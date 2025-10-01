Налоговая требует с рэпера Моргенштерна* более полумиллиона рублей
Федеральная налоговая служба (ФНС) России требует с рэпера Моргенштерна* (настоящее имя Алишер Моргенштерн) более полумиллиона рублей. Сумма задолженности составляет 683 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
27-летний Алишер в конце августа этого года полностью прекратил бизнес-активности в России, закрыв индивидуальное предпринимательство. Ранее он вышел из ресторанного бизнеса.
При этом у рэпера сохранилась недвижимость. В январе 2024 года в рамках уголовного дела суд наложил арест на его имущество общей стоимостью свыше 200 миллионов рублей. Речь идёт о доме с гаражом площадью 973 м² и земельном участке около 10 соток в деревне Леоново в Подмосковье. За этот особняк музыкант продолжает вносить ипотечные платежи.
Уголовное дело против Моргенштерна* возбудили в сентябре 2024 года по статье об уклонении от обязанностей иноагента.
Читайте также: