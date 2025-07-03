Юрист Сергей Жорин рассказал, что нужно Жукову, чтобы вернуть права на хиты

03 июля 2025, 14:20

Сергей Жуков ( РИА Новости / Пелагия Тихонова )

Верховный суд РФ отказал лидеру группы «Руки вверх» Сергею Жукову в пересмотре дела о правах на песни коллектива. Однако юрист Сергей Жорин считает, что у артиста еще есть шанс вернуть себе права на композиции.