Налоговая пытается взыскать с супруга Глюкозы долги на 40 млн рублей
ФНС пытается взыскать с компаний Александра Чистякова, супруга певицы Глюкозы, более 40 миллионов рублей. Об этом сообщает сервис «Прозрачный бизнес».
По информации «Газета.Ru», у Чистякова пять подконтрольных организаций, и у каждой есть задолженность. Наибольший долг — 25 миллионов 843 тысячи рублей — числится за ООО «Павловское подворье». Еще 10 миллионов 338 тысяч рублей пытаются взыскать с ООО «Терра Менеджмент-3». Долги на 368 тысяч и девять тысяч рублей висят на ООО «Джем бар» и ООО «Джем молл Киров» соответственно. Кроме того, бизнесмен является генеральным директором ООО «Криэйтив анимэйшн», занимающейся производством фильмов, видео и телевизионных программ, с долгом почти в четыре миллиона рублей.
Глюкоза и Александр Чистяков женаты с 2006 года. У пары две дочери — Лидия и Вера, старшая из которых пошла по стопам матери и выступает под псевдонимом Рей. тому же у бизнесмена есть сын от предыдущих отношений.
