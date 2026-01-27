Налоговая пытается взыскать с супруга Глюкозы долги на 40 млн рублей

27 января 2026, 13:37

ГлюкоZа (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

ФНС пытается взыскать с компаний Александра Чистякова, супруга певицы Глюкозы, более 40 миллионов рублей. Об этом сообщает сервис «Прозрачный бизнес».