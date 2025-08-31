Звезду «Кадетства» во второй раз объявили в розыск судебные приставы
Актера Александра Головина во второй раз объявили в розыск судебные приставы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Это происходит второй раз за последние 10 месяцев. У Головина накопились неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения на общую сумму 7,5 тыс. рублей.
Большинство из этих штрафов связаны с превышением скорости артистом. По информации SHOT, он также неоднократно нарушал правила использования ремней безопасности и игнорировал требования дорожных знаков.
Александр Головин наиболее известен по роли Максима Макарова в телесериале «Кадетство». В фильмографии артиста более 90 работ.
*Запрещен в РФ
Читайте также: