Юрист Сергей Жорин рассказал, что нужно Жукову, чтобы вернуть права на хиты
Верховный суд РФ отказал лидеру группы «Руки вверх» Сергею Жукову в пересмотре дела о правах на песни коллектива. Однако юрист Сергей Жорин считает, что у артиста еще есть шанс вернуть себе права на композиции.
Спор шел между Жуковым и Алексеем Потехиным с одной стороны и продюсерами Андреем Маликовым и «Издательством Джем» с другой. Жуков и Потехин оспаривали договоры о передаче прав на фонограммы. Суды встали на сторону продюсеров.
Жорин пояснил Общественной Службе Новостей, что Жуков может подать надзорную жалобу в Верховный суд в течение трех месяцев после вынесения отказного определения. Юрист отметил, что шансы выиграть есть, хотя и небольшие.
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