила в Кишиневе со звездами из РФ ради продаж

Кирилл Бледный (Фото: Инстаграм* @dropbled)

Украинская группа «Пошлая Молли» выступила в Молдавии на одной сцене со звездами из России — Катей Кищук, Молодым Платоном, Лизой Анохиной и рэпером СМН. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.