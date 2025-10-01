Стало известно, как пытались уничтожить создателя Telegram

01 октября 2025, 08:32

Павел Дуров сообщил о попытке покушения на него в 2018 году

Павел Дуров (Фото: Instagram* @durov)

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые публично рассказал о попытке убийства, которую совершили против него весной 2018 года. Его слова приводит Telegram-канал «Dark Voice».





По словам Дурова, инцидент произошёл, когда его сосед подбросил к двери некий странный предмет. Павел взял эту вещь в руки, после чего его состояние резко и сильно ухудшилось. У него почти полностью пропало зрение и слух, а также он начал задыхаться.

«Думал, это конец. Ничего не видел, не мог дышать, всё болело. Я подумал: всё закончилось. Вспомнил, что жизнь была хорошей, кое-что успел», — поделился предприниматель.