Налоговая требует с рэпера Моргенштерна* более полумиллиона рублей

01 октября 2025, 10:00

Алишер Моргенштерн* (Фото: Instagram** @morgen_shtern)

Федеральная налоговая служба (ФНС) России требует с рэпера Моргенштерна* (настоящее имя Алишер Моргенштерн) более полумиллиона рублей. Сумма задолженности составляет 683 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.