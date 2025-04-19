Налоговая закрыла необычный бизнес Михаила Галустяна

Михаил Галустян (фото: Telegram @galustyanmichael)
Налоговая служба закрыла необычный бизнес Михаила Галустяна. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Телеведущий зарегистрировал ООО «Восьмой дом» в 2015 году вместе с соучредителем, журналистом Романом Емельяновым. Компания собиралась выпускать периодические издания, судя по всему, на астрологическо-тарологическую тематику. Однако за все 10 лет существования фирмы комик так и не выпустил ни одной газеты.
В результате, 19 апреля ФНС ликвидировала организацию.
Напомним также, что в июле прошлого года служба закрыла компанию «Эйс Гейминг», созданную шоуменами Михаилом Галустяном и Александром Реввой. Фирма занималась продажей внутриигровых товаров в популярной Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).
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В результате, 19 апреля ФНС ликвидировала организацию.
Напомним также, что в июле прошлого года служба закрыла компанию «Эйс Гейминг», созданную шоуменами Михаилом Галустяном и Александром Реввой. Фирма занималась продажей внутриигровых товаров в популярной Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).
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Анастасия Чинкова