«Женщина не спирт»: Юмор Елены Степаненко покоряет новое поколение

01 октября 2025, 08:59

Монологи Елены Степаненко стали вирусными в социальных сетях

Елена Степаненко (Фото: РИА Новости/Пресс-служба телеканала «Россия 1»)

В сентябре видеоролики с юмористкой Еленой Степаненко активно начали набирать миллионы просмотров в соцсетях, а пользователи пророчат ей новую волну популярности. Подробности сообщает «Lenta.Ru».





Самым просматриваемым стал монолог о влиянии развода на женщину.

«Я-то думала, что он меня бросил, а посмотрела на себя в зеркало и думаю: «Нет! Потерял! Потому что женщина не спирт: разведенная слабее не становится!» — заявляет Степаненко.