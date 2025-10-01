«Женщина не спирт»: Юмор Елены Степаненко покоряет новое поколение
Монологи Елены Степаненко стали вирусными в социальных сетях
В сентябре видеоролики с юмористкой Еленой Степаненко активно начали набирать миллионы просмотров в соцсетях, а пользователи пророчат ей новую волну популярности. Подробности сообщает «Lenta.Ru».
Самым просматриваемым стал монолог о влиянии развода на женщину.
«Я-то думала, что он меня бросил, а посмотрела на себя в зеркало и думаю: «Нет! Потерял! Потому что женщина не спирт: разведенная слабее не становится!» — заявляет Степаненко.Этот ролик собрал 2,4 миллиона просмотров. Другое популярное видео, набравшее 2,2 миллиона просмотров, содержит шутки о мужчинах и советы замужним женщинам. Зрители также высоко оценили юмор артистки о женской дружбе.
Пользователи называют Степаненко королевой комедии и сравнивают её с современными юмористками. Многие считают, что экс-супругу Петросяна ждёт судьба Кадышевой и Булановой, а публика массово пойдет на её концерты.