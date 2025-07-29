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Российские звезды выступили в Кишиневе на концерте осудившей СВО группы «Пошлая Молли»

SHOT: группа «Пошлая Молли» выступила в Кишиневе со звездами из РФ ради продаж
Кирилл Бледный (Фото: Инстаграм* @dropbled)

Украинская группа «Пошлая Молли» выступила в Молдавии на одной сцене со звездами из России — Катей Кищук, Молодым Платоном, Лизой Анохиной и рэпером СМН. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Большая часть российских артистов, вышедшая на сцену Кишинева, поддерживает Россию тем, что продолжает проживать в Москве и давать концерты на родине. Группа «Пошлая Молли» решила выступить с российскими знаменитостями, так как надеялась заполнить площадку.

Но музыкантам сделать этого не удалось: зал был пуст на 50%, полупустыми оказались и VIP-места. По данным SHOT, единственный стабильный источник дохода группы сейчас — фанаты из РФ.

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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